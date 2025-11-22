Nguyên Tổng giám đốc Traphaco chia sẻ lý do từ nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ

Ông Trần Túc Mã từng gắn bó 33 năm với Traphaco, đảm nhiệm hầu hết các vị trí quan trọng và được xem là người đặt nền móng cho nhiều đổi mới trong doanh nghiệp. Quyết định rời vị trí Tổng giám đốc ở thời điểm Traphaco đang phát triển tốt khiến nhiều người bất ngờ. Trò chuyện với chúng tôi, ông chia sẻ lý do chọn “dừng lại đúng lúc”, kỳ vọng với đội ngũ kế nhiệm và niềm tin vào tương lai của Traphaco.

Điều gì khiến ông quyết định rời vị trí Tổng giám đốc khi nhiệm kỳ vẫn còn, sức khỏe vẫn tốt và doanh nghiệp đang tăng trưởng ổn định?

Khi tôi họp và thông báo quyết định, hầu hết mọi người đều bất ngờ: “Tại sao lại nghỉ lúc này?”. Tôi vào Traphaco 33 năm, trải qua đủ các vị trí: từ kiểm nghiệm, sản xuất, bán hàng, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh, lãnh đạo nhiều công ty thành viên, rồi 22 năm trong Ban kiểm soát và HĐQT, 15 năm Tổng giám đốc, 10 năm làm người đại diện vốn SCIC. Gắn bó đến mức “đường đi lối lại trong công ty” đều đã quen thuộc.

Tôi chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhiệm kỳ vẫn còn, sức khỏe tốt. Bình thường, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tốt, người ta không muốn nghỉ. Nhưng tôi thấy giai đoạn mới của Traphaco đòi hỏi sự chuẩn bị khác.

Sang năm là hết nhiệm kỳ. Môi trường kinh doanh sắp tới sẽ thay đổi rất mạnh: tinh gọn bộ máy hành chính, AI, R&D, xu thế số hóa… Doanh nghiệp phải chuẩn bị nguồn lực, chiến lược và đội ngũ lãnh đạo phù hợp ngay từ bây giờ. Người xây dựng cho giai đoạn tiếp theo mà không phải là người thực thi chiến lược ấy đôi khi lại chưa hẳn là tốt cho doanh nghiệp.

Tôi chọn thời điểm này vì cho rằng đây là điều tốt nhất cho công ty và cho cổ đông.

Tôi vẫn là thành viên HĐQT chuyên trách. Ở vị trí nào cũng vậy, điều quan trọng nhất là công ty phát triển, người lao động hưởng lợi, xã hội được phục vụ tốt hơn. Cá nhân tôi đã trải qua đủ các vai trò. Có thêm chức vụ lúc này cũng không còn nhiều ý nghĩa bằng việc Traphaco vững vàng bước vào giai đoạn mới.

Với tôi, chức vụ không còn quá quan trọng. Điều quan trọng là Traphaco đi về đâu? Tôi đề xuất ý định từ ba tháng trước. Sau nhiều suy nghĩ, tôi tin quyết định này là đúng và có lợi cho công ty.

Nhìn lại 15 năm làm Tổng giám đốc, ông ấn tượng với những trải nghiệm, bài học nào?

Mỗi nhiệm kỳ là một bối cảnh khác nhau, và Traphaco đều phải thích ứng rất mạnh.

2011–2015: Vượt khủng hoảng, tái cấu trúc để sống sót và tăng trưởng

Đó là thời kỳ cực kỳ khó khăn: lãi suất 20–25%, tồn kho lớn, công nợ cao. Chúng tôi chủ động thay đổi chiến lược khách hàng, giảm tồn kho, bán hàng thu tiền ngay. Khi ấy nhiều người trong ngành nghĩ Traphaco khó trụ được. Nhưng đổi mới đã đem lại kết quả, Traphaco còn tiên phong dùng hệ thống quản trị DMS cập nhật dữ liệu theo thời gian thực trong bán hàng; sau đó toàn ngành đối mặt bài toán tồn kho nhưng chúng tôi đã vượt lên.

Cũng giai đoạn này, Traphaco đi đầu về nhà máy GMP-WHO, mở hướng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO và mua lại Công ty Dược Đắk Lắk để mở rộng quy mô.

Nhiệm kỳ 2: Xây nhà máy mới – tạo nền tảng công nghệ và văn hóa

Chúng tôi đầu tư Nhà máy Traphaco Hưng Yên, chỉ sau 5 năm đã thu hồi vốn. Đây là cơ sở quan trọng cho đào tạo và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, tôi và đội ngũ cũng đặt nền tảng văn hoá doanh nghiệp giai đoạn mới chuẩn mực, nhân văn, kỷ luật nhưng sáng tạo.

Nhiệm kỳ 3: Giai đoạn Covid, không để đứt gãy hàng hóa

Covid là thử thách lớn. Bệnh viện đóng, mọi hoạt động đình trệ. Chúng tôi tính toán trước khả năng phong tỏa, giãn cách. Ban lãnh đạo quyết định sản xuất hàng loạt, đẩy hàng về các tỉnh, không lo tồn kho. Nhờ vậy, Traphaco không chỉ đảm bảo nguồn cung mà còn góp phần hỗ trợ công tác phòng dịch.

Cùng với đó là sự chuyển đổi số mạnh mẽ, thúc đẩy tân dược chất lượng cao, thành lập công ty logistic phân phối.

Một bài học xuyên suốt mà tôi rút ra: doanh nghiệp nào dám đổi mới, dám tiếp cận cái mới – từ công nghệ tới tư duy quản trị – thì chắc chắn sẽ tiến lên. Nhưng phải hành động thật, không thể hô khẩu hiệu.

Thị trường dường như rất khắc nghiệt, ông thấy cơ hội và thách thức với Traphaco như thế nào?