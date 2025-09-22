Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, tình trạng ồ ạt gom đất vườn, đất trồng cây lâu năm để chuyển đổi mục đích sử dụng, phân lô tách thửa bán đất nền chủ yếu xảy ra tại khu vực xã Ngọc Sơn (cũ), trước khi sáp nhập vào xã Toàn Lưu hiện nay. Theo vị này, trước đây một số khu đất được phân lô, mở đường nội bộ với bề rộng chỉ 4m, không đảm bảo tiêu chuẩn hạ tầng. Hiện nay, xã đã yêu cầu các khu phân lô phải làm đường tối thiểu 7m để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng và cảnh quan về sau của địa phương. “Việc phân lô, tách thửa là do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện, xã không có thẩm quyền quyết định. Tuy nhiên, xã có trách nhiệm quản lý về hạ tầng. Chúng tôi đang yêu cầu khi muốn phân lô, tách thửa phải đảm bảo cảnh quan, đồng bộ hạ tầng để tránh tình trạng phân lô nhỏ lẻ, cắt xẻ manh mún làm xấu diện mạo nông thôn”, vị lãnh đạo nói.