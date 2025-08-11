Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay giảm mạnh

So với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng, xuống còn 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Cùng mức giảm, PNJ và DOJI lần lượt đưa giá vàng nhẫn về mức 117 – 119,5 triệu đồng/lượng và 109,5 - 110,5 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC cũng giảm giá vàng nhẫn 400.000 đồng/lượng, xuống còn 116,9 - 119,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, hiện ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm mạnh xuống 3.375 USD/ounce, mất tới 22 USD so với phiên liền trước. Đà giảm diễn ra sau khi vàng tăng vọt giữa thông tin Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi.

Động thái áp thuế của Mỹ đối với vàng thỏi loại 1 kg và 100 ounce đang tạo ra nhiều bất ổn trên thị trường vàng toàn cầu, đồng thời có nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Thụy Sĩ và các trung tâm tinh luyện lớn như London, Hong Kong.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã khẳng định các loại vàng này phải chịu thuế và không được miễn như ngành từng hiểu trước đó. Diễn biến này khiến giới kinh doanh vàng toàn cầu khẩn trương đánh giá tác động, trong bối cảnh xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ trở thành điểm nóng trong đàm phán thương mại Mỹ - Thụy Sĩ sau khi tăng mạnh đầu năm, kéo thâm hụt thương mại của Mỹ với quốc gia châu Âu này lên cao. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là sai sót từ phía CBP và dự báo khả năng bị khiếu kiện pháp lý.

Trên thị trường quốc tế, chứng khoán châu Âu và châu Á giao dịch trái chiều trong phiên đêm qua, trong khi Phố Wall được dự báo mở cửa tăng.

Ở diễn biến khác, Thống đốc Fed Christopher Waller đang được đánh giá cao nhờ khả năng ra quyết định dựa trên dự báo và am hiểu sâu về hệ thống Fed. Ông cùng với Kevin Warsh và Kevin Hassett là những ứng viên hàng đầu cho ghế Chủ tịch Fed. Tổng thống Trump cũng vừa công bố chọn Stephen Miran – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế – tạm thời thay thế Thống đốc Adriana Kugler đến tháng 1/2026.

Trên các thị trường khác, chỉ số USD suy yếu, giá dầu WTI nhích nhẹ lên quanh 64,5 USD/thùng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,25%.

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News mới nhất cho thấy các chuyên gia trong ngành đã quay lại xu hướng lạc quan, trong khi nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giữ vững niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của giá vàng.

Chiến lược gia thị trường cấp cao James Stanley (Forex.com) nhận định: “Tôi đã giữ quan điểm tăng giá trong thời gian dài và hiện chưa thấy lý do để thay đổi. Mức 3.435 USD/ounce rất đáng chú ý, vì đã được kiểm định ba lần trong tháng 5, 6 và 7 mà không bị phá vỡ hoàn toàn, cho thấy phe mua vẫn rất vững vàng”.

Ông Stanley cho biết thêm, ngưỡng quan trọng hơn nằm tại 3.500 USD, mức từng được thử thách trong tháng 4. “Tôi hy vọng đợt kiểm tra tiếp theo sẽ đến sau một xu hướng tăng đều đặn, thay vì một cú bứt phá quá nhanh dễ khiến đà tăng bị chững lại,” ông nói.

Ngoài câu chuyện thuế nhập khẩu, yếu tố lãi suất Mỹ vẫn là biến số lớn. Nhiều chuyên gia dự báo Fed gần như chắc chắn hạ lãi suất trong tháng 9, thậm chí có thể giảm tới 0,5 điểm phần trăm, một yếu tố thường hỗ trợ giá vàng nhờ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý.