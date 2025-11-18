Nguyễn Phạm Group mang tới hai bộ sản phẩm: trà hoa và matcha tại Cafe Show 2025

Bức tranh sôi động của ngành đồ uống Việt tại Café Show 2025

Café Show năm nay quy tụ hơn 200 thương hiệu quốc tế, từ cà phê, trà, matcha đến các thiết bị, nguyên liệu và xu hướng pha chế mới nhất. Trong suốt 4 ngày (từ 12 đến 15/11), trung tâm triển lãm VEC, Đông Anh, Hà Nội trở thành điểm hẹn lớn nhất của giới F&B Việt Nam, nơi các chuyên gia, chủ chuỗi, nhà nhập khẩu, barista và người yêu đồ uống cùng chia sẻ, kết nối và khám phá những xu hướng mới.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Café Show còn là "sân chơi kết nối" giữa doanh nghiệp B2B (chuỗi cà phê, trà sữa, nhà phân phối) và những khách hàng yêu thích trải nghiệm, đam mê ẩm thực và lối sống xanh. Trong dòng chảy ấy, Nguyễn Phạm Group nổi bật với không gian trưng bày mang đậm tinh thần tự nhiên, thanh lành và hiện đại – nơi trà hoa và matcha trở thành "ngôn ngữ kết nối" giữa thương hiệu và khách hàng.

Không gian Nguyễn Phạm Group - nơi hội tụ của hương, sắc và cảm xúc

Bước vào gian hàng của Nguyễn Phạm Group, khách tham quan như được "tạm dừng" giữa nhịp ồn ào của triển lãm để đắm mình trong mùi hương hoa nhài, hoa dành dành thoang thoảng, xen lẫn sắc xanh mượt mà của bột matcha vừa được whisk lên.

Không gian gian hàng được thiết kế theo phong cách trẻ trung và hiện đại, mang hơi thở tối giản nhưng tinh tế của văn hóa trà phương Đông. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt có chủ ý: khu vực trà hoa tỏa hương nhẹ với những bình bóp hương, trà khô và bình trà sữa được bày biện khéo léo; khu vực demo Matcha nổi bật với chasen (chổi tre) và ly thủy tinh bắt sáng, nơi bột matcha được đánh bông lên thành lớp bọt mịn. Hai khu vực được bố trí song song, tạo nên dòng chảy thị giác hài hòa giữa sắc hoa và sắc xanh, giữa sự an nhiên và năng lượng - đúng tinh thần "wellness drink" mà Nguyễn Phạm Group theo đuổi.

"Chúng tôi muốn khách hàng chạm, ngửi, nếm và cảm nhận, để thấy được giá trị của nguyên liệu thật sự đến từ đâu: từ sự tinh khiết, nguồn gốc tự nhiên và niềm cảm hứng sống lành," đại diện Nguyễn Phạm Group chia sẻ.

Trà hoa dành cho ngành pha chế chuyên nghiệp

Tại Café Show 2025, Bộ trà hoa đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các chuyên gia pha chế và chủ chuỗi trà sữa, nhờ vào nguồn nguyên liệu cao cấp, được ướp hương tự nhiên và bảo toàn sắc hoa nguyên bản.

Bộ sản phẩm được trưng bày trong bình thủy tinh bóp hương trong suốt, vừa đẹp mắt vừa thể hiện sự chỉn chu về chất lượng.

Nhiều khách hàng B2B tỏ ra ấn tượng với độ đồng nhất về chất lượng của từng loại trà, yếu tố cực kỳ quan trọng trong ngành pha chế đồ uống. Một số chuỗi F&B lớn đã chủ động liên hệ để dùng thử và hợp tác phân phối.

Đối với nhóm khách hàng B2C, khu vực trải nghiệm trà hoa là điểm check-in hút khách nhất gian hàng, nơi mỗi ly trà được pha thủ công và được kể kèm câu chuyện về nguồn gốc từng loài hoa - vừa tinh tế, vừa cảm xúc.

Matcha Năng lượng xanh cho thế hệ mới

Song song với trà hoa, khu vực Matcha là tâm điểm thu hút giới barista và các thương hiệu trà sữa cao cấp. Kỹ thuật đánh matcha thủ công được đội ngũ chuyên gia của Nguyễn Phạm trình diễn liên tục suốt 4 ngày, tạo nên không khí nhộn nhịp và lan tỏa mùi hương matcha tươi khắp khu vực.

Sản phẩm Matcha mà Nguyễn Phạm mang tới Café Show 2025 đáp ứng đa dạng nhu cầu từ pha latte, đến làm bánh và đồ uống sáng tạo. Nhiều khách B2B đánh giá cao độ mịn, màu xanh tươi và hậu vị ngọt thanh - ba yếu tố thể hiện rõ chất lượng của matcha được canh tác và chế biến theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Không chỉ khách trong ngành, giới trẻ tham quan cũng bị thu hút bởi trải nghiệm "Đánh matcha thủ công" - nơi họ tự tay đánh chasen, tạo bọt và chụp ảnh check-in.

"Đây là lần đầu tiên tôi được tự tay pha matcha từ bột nguyên chất, cảm giác rất thú vị và khiến mình thấy gần gũi hơn với văn hóa trà," một khách tham quan chia sẻ.

Sự kết nối giữa B2B chuyên nghiệp và B2C trải nghiệm

Sức hút của gian hàng Nguyễn Phạm Group nằm ở chỗ đáp ứng đồng thời hai nhóm đối tượng khác biệt:

Với khách hàng B2B, doanh nghiệp mang đến nguồn nguyên liệu đáng tin cậy, ổn định, đạt chuẩn quốc tế, giúp các thương hiệu F&B phát triển công thức và menu bền vững.



Với khách hàng B2C, trải nghiệm cảm xúc được đặt lên hàng đầu - mỗi ly trà hoa, mỗi whisk matcha đều là một câu chuyện nhỏ gắn liền với lối sống lành mạnh và tinh tế.



Chính sự cân bằng đó đã giúp Nguyễn Phạm Group trở thành điểm dừng chân yêu thích của đông đảo khách tham quan, thu hút hàng nghìn lượt ghé thăm trong suốt 4 ngày triển lãm.

Kết nối và lan tỏa xu hướng "wellness drink" tại Việt Nam

Sự kiện Café Show 2025 không chỉ là nơi Nguyễn Phạm Group giới thiệu sản phẩm, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình kết nối ngành đồ uống Việt với xu hướng toàn cầu hướng đến "wellness drink" - đồ uống vì sức khỏe và cảm xúc.

"Ngành đồ uống đang chuyển mình mạnh mẽ. Người tiêu dùng ngày càng hiểu rằng sức khỏe và trải nghiệm tinh tế không thể tách rời. Với trà hoa và Matcha, chúng tôi muốn mang đến nguồn cảm hứng mới cho những thương hiệu đang tìm kiếm giá trị khác biệt," đại diện Nguyễn Phạm Group chia sẻ.

Kết thúc Café Show 2025 - mở ra chương mới cho ngành F&B Việt

Khi Café Show khép lại, dư âm về hương hoa, vị trà và không khí kết nối vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người. Gian hàng của Nguyễn Phạm Group không chỉ là nơi trưng bày nguyên liệu, mà là biểu tượng cho tinh thần đổi mới của ngành đồ uống Việt Nam - khi những giá trị tự nhiên, lành mạnh và cảm xúc đang dần trở thành tiêu chuẩn mới.

Với chiến lược rõ ràng, nguồn nguyên liệu chuẩn quốc tế và định hướng bền vững, Nguyễn Phạm Group đang từng bước khẳng định vai trò người tiên phong mang "nguyên liệu lành" đến gần hơn với mọi thương hiệu Việt.