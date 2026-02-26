Nguyên nhân trụ vượt sông phía nội thành của dự án cầu Trần Hưng Đạo chưa thể thi công?

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025; có tổng mức đầu tư hơn 15.900 tỷ đồng. Dự án kết nối hai bờ sông Hồng tại khu vực nội đô là phường Hoàn Kiếm và phường Long Biên. Dự án có chiều dài hơn 4,1 km, cầu chính vượt sông dài hơn 800 mét với thiết kế mái vòm thép dài vô cực. Dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2027. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội là đơn vị quản lý nhà nước tại dự án. Dự án đang được thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành vượt tiến độ từ 5 đến 7 tháng.