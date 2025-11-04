Nguyễn Thanh Phương Đài trở thành Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh ở tuổi 28

Sở hữu nhan sắc hiện đại cùng tư duy bản lĩnh, CEO Nguyễn Thanh Phương Đài chính thức trở thành Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh. Ở độ tuổi 28, cô là một trong những gương mặt GenZ hiếm hoi nắm giữ bản quyền khu vực của một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, đánh dấu bước chuyển mình đầy cảm hứng của thế hệ lãnh đạo trẻ.

Tại lễ công bố cuộc thi Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026 vừa qua, sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Phương Đài với vai trò Chủ tịch cuộc thi đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và giới chuyên môn. Hình ảnh nữ lãnh đạo trẻ trung, tự tin nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch, chuẩn mực khiến cô trở thành tâm điểm của sự kiện, mở ra một mùa thi hứa hẹn nhiều đột phá.

Nguyễn Thanh Phương Đài không phải cái tên xa lạ với giới mộ điệu. Năm 2017, người đẹp sinh năm 1997 từng ghi dấu ấn khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sân khấu khởi đầu cho hành trình theo đuổi đam mê và khát vọng khẳng định bản thân của cô nàng. Sau cuộc thi, thay vì đi theo con đường giải trí, cô chọn hướng phát triển sự nghiệp kinh doanh, xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập, thông minh.

Sau gần một thập kỷ làm việc và tích lũy kinh nghiệm, Phương Đài hiện là CEO của thương hiệu đồ ngủ cao cấp M.Night, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh - một trong những bản quyền khu vực được mong đợi nhất của cuộc thi Miss Cosmo Vietnam. Hành trình từ thí sinh đến "người cầm lái" một đấu trường nhan sắc chuyên nghiệp là câu chuyện về sự kiên trì và khát vọng của một người phụ nữ dám mơ và dám làm.

Phương Đài chia sẻ, sắc đẹp đã luôn là niềm cảm hứng đặc biệt trong cuộc sống của cô. "Tôi từng đứng ở vị trí thí sinh, từng hồi hộp, lo lắng và cháy hết mình với từng vòng thi. Giờ đây, khi trở thành người tổ chức, tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc ấy, chỉ khác là tôi muốn tạo ra một sân chơi để các cô gái khác có cơ hội được tỏa sáng như mình từng mơ ước", nữ CEO bộc bạch.

Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh năm nay được đánh giá là một trong những cuộc thi khu vực có tầm vóc và được kỳ vọng nhất, không chỉ bởi sức hút của thương hiệu Miss Cosmo Vietnam mà còn vì sự xuất hiện của nữ Chủ tịch trẻ. Với nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, sắc đẹp và tư duy quản lý hiện đại, Phương Đài mang đến cho cuộc thi tinh thần trẻ trung, năng lượng sáng tạo và góc nhìn chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một gương mặt đẹp, Phương Đài định hướng Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh trở thành hành trình rèn luyện toàn diện về bản lĩnh, tri thức và trách nhiệm xã hội. Cô nhấn mạnh: "Sắc đẹp phải đi cùng trí tuệ và trái tim. Chúng tôi mong muốn tìm ra cô gái hội tụ cả sắc vóc, bản lĩnh, tài năng, tri thức và tinh thần cống hiến để đại diện TP. Hồ Chí Minh chinh chiến tại Miss Cosmo Vietnam, và xa hơn là mang hình ảnh phụ nữ Việt đến với bạn bè quốc tế."

Điểm nổi bật trong phong cách lãnh đạo của nữ Chủ tịch GenZ là sự dung hòa giữa lý trí của người làm kinh doanh và cảm xúc của người từng trải nghiệm sân khấu nhan sắc. Trong quá trình chuẩn bị cho Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh, cô không ngừng trao đổi với các chuyên gia, đồng thời trực tiếp tham gia vào khâu quản lý và định hướng. Tinh thần làm việc chỉn chu, chuyên nghiệp ấy khiến giới chuyên môn kỳ vọng Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026 sẽ là một mùa giải được đầu tư bài bản, bùng nổ cả về quy mô lẫn chất lượng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ một cô gái trẻ từng loay hoay đi tìm cơ hội đến người đứng đầu một sân chơi nhan sắc lớn, Nguyễn Thanh Phương Đài cho thấy hình ảnh người phụ nữ biết rõ mục tiêu và kiên định theo đuổi con đường mình chọn. Trước khi trở thành Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh, cô từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như nhà tài trợ và giám khảo các cuộc thi sắc đẹp, chính những trải nghiệm này giúp cô hiểu sâu hơn về giá trị và tinh thần của những đấu trường nhan sắc chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường sắc đẹp Việt Nam đang hướng tới tính chuyên nghiệp và tính xã hội hơn, sự xuất hiện của CEO Phương Đài ở vị trí Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh được xem là làn gió mới, đại diện cho xu hướng "lãnh đạo trẻ làm chủ đấu trường nhan sắc". Dưới sự điều hành của cô, cuộc thi được kỳ vọng không chỉ tôn vinh vẻ đẹp mà còn khơi dậy tinh thần cống hiến và ý thức cộng đồng của người phụ nữ hiện đại.

Với Nguyễn Thanh Phương Đài, mỗi thành công đều là kết quả của hành trình tự rèn luyện không ngừng. Cô cho biết, điều khiến mình tự hào nhất không phải là danh xưng, mà là cơ hội được góp phần tạo nên giá trị mới cho phụ nữ Việt. "Tôi từng mơ ước có một nơi để phụ nữ có thể tự tin thể hiện bản thân, được lắng nghe và được tôn vinh. Hôm nay, với Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh, tôi muốn biến giấc mơ đó thành hiện thực, không chỉ cho riêng mình mà cho hàng trăm cô gái khác", cô bày tỏ.

Hình ảnh Nguyễn Thanh Phương Đài ở tuổi 28, vừa trẻ trung vừa quyền lực, song hành giữa vai trò phát triển sự nghiệp cá nhân và Chủ tịch cuộc thi nhan sắc là hình ảnh phản chiếu cho hình mẫu người phụ nữ hiện đại: có trí tuệ, bản lĩnh và giàu khát vọng. Hành trình của cô không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ dám ước mơ, dám hành động và dám khẳng định giá trị của chính mình.