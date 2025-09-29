Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ rút 3,3 tỷ đồng từ tài khoản của chính mình nhưng nhân viên ngân hàng lại báo công an: “Chị đã phạm pháp”

29-09-2025 - 16:25 PM | Sống

Người phụ nữ rút 3,3 tỷ đồng từ tài khoản của chính mình nhưng nhân viên ngân hàng lại báo công an: “Chị đã phạm pháp”

Người phụ nữ Trung Quốc không thể trả lời câu hỏi của lực lượng chức năng về mục đích rút tiền.

Tháng 2/2025, người phụ nữ họ Tôn đến ngân hàng tại thành phố Tế Nam (Trung Quốc) để rút 200.000 NDT (740 triệu đồng). Trong quá trình xử lý, nhân viên ngân hàng phát hiện cô Tôn đã thực hiện nhiều giao dịch lớn ở các ngân hàng khác. Điều này khiến nhân viên ngân hàng nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo nên đã gọi điện trình báo Cục Công an địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Trung Quốc đã ngay lập tức có mặt tại ngân hàng. Khi được hỏi về mục đích rút số tiền lớn như vậy, cô Tôn cho biết mình dự định mua nhà, nhưng lại không nói được cụ thể thông tin căn nhà định mua. Sau đó, người phụ nữ này lại cho biết số tiền cô định rút là do người thân vay. Công an địa phương lại hỏi thông tin người gửi nhưng cô Tôn không thể trả lời thêm nữa.

Người phụ nữ rút 3,3 tỷ đồng từ tài khoản của chính mình nhưng nhân viên ngân hàng lại báo công an: “Chị đã phạm pháp”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Lực lượng chức năng điều tra sâu hơn, phát hiện người phụ nữ không bị lừa như nhân viên ngân hàng lầm tưởng. Thực tế, cô Tôn được một đối tượng thuê tài khoản để rút 900.000 NDT (3,3 tỷ đồng). Nếu hoàn thành nhiệm vụ, người phụ nữ được nhận 10.000 NDT (37 triệu đồng). Các đối tượng lừa đảo thường dùng phương thức thuê tài khoản ngân hàng để “rửa” tiền phạm pháp, gây khó dễ cho lực lượng chức năng trong việc truy vết số tiền.

Đáng chú ý, cô Tôn cũng biết rằng việc cho người khác thuê, mượn tài khoản ngân hàng là phạm pháp và biết nguồn tiền từ lừa đảo nhưng cô vẫn thực hiện hành động này vì khoản thưởng hậu hĩnh, “việc nhẹ lương cao”. Công an kết luận hành vi cô Tôn vi phạm pháp luật Trung Quốc và người phụ nữ này bị bắt giữ hình sự. 

Lực lượng chức năng đất nước tỷ dân nhắc nhở mọi người không nên vì tham lợi nhuận mà cho mượn, thuê tài khoản, thẻ ngân hàng vì có thể đang tiếp tay cho tội phạm che giấu tiền phạm pháp, phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tiệm vàng có tiếng liên tục giảm giá sập sàn, bán vàng rẻ hơn thị trường đến 1,1 tỷ đồng/kg: Công an lập tức vào cuộc điều tra

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hành trình thần tốc từ 1 phòng khám nhỏ với duy nhất 1 bác sĩ đến Trung tâm xuất sắc thế giới: Chuyện chưa kể về tầm nhìn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hành trình thần tốc từ 1 phòng khám nhỏ với duy nhất 1 bác sĩ đến Trung tâm xuất sắc thế giới: Chuyện chưa kể về tầm nhìn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Tiến sĩ danh giá nhưng vẫn bị từ chối xin việc gần 20 lần: "Tôi đi phỏng vấn liên tục nhưng đều thất bại"

Tiến sĩ danh giá nhưng vẫn bị từ chối xin việc gần 20 lần: "Tôi đi phỏng vấn liên tục nhưng đều thất bại" Nổi bật

Thật lòng khuyên bạn: Có 5 thứ ĐỪNG mua online vì rủi ro quá lớn, đã mất tiền còn rước bực vào người

Thật lòng khuyên bạn: Có 5 thứ ĐỪNG mua online vì rủi ro quá lớn, đã mất tiền còn rước bực vào người

16:21 , 29/09/2025
4 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà, vừa độc hại vừa mang phong thủy chia ly, gia chủ dễ gặp xui rủi

4 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà, vừa độc hại vừa mang phong thủy chia ly, gia chủ dễ gặp xui rủi

16:06 , 29/09/2025
Bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư ở Hà Nội: Gia đình lên tiếng về việc bồi thường

Bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư ở Hà Nội: Gia đình lên tiếng về việc bồi thường

15:50 , 29/09/2025
4 loại quả đừng mua ở thời điểm này: Trái mùa, vừa đắt vừa nhạt

4 loại quả đừng mua ở thời điểm này: Trái mùa, vừa đắt vừa nhạt

15:42 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên