Người Việt thường bỏ qua loại rau "rẻ bèo" nhưng giàu canxi gấp 36 lần canh xương hầm: Giúp giảm cân, chắc xương khớp lại đẹp da

02-09-2025 - 17:09 PM | Sống

Loại rau này chính là rau diếp thơm, món ăn quen thuộc nhưng đang được giới dinh dưỡng khuyến khích bổ sung thường xuyên.

Trong khi nhiều người vẫn tin rằng canh xương hầm là nguồn bổ sung canxi tốt nhất, thì sự thật khoa học lại khiến không ít người bất ngờ: canxi trong nước hầm xương gần như… chẳng đáng kể. Trong khi đó, một loại rau dân dã, giá chỉ vài nghìn đồng/bó ở Việt Nam, lại chứa lượng canxi cao gấp 36 lần so với canh xương, dễ hấp thu hơn nhiều và đi kèm hàng loạt lợi ích khác cho tim mạch, mắt, da và cân nặng.

Loại rau có canxi gấp 36 lần canh xương hầm, dễ hấp thu hơn nhiều

Người Việt thường bỏ qua loại rau "rẻ bèo" nhưng giàu canxi gấp 36 lần canh xương hầm: Giúp giảm cân, chắc xương khớp lại đẹp da- Ảnh 1.

100g rau diếp thơm tươi chứa khoảng 70mg canxi - cao gấp 36 lần so với 100ml canh xương hầm (chỉ khoảng 1,9mg).

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 100g rau diếp thơm tươi chứa khoảng 70mg canxi - cao gấp 36 lần so với 100ml canh xương hầm (chỉ khoảng 1,9mg). Lý do là phần lớn canxi trong xương động vật tồn tại ở dạng không tan, dù hầm lâu cũng khó hòa lẫn vào nước. Ngược lại, canxi trong rau ở dạng hữu cơ, cơ thể dễ dàng hấp thu.

  • Những bài thuốc từ rau diếp cá

    Những bài thuốc từ rau diếp cá

Nghiên cứu đăng trên Clinical Nutrition cho thấy, chế độ ăn giàu rau xanh, đặc biệt là các loại lá xanh đậm giúp cải thiện mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi. Báo cáo của Đại học Fulda (Đức) cũng khẳng định, canxi từ rau xanh thân thiện với hệ tiêu hóa hơn so với sữa, đặc biệt ở người không dung nạp lactose.

Những lợi ích mà rau diếp đem lại với cơ thể:

1. Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào

Ngoài canxi, rau diếp thơm còn chứa nhiều vitamin A, B1, B2 và beta-carotene - giúp cải thiện thị lực, duy trì làn da khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Khoáng chất như magie, kali, sắt, đồng, mangan không chỉ hỗ trợ quá trình trao đổi chất mà còn giúp ổn định huyết áp, tăng cường sức khỏe tim mạch và phòng chống thiếu máu. Vitamin K trong rau diếp thơm đóng vai trò tích lũy canxi vào xương, góp phần phòng ngừa loãng xương hiệu quả.

Người Việt thường bỏ qua loại rau "rẻ bèo" nhưng giàu canxi gấp 36 lần canh xương hầm: Giúp giảm cân, chắc xương khớp lại đẹp da- Ảnh 3.

Ngoài canxi, rau diếp thơm còn chứa nhiều vitamin A, B1, B2 và beta-carotene.

2. Hỗ trợ giảm cân, giải nhiệt

Mỗi 100g rau diếp thơm chỉ chứa khoảng 15 calo, thấp hơn cả cà chua. 1kg rau cũng chỉ khoảng 75 calo, rất lý tưởng cho chế độ ăn kiêng. Rau còn có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, phù hợp với mùa hè.

3. Bảo vệ mắt, hỗ trợ phòng bệnh mạn tính

Hàm lượng zeaxanthin trong rau diếp thơm giúp bảo vệ điểm vàng võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa, đục thủy tinh thể. Flavonoid trong rau còn giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và khoang miệng.

Người Việt thường bỏ qua loại rau "rẻ bèo" nhưng giàu canxi gấp 36 lần canh xương hầm: Giúp giảm cân, chắc xương khớp lại đẹp da- Ảnh 4.

Mỗi 100g rau diếp thơm chỉ chứa khoảng 15 calo, thấp hơn cả cà chua, tiêu thụ rau diếp thơm trong kỳ giảm cân giúp giữ cân nặng tốt.

4. Tốt cho phụ nữ mang thai và sức khỏe sinh sản

Rau diếp thơm chứa nhiều folate và vitamin C, hai vi chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe thai kỳ, giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh và tăng cường miễn dịch.

5. Giàu vitamin A

Rau diếp thơm là một trong những nguồn thực phẩm rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A. Không những vậy, lượng lớn beta-caroten trong rau diếp thơm cũng được chuyển hóa thành vitamin A khi tiêu thụ.

Cách chế biến đơn giản, ngon miệng

Rau diếp thơm có thể ăn sống kèm các món cuốn, trộn salad, làm gỏi, hoặc xào nhanh với tỏi để giữ trọn dưỡng chất.

Chuyên gia khuyến cáo nên rửa sạch và ngâm nước muối loãng trước khi dùng.

Mùa thu tốt nhất nên ăn ít thịt, tăng cường 3 loại rau dân dã giúp bổ gan, giải độc, nhẹ người

Theo Đậu Đậu

Thanh niên Việt

