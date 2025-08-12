Giá vàng thế giới lao dốc, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục giảm trung bình từ 200.000 – 300.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Đây cũng là ngày thứ 2 ghi nhận đà giảm của giá vàng sau chuỗi một tuần tăng mạnh.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng. Cùng mức giảm, Công ty SJC hạ giá vàng nhẫn về mức 116,5 - 119 triệu đồng/lượng.

PNJ và DOJI đồng loạt điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng, lần lượt xuống mức 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng và 109,3 - 110,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này vẫn neo ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng, chưa có sự điều chỉnh so với cùng thời điểm hôm qua.

Trên thị trường thế giới, hiện giá vàng giao ngay ở mức khoảng 3.350 USD/ounce. Trên sàn New York tối 11/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giảm khoảng 50 USD so với phiên liền trước, từ gần 3.400 USD/ounce có lúc xuống sát 3.345 USD/ounce. Áp lực chốt lời cùng đà tăng mạnh của đồng USD là những yếu tố chính kéo giá vàng đi xuống.

Đồng bạc xanh bất ngờ tăng khá mạnh, với chỉ số DXY, thước đo biến động của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,3% lên 98,47 điểm. Bên cạnh đó, dòng tiền chảy mạnh vào các tài sản rủi ro cao như cổ phiếu Mỹ và tiền số cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Đồng Bitcoin trong phiên đầu tuần tăng gần 0,2% lên sát ngưỡng kỷ lục 120.000 USD/BTC, trong khi Ethereum tăng gần 2% lên 4.263 USD. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng khởi sắc, với chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên gần 6.390 điểm trong phiên 11/8 (giờ Việt Nam).

Theo các chuyên gia kinh tế của Kitco News, thị trường vàng đã trải qua biến động mạnh vào đầu tuần khi Tổng thống Donald Trump làm rõ chính sách thuế quan đối với kim loại quý, khiến giá lao dốc về gần 3.350 USD/ounce. Tuyên bố của ông Trump rằng, vàng sẽ không chịu thuế nhập khẩu đã giúp trấn an giới giao dịch, vốn đang lo ngại sau một phán quyết gây tranh cãi của Hải quan Mỹ đe dọa áp thuế đáng kể lên vàng nhập khẩu.

Trước đó, Hải quan Mỹ ra phán quyết quy định các thỏi vàng 1 kg và 100 ounce nhập khẩu từ Thụy Sĩ sẽ chịu thuế 39%. Theo mức thuế hiện hành, biện pháp này sẽ áp dụng cho vàng từ bất kỳ quốc gia nào, làm dấy lên lo ngại về tương lai dòng chảy thương mại vàng toàn cầu. Phán quyết do Financial Times đưa tin đầu tiên, đã đẩy giá hợp đồng tương lai vàng lên mức kỷ lục mới khi thị trường dự báo chi phí nhập khẩu có thể tăng vọt.

Tuy nhiên, ngay sau thông báo không chính thức của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social rằng, vàng sẽ không chịu thuế, giá kim loại quý đã nhanh chóng quay đầu giảm mạnh. Ngay sau thông báo, có thời điểm, giá vàng giảm 64,50 USD, tương đương 1,87%, còn 3.393,70 USD/ounce, với giao dịch vẫn sôi động khi giới đầu tư tiếp nhận thông tin mới.