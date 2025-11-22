Nguyên Tổng giám đốc Traphaco chia sẻ lý do từ nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ
Khi tôi họp và thông báo quyết định, hầu hết mọi người đều bất ngờ: “Tại sao lại nghỉ lúc này?” - Ông Trần Túc Mã nói.
TRA:
Ông Trần Túc Mã từng gắn bó 33 năm với Traphaco, đảm nhiệm hầu hết các vị trí quan trọng và được xem là người đặt nền móng cho nhiều đổi mới trong doanh nghiệp. Quyết định rời vị trí Tổng giám đốc ở thời điểm Traphaco đang phát triển tốt khiến nhiều người bất ngờ. Trò chuyện với chúng tôi, ông chia sẻ lý do chọn “dừng lại đúng lúc”, kỳ vọng với đội ngũ kế nhiệm và niềm tin vào tương lai của Traphaco.
Điều gì khiến ông quyết định rời vị trí Tổng giám đốc khi nhiệm kỳ vẫn còn, sức khỏe vẫn tốt và doanh nghiệp đang tăng trưởng ổn định?
Khi tôi họp và thông báo quyết định, hầu hết mọi người đều bất ngờ: “Tại sao lại nghỉ lúc này?”. Tôi vào Traphaco 33 năm, trải qua đủ các vị trí: từ kiểm nghiệm, sản xuất, bán hàng, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh, lãnh đạo nhiều công ty thành viên, rồi 22 năm trong Ban kiểm soát và HĐQT, 15 năm Tổng giám đốc, 10 năm làm người đại diện vốn SCIC. Gắn bó đến mức “đường đi lối lại trong công ty” đều đã quen thuộc.
Tôi chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhiệm kỳ vẫn còn, sức khỏe tốt. Bình thường, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tốt, người ta không muốn nghỉ. Nhưng tôi thấy giai đoạn mới của Traphaco đòi hỏi sự chuẩn bị khác.
Sang năm là hết nhiệm kỳ. Môi trường kinh doanh sắp tới sẽ thay đổi rất mạnh: tinh gọn bộ máy hành chính, AI, R&D, xu thế số hóa… Doanh nghiệp phải chuẩn bị nguồn lực, chiến lược và đội ngũ lãnh đạo phù hợp ngay từ bây giờ. Người xây dựng cho giai đoạn tiếp theo mà không phải là người thực thi chiến lược ấy đôi khi lại chưa hẳn là tốt cho doanh nghiệp.
Tôi chọn thời điểm này vì cho rằng đây là điều tốt nhất cho công ty và cho cổ đông.
Tôi vẫn là thành viên HĐQT chuyên trách. Ở vị trí nào cũng vậy, điều quan trọng nhất là công ty phát triển, người lao động hưởng lợi, xã hội được phục vụ tốt hơn. Cá nhân tôi đã trải qua đủ các vai trò. Có thêm chức vụ lúc này cũng không còn nhiều ý nghĩa bằng việc Traphaco vững vàng bước vào giai đoạn mới.
Với tôi, chức vụ không còn quá quan trọng. Điều quan trọng là Traphaco đi về đâu? Tôi đề xuất ý định từ ba tháng trước. Sau nhiều suy nghĩ, tôi tin quyết định này là đúng và có lợi cho công ty.
Nhìn lại 15 năm làm Tổng giám đốc, ông ấn tượng với những trải nghiệm, bài học nào?
Mỗi nhiệm kỳ là một bối cảnh khác nhau, và Traphaco đều phải thích ứng rất mạnh.
2011–2015: Vượt khủng hoảng, tái cấu trúc để sống sót và tăng trưởng
Đó là thời kỳ cực kỳ khó khăn: lãi suất 20–25%, tồn kho lớn, công nợ cao. Chúng tôi chủ động thay đổi chiến lược khách hàng, giảm tồn kho, bán hàng thu tiền ngay. Khi ấy nhiều người trong ngành nghĩ Traphaco khó trụ được. Nhưng đổi mới đã đem lại kết quả, Traphaco còn tiên phong dùng hệ thống quản trị DMS cập nhật dữ liệu theo thời gian thực trong bán hàng; sau đó toàn ngành đối mặt bài toán tồn kho nhưng chúng tôi đã vượt lên.
Cũng giai đoạn này, Traphaco đi đầu về nhà máy GMP-WHO, mở hướng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO và mua lại Công ty Dược Đắk Lắk để mở rộng quy mô.
Nhiệm kỳ 2: Xây nhà máy mới – tạo nền tảng công nghệ và văn hóa
Chúng tôi đầu tư Nhà máy Traphaco Hưng Yên, chỉ sau 5 năm đã thu hồi vốn. Đây là cơ sở quan trọng cho đào tạo và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, tôi và đội ngũ cũng đặt nền tảng văn hoá doanh nghiệp giai đoạn mới chuẩn mực, nhân văn, kỷ luật nhưng sáng tạo.
Nhiệm kỳ 3: Giai đoạn Covid, không để đứt gãy hàng hóa
Covid là thử thách lớn. Bệnh viện đóng, mọi hoạt động đình trệ. Chúng tôi tính toán trước khả năng phong tỏa, giãn cách. Ban lãnh đạo quyết định sản xuất hàng loạt, đẩy hàng về các tỉnh, không lo tồn kho. Nhờ vậy, Traphaco không chỉ đảm bảo nguồn cung mà còn góp phần hỗ trợ công tác phòng dịch.
Cùng với đó là sự chuyển đổi số mạnh mẽ, thúc đẩy tân dược chất lượng cao, thành lập công ty logistic phân phối.
Một bài học xuyên suốt mà tôi rút ra: doanh nghiệp nào dám đổi mới, dám tiếp cận cái mới – từ công nghệ tới tư duy quản trị – thì chắc chắn sẽ tiến lên. Nhưng phải hành động thật, không thể hô khẩu hiệu.
Thị trường dường như rất khắc nghiệt, ông thấy cơ hội và thách thức với Traphaco như thế nào?
Tôi hay nói: “Không phải cá lớn nuốt cá bé, mà cá nhanh sẽ thắng cá chậm.” Lớn mà trì trệ thì giống chiếc xe tải chết máy giữa giờ tan tầm – không chỉ đứng lại mà còn cản đường người khác.
Trong kinh doanh, Traphaco có ba mảng chính. Đông dược: thế mạnh truyền thống, cần duy trì và nâng chuẩn. Tân dược: xu thế thị trường, tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao – Traphaco phải đẩy mạnh. Thực phẩm chức năng: nhu cầu xã hội lớn; khi Nhà nước siết chặt tiêu chuẩn, doanh nghiệp có năng lực R&D và công nghệ như Traphaco sẽ có lợi thế.
Hiện công ty có hai phòng nghiên cứu (đông dược và tân dược), nhiều sản phẩm mới đã nghiên cứu thành công. Khâu thương mại hóa sẽ là thách thức nhưng cũng là cơ hội bứt phá.
Giai đoạn vừa qua, chúng tôi tinh gọn bộ máy phân phối, sắp xếp hệ thống chuyên nghiệp hơn, chuyển đổi số để hình thành thói quen làm việc mới, dùng AI, chuẩn hóa quy trình đánh giá nhân sự. Những nền tảng đó là bước chuẩn bị quan trọng cho người kế nhiệm.
Bà Đào Thuý Hà , người gắn bó với Công ty gần 30 năm, đã được HĐQT bổ nhiệm T ổng giám đốc thay ông, Về nhân sự kế nhiệm, quan điểm của ông như thế nào ?
Việc lựa chọn không phải của riêng tôi mà là của các cổ đông và HĐQT. Mỗi phương án – người trong hay ngoài – đều có mặt mạnh.
Người nội bộ hiểu DNA của doanh nghiệp, dễ kế thừa giá trị, nhưng cũng phải đủ mới để tạo đột phá. Với cơ cấu cổ đông hiện nay và chất lượng đội ngũ được đào tạo bài bản nhiều năm, tôi cho rằng chọn người nội bộ là phù hợp và sáng suốt.
Quan trọng nhất vẫn là quyết tâm và tinh thần vì cái chung. Nếu lãnh đạo mới có khát vọng, đoàn kết được đội ngũ, thì dù khó khăn đến đâu cũng vượt qua.
33 năm tại Traphaco, cảm xúc của ông khi rời vị trí điều hành là gì?
Traphaco là một phần cuộc sống của tôi. Mọi quyết định của tôi luôn phải trả lời câu hỏi: “Điều này có tốt cho công ty, cho cổ đông, cho người lao động, cho xã hội hay không?” Tôi chọn điều có lợi nhất cho Traphaco, cho cổ đông và những người lao động đã gắn bó.
Có thể có những thời điểm chúng tôi không đồng nhất, nhưng khi điều đó tốt cho công ty thì tôi ủng hộ. Còn khi thấy chưa phù hợp, tôi sẽ góp ý thẳng thắn. Quan trọng nhất là Traphaco phải tiếp tục phát triển.
Tôi nghỉ khi mình còn đủ sung sức, để người kế nhiệm có thời gian chuẩn bị và để doanh nghiệp bước vào giai đoạn mới mạnh mẽ hơn. Tôi tin quyết định này là đúng đắn và Traphaco sẽ tiếp tục đi xa.
Ngày 21/11/2025, Công ty Cổ phần Traphaco (TRA) tổ chức Lễ bàn giao công việc Tổng Giám đốc. Theo bà Đào Thúy Hà, tân tổng giám đốc Traphaco, Traphaco sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy đạt chuẩn EU-GMP; Duy trì vị thế dẫn đầu về đông dược, đồng thời tăng tốc ở mảng tân dược; Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và AI vào quản trị và chuỗi cung ứng; Tăng tốc đổi mới sản phẩm thích ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện đại. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026, dựa trên năng lực sản xuất hiện có, chiến lược phân phối mới và sự ủng hộ của cổ đông.
