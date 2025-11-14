Người tim yếu, tim bị bệnh ban đêm đi ngủ thường khó tránh 5 cảm giác "kỳ lạ" này!

Theo Tiến sĩ Chen Jiantian, cựu chủ tịch của Đại học Tim mạch Hồng Kông (Trung Quốc), các dấu hiệu bệnh tim mạch thường trở nên rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng lại dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn.

Điển hình như trường hợp một bệnh nhân của Tiến sĩ Chen là bà Liu, khoảng 50 tuổi. Bà Liu âm thầm chịu đựng chứng tức ngực về đêm, khó ngủ trong nhiều năm và lầm tưởng là do hô hấp kém. Khi cơn đau trở nên dữ dội, bà đi khám và bất ngờ phát hiện mình bị hẹp động mạch vành nghiêm trọng, nguy cơ hoại tử cơ tim và tử vong rất cao nếu không điều trị kịp thời.

Qua trường hợp này, Tiến sĩ Chen muốn nhắc nhở mọi người cần hết sức cẩn trọng với 5 cảm giác bất thường khi ngủ rất có thể là tín hiệu cầu cứu từ trái tim:

1. Đau thắt ngực (Angina Pectoris)

Đau thắt ngực là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh tim mạch vành, và nó thường xuất hiện hoặc nặng hơn vào ban đêm. Khi ngủ, máu trở nên nhớt hơn và khó lưu thông hơn. Đối với người có động mạch vành bị hẹp, quá trình này càng khó khăn, dẫn tới cơ tim bị thiếu máu, ảnh hưởng chức năng co bóp và gây ra những cơn đau thắt ngực, có thể đi kèm trạng thái tim đập nhanh.

Ảnh minh họa

Cơn đau thắt ngực ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp, cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối và đến cơ sở y tế can thiệp ngay lập tức.

2. Khó thở và cảm giác bị đè nén

Ban đêm, tư thế nằm sẽ làm tăng lượng máu trở về tim, khiến tim phải co bóp mạnh hơn và tăng mức độ tiêu thụ oxy của cơ tim. Với người có vấn đề tim mạch, đặc biệt là suy tim, tim sẽ bị quá tải. Điều này dẫn tới cảm giác ngực bị chèn ép, mô tả giống như "bị một tảng đá lớn đè lên ngực" hoặc ngạt thở.

Triệu chứng này là lý do khiến nhiều bệnh nhân tim mạch phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm và không thể nằm phẳng để ngủ tiếp.

3. Khó ngủ, mất ngủ kèm lo lắng, toát mồ hôi

Ảnh minh họa

Trong khi người khỏe mạnh thường ngủ sâu, người mắc bệnh tim mạch thường khó đi vào giấc ngủ, hay tỉnh giấc bất ngờ hoặc tỉnh giấc nhiều lần.

Điều này là do tim phải đập nhanh hơn để bù đắp lại việc suy giảm chức năng bơm máu. Sự rối loạn bơm máu còn khiến nhiều người cảm thấy lo lắng, bồn chồn, hồi hộp bất thường (giống như đánh trống ngực) và cảm thấy rõ nhịp tim của mình. Chứng rối loạn thần kinh thực vật (rối loạn thần kinh tim) đi kèm còn dẫn tới đổ mồ hôi, khiến giấc ngủ càng thêm khổ sở.

4. Ho dai dẳng và buồn nôn

Nhiều người nhầm lẫn triệu chứng này là bệnh hô hấp, nhưng ho do bệnh tim mạch (phổ biến nhất là suy tim) có những đặc điểm riêng: ho thường không quá dữ dội nhưng lại dai dẳng, và thường chỉ xuất hiện hoặc nặng hơn vào ban đêm khi nằm xuống. Nguyên nhân là do chức năng tim mạch bị suy giảm, máu bị ứ lại ở phổi. Dịch và máu thoát mạch vào mô kẽ sẽ gây ra tình trạng ho.

Tình trạng suy tim cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây ra cảm giác buồn nôn đi kèm.

5. Phù nề chân tay bất thường

Một số bệnh nhân tim mạch thường bị phù nề tay chân mỗi khi ngủ ban đêm. Phù nề vào ban đêm là dấu hiệu liên quan đến hẹp động mạch, suy tim hoặc hở van tim, cho thấy chức năng bơm máu tuần hoàn đã bị rối loạn nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Điều này xảy ra do chức năng bơm máu đến các chi bị suy giảm, máu và dịch bị ứ đọng lại ở các chi dưới (chân). Phù nề do tim thường rõ rệt nhất ở chân. Dấu hiệu này thường tự suy giảm hoặc biến mất vào ban ngày do tư thế đứng và vận động.

Tiến sĩ Chen Jiantian khuyến cáo, nếu các dấu hiệu "kỳ lạ" này lặp lại vài lần, bạn cần nghỉ ngơi tuyệt đối và đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán.