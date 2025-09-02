Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyên nhân diễn viên Ngọc Trinh (Mùi Ngò Gai) đột ngột qua đời

02-09-2025 - 05:23 AM | Lifestyle

Nguyên nhân diễn viên Ngọc Trinh (Mùi Ngò Gai) đột ngột qua đời

Cả showbiz Việt tiếc nuối, đau xót nói lời vĩnh biệt với cố nghệ sĩ Ngọc Trinh.

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh - nữ diễn viên gắn liền với vai Vy trong bộ phim truyền hình đình đám Mùi ngò gai đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến đồng nghiệp và khán giả cả nước bàng hoàng. Trên trang cá nhân của nghệ sĩ Ngọc Trinh chỉ đăng ảnh cáo phó kèm dòng chữ "Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin". Nguyên nhân khiến nữ nghệ sĩ tài hoa ra đi đột ngột cũng khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả quan tâm. 

Theo thông tin trong cáo phó, nghệ sĩ Ngọc Trinh trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 1/9. Trên truyền thông, đồng nghiệp thân cận của nghệ sĩ Ngọc Trinh cho biết cô nhập viện điều trị bệnh xuất huyết bao tử, dù đã được các bác sĩ chữa trị tích cực nhưng không qua khỏi. Được biết, nghệ sĩ Ngọc Trinh đã bị mắc bệnh liên quan đến dạ dày suốt một thời gian dài. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Ngọc Trinh vẫn hoạt động mạng xã hội, 2 tuần trước còn đưa gia đình đi chơi. 

Linh cữu của nghệ sĩ Ngọc Trinh hiện được quàn tại nhà riêng. Lễ nhập quan đã diễn ra trong tối 1/9, lễ động quan sẽ được cử hành vào ngày 4/9 trước khi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Sự ra đi đột ngột của cố diễn viên khiến nhiều người đau xót. 

Nguyên nhân diễn viên Ngọc Trinh (Mùi Ngò Gai) đột ngột qua đời- Ảnh 1.

Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, không thể tin nổi khi hay tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời

Trước khi đến với Mùi ngò gai, NSƯT Ngọc Trinh đã là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch TP.HCM. Từ cuối thập niên 1990, chị bén duyên nghệ thuật qua những vai diễn ở Kịch Trẻ, 5B, rồi nhanh chóng toả sáng tại sân khấu IDECAF và Trần Cao Vân. Vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ cùng lối diễn xuất mộc mạc, giàu cảm xúc giúp Ngọc Trinh nhanh chóng khẳng định vị trí riêng. 

Vào năm 2006, diễn viên Ngọc Trinh đóng Mùi Ngò Gai. Thời điểm ấy, Ngọc Trinh sống một mình, ăn uống qua loa, làm việc với cường độ cao, sinh hoạt thiếu khoa học khiến sức khoẻ ngày một xuống dốc. Trước ống kính, chị luôn giữ nụ cười tươi, hoàn thành vai diễn trọn vẹn, nhưng chỉ cần máy quay tắt, nữ diễn viên lập tức nôn ói, gương mặt xanh xao.

Sau gần một năm, sức khoẻ Ngọc Trinh báo động mạnh. Đoàn phim buộc phải dừng quay để đưa chị đi cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị trào ngược axit dạ dày nặng và cảnh báo nguy cơ biến chứng thành ung thư nếu tiếp tục làm việc. Trước tình thế đó, Ngọc Trinh đành rút lui, nhường lại vai Vy cho Hồng Ánh.

Nguyên nhân diễn viên Ngọc Trinh (Mùi Ngò Gai) đột ngột qua đời- Ảnh 2.

Diễn viên Ngọc Trinh từng bỏ vai diễn giữa chừng vì bị bệnh bao tử nặng

Trước khi qua đời, cố nghệ sĩ Ngọc Trinh có cuộc sống khá kín tiếng, bình lặng giữa showbiz nhiều ồn ào. NSƯT Ngọc Trinh là giảng viên lớp Diễn viên kịch điện ảnh - truyền hình của trường Đại học Văn Lang. Ngoài ra, cô cũng làm giáo viên thỉnh giảng trường Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và một số trung tâm đào tạo diễn viên. 

Nguyên nhân diễn viên Ngọc Trinh (Mùi Ngò Gai) đột ngột qua đời- Ảnh 3.

Nhiều sao Việt bàng hoàng, tiếc thương nói lời vĩnh việc cố nghệ sĩ Ngọc Trinh

Theo Hạ Anh

Đời sống Pháp luật

