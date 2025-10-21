Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguồn cung nhà ở TP HCM sắp tăng thêm 13.500 căn hộ

21-10-2025 - 16:10 PM | Bất động sản

Sau khi gỡ vướng 2 dự án và cấp mới 1 dự án, Sunshine Group sắp tung ra gần 13.500 căn hộ cao cấp tại TP HCM.

Báo cáo 9 tháng của các công ty bất động sản cho thấy nguồn cung căn hộ tại TP HCM đã có dấu hiệu cải thiện trong quý III/2025 nhưng thị trường vẫn trong tình trạng khan hiếm so với nhu cầu thực, khiến giá bán tiếp tục chịu áp lực tăng ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Nỗ lực của Chính phủ và TP HCM trong việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý đã giúp nhiều dự án tại thành phố được khơi thông, sẽ là động lực lớn nhất để gia tăng nguồn cung mới trong tương lai gần (quý IV/2025 và năm 2026).

Trong bối cảnh đó, Công ty CP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) cho biết hai dự án của công ty tại phường Tân Mỹ và phường Phú Thuận vừa được lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc pháp lý để tiếp tục triển khai và đưa sản phẩm ra thị trường.

Nguồn cung nhà ở TP HCM sắp tăng thêm 13.500 căn hộ- Ảnh 1.

Dự án tại phường Phú Thuận của Sunshine Group tái khởi động sau thời gian đình trệ.

Cụ thể, hơn 20 tòa tháp của dự án Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside nằm ở khu Nam TP HCM vừa được tháo gỡ pháp lý để tiếp tục thi công và bàn giao nhà trong thời gian tới.

Trước đó, cả hai dự án Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside với tổng cộng 6.500 căn hộ đang trong quá trình triển khai xây dựng và từng được xem là "điểm sáng" về tiến độ. Tuy nhiên, do vướng mắc thủ tục pháp lý, một số tòa không thể triển khai nhanh để tung ra thị trường như kế hoạch.

Ngoài hai dự án trên, Sunshine Group cũng chuẩn bị tung ra gần 7000 căn hộ biển tại dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau, dành cho người trẻ. Dự án này có quy mô gần 20ha tại bờ biển Chí Linh đẹp nhất Vũng Tàu, nay là phường Phước Thắng, TP HCM.

Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về di dời nhà ở trên và ven kênh rạch

Theo Sơn Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc trò chuyện của 2 “cá mập” đầu tư Chứng khoán - Bất động sản trước cú sập lịch sử của VN-Index hé lộ điều thú vị của dòng tiền đầu tư cuối năm

Cuộc trò chuyện của 2 “cá mập” đầu tư Chứng khoán - Bất động sản trước cú sập lịch sử của VN-Index hé lộ điều thú vị của dòng tiền đầu tư cuối năm Nổi bật

Biệt thự, liền kề Hà Nội diễn biến "lạ"

Biệt thự, liền kề Hà Nội diễn biến "lạ" Nổi bật

Cầu Cát Lái nối TP HCM - Đồng Nai: CC1 được giao lập đề xuất dự án

Cầu Cát Lái nối TP HCM - Đồng Nai: CC1 được giao lập đề xuất dự án

16:33 , 21/10/2025
Vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen: Thông tin từ công an

Vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen: Thông tin từ công an

16:32 , 21/10/2025
Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về di dời nhà ở trên và ven kênh rạch

Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về di dời nhà ở trên và ven kênh rạch

15:30 , 21/10/2025
Lý do Flora Avenue là “tổ ấm” chinh phục mọi thế hệ?

Lý do Flora Avenue là “tổ ấm” chinh phục mọi thế hệ?

15:30 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên