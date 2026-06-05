Người phụ nữ liên tiếp đến ngân hàng chuyển tiền, nhân viên Agribank chặn giao dịch: 70 triệu đồng được bảo toàn nhưng toàn bộ số tiền tiết kiệm khác mất trắng

Ngày 01/6/2025 vừa qua, tại Agribank chi nhánh Thiên Trường Nam Định, giao dịch viên Trần Thị Hoài đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cụ thể, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 01/6/2025, Bà NTQ (1956) trú tại Trần Quang Khải, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã đến Agribank chi nhánh Thiên Trường Nam Định để giao dịch. Tiếp đón Bà NTQ. là giao dịch viên Trần Thị Hoài. Bà NTQ yêu cầu ngay lập tức chuyển 70 triệu đồng tiền mặt vào tài khoản mà "con gái" cung cấp qua tin nhắn chuyển đến một ngân hàng khác. Trong quá trình thực hiện giao dịch, bà Q nhờ giao dịch viên Hoài chụp gửi thông tin chuyển tiền, qua đó giao dịch viên Hoài phát hiện nội dung tin nhắn bất thường trên điện thoại, liền báo cáo lãnh đạo ngừng phê duyệt món chuyển tiền và mời khách hàng gặp lãnh đạo tiếp tục tư vấn.

Qua trò chuyện, tìm hiểu thêm thông tin về khách hàng, bà NTQ lúc này mới chia sẻ rằng con gái nhờ chuyển tiền đặt cọc nhà hộ bạn của con (Do bạn đã chuyển cho con 160 triệu đồng nhưng ngân hàng bên con gái mở đang lỗi không chuyển tiền đặt cọc được nên nhờ mẹ chuyển vào số tài khoản của người tên HLH ở ngân hàng khác. Trước đó bà NTQ đã chuyển tại cửa hàng điện thoại 20 triệu đồng và tại ngân hàng khác 30 triệu đồng. Khi bà Q đến ngân hàng vào cuối giờ chiều thì liên tục nhận được các tin nhắn giục chuyển tiền. Vì thế giao dịch viên Hoài đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Nhờ sự nhanh nhạy của giao dịch viên Trần Thị Hoài và ban lãnh đạo Agribank chi nhánh Thiên Trường Nam Định, bà NTQ đã nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua điện thoại. Số tiền 70 triệu đồng giao dịch tại Agribank Thiên Trường Nam Định được bảo toàn nhưng toàn bộ 50 triệu đồng tiết kiệm của bà NTQ giao dịch tại các địa điểm khác đã mất trắng.

Sau vụ việc, bà NTQ và gia đình đã gửi lời cảm ơn đến giao dịch viên Trần Thị Hoài cũng như Agribank chi nhánh Thiên Trường Nam Định. Bà NTQ bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn trước sự tận tâm của chị Hoài cũng như ban lãnh đạo, cán bộ của Agribank chi nhánh Thiên Trường Nam Định. Đây là lần thứ 2 giao dịch viên Trần Thị Hoài kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo giúp bảo vệ tài sản của khách hàng. Với hành động cao đẹp đó, chị Trần Thị Hoài đã trở thành tấm gương “Người tốt, việc tốt” được Ban Giám đốc Agribank Thiên Trường Nam Định biểu dương, lan tỏa.

Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, Agribank chi nhánh Thiên Trường Nam Định khuyến cáo Quý khách hàng cần xác minh tin nhắn của người thân, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả những người tự xưng là cán bộ ngân hàng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Quý khách không nên tin vào các cuộc gọi có nội dung đe dọa như “liên quan đến vụ án”, “bị điều tra”, “cần chuyển tiền để chứng minh vô tội”… và không thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào tới tài khoản lạ. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, hãy nhanh chóng liên hệ với chi nhánh Agribank gần nhất hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.