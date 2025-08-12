Người vay tín chấp chú ý: Chậm trả nợ sẽ bị ghi nợ xấu, khó vay vốn ngân hàng

Trong quá trình trả góp, nhiều khách hàng có thể gặp tình huống thu nhập sụt giảm, chi phí phát sinh đột xuất khiến việc thanh toán đúng hạn bị gián đoạn. Nếu kéo dài, khoản nợ sẽ tăng nhanh do phát sinh phí phạt và lãi quá hạn, đồng thời lịch sử nợ xấu sẽ được ghi nhận trên hệ thống CIC, gây khó khăn cho việc tiếp cận tín dụng trong tương lai. Kế hoạch tài chính cá nhân cũng dễ bị đảo lộn, các khoản chi tiêu thiết yếu bị ảnh hưởng. Thậm chí, nếu nợ tồn đọng quá lâu, tổ chức tín dụng có thể tiến hành nhắc nợ, thương lượng hoặc khởi kiện dân sự.

Điểm đáng lưu ý là khó khăn tạm thời không đồng nghĩa bế tắc. Nếu chủ động liên hệ sớm với ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, người vay vẫn có thể được xem xét các phương án hỗ trợ phù hợp. Một trong những hướng xử lý thường gặp là cơ cấu lại khoản vay, giãn thời gian thanh toán, giảm số tiền trả mỗi kỳ hoặc gia hạn kỳ hạn để giảm áp lực. Trong một số trường hợp đặc biệt như bệnh tật, thiên tai, mất việc, ngân hàng có thể xem xét miễn hoặc giảm lãi phạt. Ngoài ra, một số đơn vị còn có chính sách tạm hoãn thanh toán cho khách hàng gặp khó khăn ngắn hạn về dòng tiền.

Nếu không thể tiếp tục trả nợ theo lịch, người vay có thể cân nhắc bán tài sản hoặc cắt giảm chi tiêu để chủ động thanh toán, tránh để khoản nợ kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Một giải pháp khác là hợp nhất nhiều khoản vay nhỏ thành một khoản vay lớn với thời hạn dài hơn, lãi suất ổn định và kế hoạch trả nợ rõ ràng. Theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, khách hàng khó khăn có quyền đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tuy nhiên việc áp dụng phụ thuộc vào chính sách và đánh giá thực tế của từng ngân hàng.

Để tránh rơi vào vòng xoáy nợ xấu, người vay cần lập kế hoạch trả nợ ngay từ khi bắt đầu, tính toán cụ thể khả năng chi trả hàng tháng và đảm bảo tỷ lệ nợ không vượt quá 40% thu nhập. Việc thanh toán đúng hạn là yếu tố then chốt giúp duy trì điểm tín dụng tốt, từ đó dễ dàng được duyệt các khoản vay khác trong tương lai. Nên ưu tiên thanh toán ngay khi có lương, đồng thời thiết lập nhắc lịch hoặc sử dụng tính năng thanh toán tự động để tránh quên. Người vay cũng cần cân nhắc kỹ mục đích vay, không vay vượt quá nhu cầu thực tế và duy trì một khoản dự phòng tài chính khoảng 10–20% thu nhập hàng tháng để ứng phó khi có tình huống bất ngờ.

Việc vay tín chấp không trả được chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín tín dụng và kế hoạch tài chính cá nhân. Tuy nhiên, nếu nhận diện sớm rủi ro, chủ động trao đổi với ngân hàng và có chiến lược quản lý nợ hợp lý, người vay hoàn toàn có thể hạn chế tác động tiêu cực, bảo vệ điểm tín dụng và duy trì sự ổn định tài chính của mình.