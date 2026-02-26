Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên nhân trụ vượt sông phía nội thành của dự án cầu Trần Hưng Đạo chưa thể thi công?

26-02-2026 - 08:14 AM | Bất động sản

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang chạy đua tốc độ để về đích vượt tiến độ, công trình đang thi công cả đêm và không nghỉ tết. Tuy nhiên, trụ cầu có vị trí quan trọng số 1 và là trụ vượt sông phía nội thành nằm trên địa bàn phường Hồng Hà chưa thể thi công.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có 7 trụ cầu vượt sông.

Để đua tốc độ về đích và 'chạy' mùa mưa lũ, hiện nhiều mũi thi công (vừa khoan đào, vừa làm lồng sắt, đổ bê tông...) ở hạng mục làm móng, trụ cầu được thực hiện đồng bộ.

Hiện công nhân và máy móc tại công trường cầu Trần Hưng Đạo đang thi công ngày đêm và vừa qua không nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Duy Nghị - Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng cầu Trần Hưng Đạo cho biết, dự án có 7 trụ cầu phải xây dựng ở lòng sông, các trụ cầu được đánh số thứ tự từ nội thành sang Long Biên là trụ TC01 đến TC07.

Tuy nhiên ông Nghị cho biết, trong 7 trụ cầu, chỉ còn trụ số 1 (TC01) nằm ở phía nội thành tại phường Hồng Hà chưa thể thi công.

Ghi nhận tại hiện trường dự án và thông tin từ Ban QLDA xây dựng cầu Trần Hưng Đạo cho thấy, nguyên nhân chưa thể thi công trụ số 1 cầu Trần Hưng Đạo do đang vướng mặt bằng.

Ngày 25/2, tại hiện trường khu vực được Ban QLDA xây dựng cầu Trần Hưng Đạo xác nhận sẽ xây trụ cầu và đường kết nối phía nội thành trên địa bàn phường Hồng Hà (mũi tên đỏ) thấy rằng, nhà dân, công trình xây dựng nằm san sát nhau.

Trong khi đó mặt bằng và các trụ cầu vượt sông ở giữa sông Hồng và bờ sông phía phường Long Biên được Ban QLDA đánh giá, đang thi công với khối lượng xây lắp vượt tiến độ.

Mặt bằng để làm cầu cạn - đường kết nối với cầu Trần Hưng Đạo phía Long Biên được giải phóng cơ bản, các nhà thầu đang từng bước tiếp quản để thi công.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025; có tổng mức đầu tư hơn 15.900 tỷ đồng. Dự án kết nối hai bờ sông Hồng tại khu vực nội đô là phường Hoàn Kiếm và phường Long Biên. Dự án có chiều dài hơn 4,1 km, cầu chính vượt sông dài hơn 800 mét với thiết kế mái vòm thép dài vô cực. Dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2027. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là đơn vị quản lý nhà nước tại dự án. Dự án đang được thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành vượt tiến độ từ 5 đến 7 tháng.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút tên khỏi vị trí sở hữu trực tiếp giữa lúc Hạ tầng GELEX muốn rót 20% vốn

Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút tên khỏi vị trí sở hữu trực tiếp giữa lúc Hạ tầng GELEX muốn rót 20% vốn Nổi bật

Con trai 9X nhà Bầu Hiển đã nắm trong tay những gì trước khi ứng cử HĐND TP Hà Nội?

Con trai 9X nhà Bầu Hiển đã nắm trong tay những gì trước khi ứng cử HĐND TP Hà Nội? Nổi bật

The Parkland - đáp án cho bài toán ở thực và đầu tư dài hạn

The Parkland - đáp án cho bài toán ở thực và đầu tư dài hạn

08:00 , 26/02/2026
Sức hút bất động sản khu đô thị: Lời giải bền vững từ Masteri Park Place

Sức hút bất động sản khu đô thị: Lời giải bền vững từ Masteri Park Place

08:00 , 26/02/2026
HAUS Da Lat bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT: Cựu cố vấn cấp cao Ngân hàng Trung ương Anh

HAUS Da Lat bổ nhiệm tân Chủ tịch HĐQT: Cựu cố vấn cấp cao Ngân hàng Trung ương Anh

08:00 , 26/02/2026
'Giải cứu' 3.790 căn hộ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

'Giải cứu' 3.790 căn hộ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

07:36 , 26/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên