Nguy cơ ế hàng tỷ USD tiền hàng, nông dân Mỹ gửi 'tâm thư' lên Tổng thống Donald Trump, thúc giục làm ngay một điều với Trung Quốc

20-08-2025 - 14:19 PM | Thị trường

Niên vụ năm ngoái, Trung Quốc đã chi 1,32 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này từ Mỹ. Trong khi đó, thỏa thuận cho niên vụ mới hiện chưa đạt được.

Nguy cơ ế hàng tỷ USD tiền hàng, nông dân Mỹ gửi 'tâm thư' lên Tổng thống Donald Trump, thúc giục làm ngay một điều với Trung Quốc- Ảnh 1.

Trong một bức tâm thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/8, nông dân trồng đậu nành Mỹ đã thúc giục chính phủ Mỹ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc về việc mua đậu nành. Họ đồng thời cảnh báo những hậu quả kinh tế thảm khốc nếu Bắc Kinh tiếp tục từ chối mua đậu nành từ Mỹ.

Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, đang chuyển hướng sang các lô hàng từ Brazil trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ và các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Trung Quốc đã quyết định không mua đậu nành của Mỹ từ vụ thu hoạch sắp tới – điều mà nông dân Mỹ gọi là "chậm trễ bất thường" khiến các thương nhân và nông dân lo lắng.

"Nông dân trồng đậu nành đang chịu áp lực tài chính cực độ. Giá cả tiếp tục giảm, đồng thời nông dân của chúng ta đang phải trả tiền nhiều hơn đáng kể cho đầu vào và thiết bị. Nông dân trồng đậu nành Mỹ không thể trụ vững trong một cuộc tranh chấp thương mại kéo dài với khách hàng lớn nhất của chúng ta", bức thư gửi từ Hiệp hội Đậu nành Mỹ (ASA) cho ông Trump viết.

Nguy cơ ế hàng tỷ USD tiền hàng, nông dân Mỹ gửi 'tâm thư' lên Tổng thống Donald Trump, thúc giục làm ngay một điều với Trung Quốc- Ảnh 2.

Giá đậu nành chứng kiến nhiều biến động trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics.

Việc Trung Quốc chuyển sang mua đậu nành Brazil có thể khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD. Theo ASA, Trung Quốc đã mua 54% lượng đậu nành xuất khẩu của Mỹ trong niên vụ 2023-2024, trị giá 1,32 tỷ USD. Nhập khẩu đậu nành của nước này đạt mức cao kỷ lục vào tháng 7 năm nay.

Giá đậu nành đã tăng vọt sau bài đăng ngày 11/8 của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social, kêu gọi Trung Quốc tăng gấp 4 lần lượng đậu nành mua vào. Tuy nhiên, nông dân cho biết họ nghi ngờ về khả năng Trung Quốc có thể tăng mạnh lượng mua vào như vậy.

"Càng về cuối mùa thu mà chúng ta vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, tác động với nông dân trồng đậu nành Mỹ sẽ càng tồi tệ", bức thư viết.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận sau bức tâm thư này.


Đức Nam (Theo SCMP)

An ninh tiền tệ

