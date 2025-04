Người từng ký hợp đồng, giao tiền cho Hoàng Nam khẩn trương đến công an trình báo

Theo An ninh Thủ Đô, cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Hoàng Nam can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Hoàng Nam (SN 1979, HKTT số nhà 4B đường Thành Công, phố Khánh Thành, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính PFS, đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động, nhận và chiếm đoạt tiền với số lượng đặc biệt lớn của nhiều người, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối tượng Hoàng Nam

Cơ quan CSĐT đề nghị các cá nhân đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh, giao tiền cho Hoàng Nam có lai lịch nêu trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Đội 5 – Phòng Cảnh sát kinh tế), gặp Điều tra viên Phạm Tiến Đạt để giải quyết, ĐT: 091.320.9872.

Trước đó đầu tháng 2/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam.

Theo tài liệu điều tra tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS và được cấp Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp địa chỉ trụ sở số 770 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; văn phòng đại diện miền Bắc số 26, Khu Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Công ty PFS đăng ký hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đối với hoạt động cầm cố tài sản, công ty PFS được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình hoạt động, giám đốc công ty tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào công ty PFS, đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận.

Lãnh đạo công ty cũng hứa hẹn chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tuỳ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.

Để tạo niềm tin, Hoàng Nam còn đưa ra các thông tin rằng sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu thì sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 “chỉ” vàng 9999. Tuy nhiên, Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào, và sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại ngân hàng MB Bank để nhận tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, trên thực tế Công ty PFS không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Hoàng Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại giám đốc công ty sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.