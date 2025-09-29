Người phụ nữ rút 3,3 tỷ đồng từ tài khoản của chính mình nhưng nhân viên ngân hàng lại báo công an: “Chị đã phạm pháp”

Tháng 2/2025, người phụ nữ họ Tôn đến ngân hàng tại thành phố Tế Nam (Trung Quốc) để rút 200.000 NDT (740 triệu đồng). Trong quá trình xử lý, nhân viên ngân hàng phát hiện cô Tôn đã thực hiện nhiều giao dịch lớn ở các ngân hàng khác. Điều này khiến nhân viên ngân hàng nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo nên đã gọi điện trình báo Cục Công an địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Trung Quốc đã ngay lập tức có mặt tại ngân hàng. Khi được hỏi về mục đích rút số tiền lớn như vậy, cô Tôn cho biết mình dự định mua nhà, nhưng lại không nói được cụ thể thông tin căn nhà định mua. Sau đó, người phụ nữ này lại cho biết số tiền cô định rút là do người thân vay. Công an địa phương lại hỏi thông tin người gửi nhưng cô Tôn không thể trả lời thêm nữa.

Ảnh minh hoạ

Lực lượng chức năng điều tra sâu hơn, phát hiện người phụ nữ không bị lừa như nhân viên ngân hàng lầm tưởng. Thực tế, cô Tôn được một đối tượng thuê tài khoản để rút 900.000 NDT (3,3 tỷ đồng). Nếu hoàn thành nhiệm vụ, người phụ nữ được nhận 10.000 NDT (37 triệu đồng). Các đối tượng lừa đảo thường dùng phương thức thuê tài khoản ngân hàng để “rửa” tiền phạm pháp, gây khó dễ cho lực lượng chức năng trong việc truy vết số tiền.

Đáng chú ý, cô Tôn cũng biết rằng việc cho người khác thuê, mượn tài khoản ngân hàng là phạm pháp và biết nguồn tiền từ lừa đảo nhưng cô vẫn thực hiện hành động này vì khoản thưởng hậu hĩnh, “việc nhẹ lương cao”. Công an kết luận hành vi cô Tôn vi phạm pháp luật Trung Quốc và người phụ nữ này bị bắt giữ hình sự.

Lực lượng chức năng đất nước tỷ dân nhắc nhở mọi người không nên vì tham lợi nhuận mà cho mượn, thuê tài khoản, thẻ ngân hàng vì có thể đang tiếp tay cho tội phạm che giấu tiền phạm pháp, phải chịu trách nhiệm hình sự.