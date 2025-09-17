Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyên nhân hàng chục chuyến bay đến Nội Bài bay vòng chờ, hạ cánh sân bay khác

17-09-2025 - 22:32 PM | Lifestyle

Trưa 17-9, nhiều chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải bay vòng chờ, chuyển hướng. Đặc biệt, nhiều chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch cất cánh.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, trưa ngày 17-9, tại khu vực sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) có dông mưa rất mạnh. Tầm nhìn ngang giảm xuống dưới tiêu chuẩn sân bay, kèm theo gió cạnh mạnh cấp 6 và gió đứt. Nhiều chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải bay vòng chờ, chuyển hướng đi sân bay dự bị hạ cánh. Đặc biệt, nhiều chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch cất cánh từ các sân bay khác.

Nguyên nhân hàng chục chuyến bay đến Nội Bài bay vòng chờ, hạ cánh sân bay khác- Ảnh 1.

Thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VATM

Cụ thể, do ảnh hưởng của hệ thống rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp nhiệt đới gần biển Đông bị nén bởi không khí lạnh yếu, đồng thời có hội tụ gió ở trên cao 3.000-5.000 m nên trong ngày 17-9, tại nhiều sân bay khu vực miền Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Đặc biệt, tại sân bay Nội Bài trong khoảng thời gian 1 tiếng từ 13 giờ 02 đến 14 giờ ngày 17-9 xảy ra dông mưa cường độ rất mạnh, kèm theo gió cạnh mạnh cấp 6, tầm nhìn ngang giảm xuống 600 m, có thời điểm hệ thống ghi nhận tầm nhìn ngang giảm xuống 300 m; thời gian xảy ra dông mưa mạnh nhất kéo dài khoảng 30 phút (từ 13 giờ 08 đến 13 giờ 30) và gió đứt xuất hiện trên dọc đường cất hạ cánh.

Với kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các trang thiết bị, kíp trực ngày 17-9 Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài đã dự báo, cảnh báo chính xác được sự xuất hiện và kết thúc của hiện tượng dông mưa, gió cạnh xảy ra vào trưa ngày 17-9 tại sân bay Nội Bài, đặc biệt trong công tác dự báo, tư vấn cho các cơ sở điều hành bay của Tổng công ty.

Từ đó, các cơ sở điều hành bay có căn cứ để điều chỉnh kế hoạch bay thông qua quy trình CDM - quy trình phối hợp ra quyết định giữa nhiều bên liên quan trong hoạt động khai thác bay, bao gồm: Trung tâm khí tượng hàng không; các cơ sở điều hành bay; cảng hàng không/sân bay; các hãng hàng không;… Mục tiêu của CDM là đảm bảo an toàn tuyệt đối; giảm tối đa việc bay chờ, bay lòng vòng trên không; giảm thời gian chờ dưới mặt đất; giảm chi phí nhiên liệu; tối ưu hóa vùng trời và năng lực điều hành bay…

Nguyên nhân hàng chục chuyến bay đến Nội Bài bay vòng chờ, hạ cánh sân bay khác- Ảnh 2.

Hình ảnh nhiều chuyến bay vòng chờ tại sân bay Nội Bài trưa ngày 17-9. Ảnh: VATM

Theo VATM, việc quan trắc, dự báo, cảnh báo, tư vấn sớm và chính xác được thời điểm xuất hiện và kết thúc mưa dông rất quan trọng cho các hãng hãng không và các nhà khai thác, từ đó có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, giúp giảm thiểu thiệt hại cho các hãng hàng không. Bên cạnh đó, các cơ sở điều hành bay của Tổng công ty cũng có thể chủ động điều hành bay trong điểu kiện thời tiết xấu nhằm đảm bảo bay an toàn, điều hòa, hiệu quả.

Theo Dương Ngọc

Người lao động

