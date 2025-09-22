Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh

22-09-2025 - 14:06 PM | Bất động sản

Đất vườn được gom mua, chuyển đổi rồi xẻ nhỏ bán rầm rộ khi thông tin quy hoạch khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố. Tình trạng tràn lan phân lô bán nền đang khiến nhiều vùng nông thôn đối mặt nguy cơ phá vỡ cảnh quan và hạ tầng.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Sau khi quy hoạch khu vực phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, xã Toàn Lưu bỗng trở thành điểm nóng gom đất, phân lô bán nền. Hàng chục khu đất vườn, đất trồng cây lâu năm được nhà đầu tư mua, sau đó chuyển nhượng thành đất "khu dân cư mới". Mỗi khu đất đã được nhà đầu tư phân thành 20-60 lô đất nền mới.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Tại thôn Trung Tâm xã Ngọc Sơn cũ (nay là xã Toàn Lưu), nơi có nhiều vị trí đang được môi giới, nhà đầu tư tìm đến để xem đất. Trong hình là hạ tầng của một khu đất nền đã được nhà đầu tư phân thành 23 lô, mỗi lô với diện tích khoảng 140-160m để bán.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 3.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 4.

Khu đất này trước đây rộng 5.000m2, là đất trồng cây lâu năm và một phần diện tích đất ở của người một dân thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn cũ. Sau khi chuyển nhượng, khu đất đã được nhà đầu tư làm đường trải thảm, cạnh bờ sông Khe Giao. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây sạt lở khi kè tạm bợ, sơ sài, không được ngành chức năng kiểm định chất lượng.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 5.

Cách đó chừng 200m, khu đất này cũng từng là đất trồng cây lâu năm, nhưng giờ đã được hình thành khu dân cư, phân lô bán nền.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 6.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 7.

Tại đây đã hình thành đường trải thảm, hệ thống điện năng lượng mặt trời, song đường cũng chưa được đầu tư bài bản. Mỗi lô được bán với giá từ 500-700 triệu/m2.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 8.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 9.

Hình ảnh này cũng được ghi lại tại thôn Trung Tâm. Khu vực này trước là nơi trồng tràm, nay đã được nhà đầu tư đã làm hệ thống đường kẻ vạch, hệ thống đèn năng lượng mặt trời để phân lô bán nền.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 10.

Trong hình là một tuyến đường tự đấu nối vào khu vực đất đưa ra phân lô bán đất nền tại thôn Trung Tâm. Qua ghi nhận, riêng tại thôn Trung Tâm có tới khoảng 10 khu đất, mỗi khu rộng hàng ngàn m2 được môi giới gom mua từ đất vườn, sau đó chuyển đổi phân lô bán đất nền.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 11.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 12.

Vừa qua, khu đất được nhà đầu tư thông báo là "Mở bán dự án đất nền ven sông" cũng gây xôn xao khi có hàng chục ô tô nối đuôi đậu quanh đất, hàng chục người đến xem. Tuy nhiên, qua quan sát, nơi đây hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt hệ thống kè tại sông Khe Giao cũng bị hư hỏng nặng.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 13.

Tình trạng gom đất vườn phân lô bán nền cũng xảy ra tại thôn Nam Sơn. Trong hình là khu vực trước đây là đất hoang, đất trồng keo, tràm. Tuy nhiên, hiện đã phân thành từng lô nhỏ để bán. Đặc biệt, hệ thống đường bị cụt vì không được đấu nối thẳng ra tỉnh lộ 550. Việc tràn lan phân lô, bán đất nền đang làm tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ hạ tầng nông thôn trong "cơn sốt ảo" đất nền nếu không được ngăn chặn. (Ảnh Trần Đức Minh)

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 14.

Tại thôn Ngọc Hà, một số nhà đầu tư đang san lấp đất. Việc phân lô bán nền ồ ạt không chỉ làm biến dạng quy hoạch nông thôn mới tại xã Toàn Lưu mà còn gây áp lực lớn đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội địa phương như giao thông, điện nước, trường học, y tế… khi dân số đột ngột tăng nhanh theo những “khu dân cư tự phát”.

Nguy cơ phá vỡ hạ tầng trong 'cơn sốt ảo' đất nền ở vùng quê Hà Tĩnh- Ảnh 15.

Một số khu đất chưa làm đường, hạ tầng chưa xong nhưng vẫn rao bán rầm rộ với cam kết về pháp lý và đường sẽ hoàn thành khi xong bìa đất.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, tình trạng ồ ạt gom đất vườn, đất trồng cây lâu năm để chuyển đổi mục đích sử dụng, phân lô tách thửa bán đất nền chủ yếu xảy ra tại khu vực xã Ngọc Sơn (cũ), trước khi sáp nhập vào xã Toàn Lưu hiện nay. Theo vị này, trước đây một số khu đất được phân lô, mở đường nội bộ với bề rộng chỉ 4m, không đảm bảo tiêu chuẩn hạ tầng. Hiện nay, xã đã yêu cầu các khu phân lô phải làm đường tối thiểu 7m để đảm bảo đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng và cảnh quan về sau của địa phương. “Việc phân lô, tách thửa là do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện, xã không có thẩm quyền quyết định. Tuy nhiên, xã có trách nhiệm quản lý về hạ tầng. Chúng tôi đang yêu cầu khi muốn phân lô, tách thửa phải đảm bảo cảnh quan, đồng bộ hạ tầng để tránh tình trạng phân lô nhỏ lẻ, cắt xẻ manh mún làm xấu diện mạo nông thôn”, vị lãnh đạo nói.


Theo Hoài Nam

Tiền Phong

