Người xưa để lại: Chỉ cần giữ 3 chỗ này “thoáng” là tài khí tự chảy vào nhà, vận may theo tới mỗi ngày

Ngày nay, nhà cửa chật hơn, đồ đạc nhiều hơn; chỉ một vài góc bị bí, bị tối, bị bít lại cũng đủ khiến không gian nặng nề và vận khí tù túng. Dưới đây là 3 vị trí cực kỳ quan trọng mà người xưa luôn giữ “thoáng”, và nếu bạn làm đúng, chỉ cần vài ngày là cảm thấy nhà nhẹ – người khỏe – vận mở.

1. Giữ cửa chính luôn thoáng: Khí vào dễ, lộc vào nhanh

Cửa chính là nơi đón sinh khí, là “miệng” của cả ngôi nhà. Người xưa dặn: “Cửa sáng thì nhà thịnh.”

- Nhưng nhiều gia đình hiện nay mắc 3 lỗi phổ biến:

- Treo quá nhiều đồ trang trí ngay cửa

- Đặt tủ giày to bít lối

- Để thảm, chậu cây hoặc đồ tạm chắn lối mở cửa

Khi cửa bị bít, gió không lưu thông, ánh sáng khó vào – trong phong thủy gọi là khí nghẽn. Khí nghẽn thì tài cũng nghẽn, tâm trạng con người dễ bí bách, dễ cáu gắt mà không rõ vì sao.

Cách mở thoáng để “mời tài khí”:

- Để một khoảng trống tối thiểu 1–1,2m ngay sau cửa

- Chọn tủ giày thấp, đặt lệch sang một bên

- Giữ mặt cửa sạch, không treo quá nhiều vật “ồn ào”

- Nếu thích cây, đặt cây lá tròn (ngọc bích, trúc bách hợp), tránh tán rộng chắn sáng

- Chỉ cần cửa chính thoáng – nhà tự sáng, lộc tự chảy vào.

2. Giữ bếp “thoáng lửa”: Nơi nuôi dưỡng cả tiền bạc lẫn tinh thần

Với người Việt, bếp là trung tâm năng lượng của gia đình. Ông bà nói: “Bếp ấm thì nhà yên.”

Nhưng ngày nay bếp lại là chỗ dễ tù túng nhất: dầu mỡ, đồ khô, nồi niêu, vật dụng đủ loại tích lại thành núi.

Khi bếp bí, gia chủ dễ gặp:

- Chi tiêu thất thoát, không rõ tiền đi đâu

- Ăn uống kém ngon, dễ mệt, dễ sinh cáu

- Gia đình lục đục chuyện nhỏ thành to

- Vì bếp liên quan tới hỏa khí, mà hỏa muốn mạnh phải có không khí đối lưu tốt.

Để bếp “thoáng lửa, thông tài”:

- Giảm tối đa đồ đặt trên mặt bếp, giữ trống 60–70% diện tích

- Lau sạch dầu mỡ mỗi ngày, mở hút mùi và cửa sổ khi nấu

- Không đặt thùng rác sát bếp (đúng nghĩa “tụ âm” vào hỏa)

- Tủ đựng gia vị nên gọn, không để chai lọ chật kín

- Bếp sáng, bếp thoáng – tinh thần người nấu cũng sáng nốt.

3. Giữ lối đi trong nhà thông thoáng: Tài khí phải có đường để chạy

Lối đi trong nhà – từ cửa vào phòng khách, từ phòng khách vào phòng ngủ – chính là đường dẫn khí. Người xưa gọi đó là “long mạch nhỏ” của từng ngôi nhà.

Nhiều gia đình vô tình làm bí lối đi vì:

- Tủ cao kê sát đường đi

- Đặt ghế, máy lọc nước, quạt, xe đẩy chắn hành lang

- Giăng đồ phơi tạm thời ngay chỗ qua lại

Khi lối đi chật, vận may khó đến vì không có dòng khí liền mạch. Con người sống trong nhà dễ cảm thấy mệt, căng thẳng, thiếu năng lượng.

Giữ lối đi “thoáng – sáng – sạch”:

- Không đặt vật cồng kềnh dọc hành lang

- Dùng tủ âm hoặc kệ nổi để giải phóng mặt sàn

- Mỗi ngày quét dọn, hút bụi để khí lưu thông tốt hơn

- Nếu hành lang tối, gắn thêm đèn vàng ấm nhẹ – ánh sáng cũng là tài khí

- Lối đi thoáng chính là cách đơn giản nhất để “mở mạch tài”.

Lời ông bà để lại – hóa ra rất hợp đời sống hiện đại

Không phải tâm linh hay kiêng kỵ vô lý. 3 chỗ này thuộc về luồng khí – ánh sáng – sự đối lưu, mà bất kỳ căn nhà nào muốn ấm, muốn thịnh đều phải có.

Khi cửa chính, bếp và lối đi đều thoáng – sạch – sáng, bạn sẽ cảm nhận rõ:

- Tâm trạng nhẹ hơn

- Nhà gọn hơn

- Mối quan hệ bớt căng

- Chi tiêu dễ kiểm soát hơn

- Công việc hanh thông hơn

Bởi vì đúng như người xưa nói: Nhà sáng thì vận sáng. Nhà thoáng thì tài vào. Chỉ cần chỉnh vài góc nhỏ – tài khí tự tìm đường mà vào mỗi ngày.