Người trẻ tận dụng ưu đãi tài chính để sở hữu căn hộ The Gió Riverside

Theo đại diện chủ đầu tư An Gia, với đối tượng khách hàng trẻ, điều họ quan tâm nhất khi mua nhà là vấn đề tài chính. Do đó, công ty chú trọng thiết kế chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ tối đa người mua nhà.

Lấy ví dụ trên căn hộ 65m2 có giá sau thuế khoảng 3,3 tỷ đồng, người mua chỉ cần thanh toán trước 21% giá trị căn hộ theo tiến độ, tương đương khoảng 690 triệu đồng. Khoản còn lại, ngân hàng hỗ trợ vay, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng (gồm 24 tháng trước khi bàn giao và 12 tháng sau khi nhận nhà), ân hạn nợ gốc đến 5 năm.

Không gian sống tại căn hộ 65m2

Anh Thế Hoàng (38 tuổi, TP.HCM) cho biết, trước đây, vợ chồng anh từng nhiều lần cân nhắc việc mua căn hộ nhưng đều gặp rào cản ở chi phí vốn và áp lực trả lãi ngân hàng. Tuy nhiên, với chính sách thanh toán từ chủ đầu tư An Gia, anh nhận thấy việc sở hữu một bất động sản cao cấp không còn quá xa vời.

"Thay vì phải chờ thêm nhiều năm để gom đủ tiền, vợ chồng tôi chỉ cần chuẩn bị nguồn vốn khoảng 700 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ view sông The Gió Riverside. Còn lại, ngân hàng giải ngân, chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất, kéo dài đến 12 tháng sau khi nhận nhà. Chính sách này vừa rút ngắn hành trình an cư, vừa giữ được khoản dự phòng tài chính và mở ra cơ hội tích lũy tài sản có tiềm năng", anh Hoàng chia sẻ.

Theo chuyên gia, thông thường, chính sách hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng trong giai đoạn xây dựng từ 12-24 tháng, còn ngay sau khi bàn giao, người mua bắt đầu phải chi trả lãi vay cùng các chi phí khác. Do đó, chính sách hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng mang lại nhiều lợi thế, giúp người mua ở thực có thể sớm an cư mà không bị áp lực tài chính lớn, trong khi nhà đầu tư có thêm thời gian để tận dụng dòng tiền cho thuê và đón đầu chu kỳ tăng trưởng.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Cụ thể, trong 3 năm đầu, người mua không phát sinh chi phí tài chính, đồng thời, được hưởng thêm gói quà tặng điện máy thiết yếu từ chủ đầu tư. Nếu khai thác cho thuê ngay khi nhận nhà với mức giá thuê dao động khoảng 10 triệu đồng/tháng, toàn bộ khoản thu này trở thành dòng tiền dương, tương đương 120 triệu đồng/năm.

Chưa kể, giá trị căn hộ có xu hướng tăng và đặc biệt tăng mạnh sau khi dự án đi vào vận hành. Nếu nhà đầu tư "chốt lời" ở thời điểm chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất, tỷ suất lợi nhuận trên số vốn ban đầu có thể đạt hiệu quả rõ rệt khi giá trị căn hộ tăng trung bình từ 10-15% trong 36 tháng cùng với nguồn thu từ khai thác cho thuê.

Đại diện An Gia nhận định, việc sử dụng "đòn bẩy tài chính" để mua nhà là hình thức phổ biến giúp nhà đầu tư tối ưu nguồn vốn. Tuy nhiên, áp lực thường rơi vào giai đoạn đầu khi căn hộ chưa mang lại dòng tiền khai thác. Do đó, chính sách hỗ trợ lãi suất 3 năm (kéo dài đến 12 tháng sau khi nhận nhà) và ân hạn nợ gốc 5 năm là giải pháp phù hợp giúp nhà đầu tư dễ cân đối dòng tiền, giảm gánh nặng tài chính.

Trong khi đó, người mua ở thực cần ước tính giá trị căn hộ dự định mua dựa trên mức thu nhập và khoản tiền có sẵn, đồng thời tính toán kỹ mức lãi sau thời gian ưu đãi cộng với nợ gốc phải trả để cân nhắc khả năng tài chính. Điều này không chỉ tạo ra tính kỷ luật cho người trẻ mà còn giúp họ thấu hiểu hơn về tài chính cá nhân.

Phối cảnh hồ bơi Bình Minh vô cực tầng 40

Ngoài các chính sách trên, khách hàng mua căn hộ The Gió Riverside còn được hưởng ưu đãi chiết khấu lên đến 18,5%. Đây là mức chiết khấu hiếm có trên thị trường, tạo thêm "lớp" lợi nhuận ngay tại thời điểm giao dịch.

Tính toán nhanh trên căn hộ 65m² có mức giá 3,3 tỷ đồng, người mua được áp dụng chiết khấu đến 18,5%, tương đương khoảng 600 triệu đồng. Khoản lợi này không chỉ giảm đáng kể số vốn thực góp, mà còn trực tiếp mở rộng biên lợi nhuận khi giá tài sản tăng.

"Ngay cả khi giá chưa tăng mạnh, khoản chiết khấu gần 20% vẫn mang lại vùng an toàn tài chính, giảm rủi ro cho cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư", đại diện An Gia nói.

Là dự án nổi bật tại khu Đông TP.HCM, The Gió Riverside tọa lạc tại ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3.

Dự án trang bị chuỗi 68 tiện ích theo mô hình Live - Work - Learn - Play, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Trong đó, tháp Gió Đông sở hữu loạt tiện ích "trên cao" như hồ bơi Bình Minh vô cực trên tầng 40, sky bar, pool bar... Các tiện ích này có chất lượng tương đương các khách sạn cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng theo đuổi trải nghiệm sống tinh tế, khác biệt và có yêu cầu cao về chất lượng không gian sống. Đồng thời, góp phần định vị lối sống cao cấp tại The Gió Riverside.

