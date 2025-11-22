Nhà cung cấp dụng cụ điện cầm tay uy tín cho mọi công trình xây dựng

THB Việt Nam tự hào là đơn vị tiên phong, cung cấp đa dạng các thiết bị đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu từ thi công dân dụng đến các dự án công nghiệp quy mô lớn.

THB Việt Nam – lựa chọn hàng đầu về dụng cụ điện cầm tay cho các công trình xây dựng

Được thành lập vào năm 2012, đến nay Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam đã trở thành đơn vị phân phối dụng cụ điện cầm tay uy tín nhất thị trường, được nhiều công trình và nhà thầu tin chọn. Là đối tác thân thiết của hàng loạt những thương hiệu lớn như Bosch, Makita, Hồng Ký, Jasic…THB Việt Nam tự hào mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, 100% chính hãng, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, bảo hành minh bạch.

THB Việt Nam là đại lý ủy quyền phân phối dụng cụ điện Bosch

Với phương châm đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, THB Việt Nam mang đến mức giá thành ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Chưa kể đội ngũ kỹ thuật viên luôn sẵn lòng giải đáp mọi thông tin về sản phẩm để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn nhất.

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, THB Việt Nam đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. Đơn vị cam kết giao hàng đến tận nơi, miễn phí vận chuyển với những hóa đơn trên 1 triệu đồng và có bán kính dưới 5km, mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho quý khách hàng ở mọi miền Tổ Quốc.

Các dòng dụng cụ điện cầm tay nổi bật tại THB Việt Nam cho các công trình

Đến với THB Việt Nam quý khách hàng dễ dàng tìm thấy danh mục dụng cụ điện với mẫu mã đa dạng phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Trong đó các dòng máy khoan cầm tay được nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu uy tín như Bosch, Makita…với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp nhiều tính năng hiện đại giúp tăng lực khoan, giảm rung, điều chỉnh tốc độ linh hoạt trên đa dạng vật liệu như gỗ, kim loại, bê tông hay tường gạch…

THB Việt Nam phân phối dụng cụ điện của Bosch, Makita, Milwaukee…

Máy mài cầm tay cũng là một trong những dòng sản phẩm chủ lực đang được THB Việt Nam phân phối với danh mục đa dạng từ máy mài góc, máy mài khuôn đến máy mài hai đá. Các model có công suất phổ biến từ vài trăm đến hàng nghìn W, cho phép mài, đánh bóng, cắt hoặc làm nhẵn bề mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Máy mài Bosch sở hữu thiết kế cầm tay nhỏ gọn

Máy siết bu lông do THB Việt Nam phân phối luôn là sự lựa chọn số 1 của các cá nhân và nhà thầu để siết chặt hoặc nới lỏng bu lông, ốc vít trong lắp đặt nội thất, sửa chữa ô tô, chế tạo máy móc, thi công xây dựng…Tất cả các model đều là sản phẩm chính hãng của Makita, Bosch hay Dewalt, được tích hợp nhiều tính năng hiện đại như chế độ chống rung, hệ thống điều khiển điện tử thông minh…

Chưa hết, THB Việt Nam cũng mang đến cho các đơn vị thi công những mẫu máy bắn vít chất lượng với giá thành dao động từ 1.7-2.8 triệu đồng. Sản phẩm sở hữu công suất từ 230W-650W, phù hợp cho việc tháo vặn vít trên các vật liệu như gỗ, thép, kim loại…

Máy đục bê tông hiện đang được phân phối tại THB Việt Nam với giá thành từ 1-8 triệu đồng. Các model gây ấn tượng với sức mạnh đục phá cực lớn, dễ dàng xuyên qua những bề mặt bê tông, đá cứng nhất.

Gian hàng máy cắt, máy cưa tại THB Việt Nam có sự góp mặt của hàng trăm các model đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Bosch, Makita, Dewalt, Milwaukee, Hồng Kỳ, STIHL…Dòng máy cắt sở hữu công suất mạnh mẽ từ 1270W đến 2500W, dễ dàng xử lý gạch, đá, tôn hay kim loại. Trong khi đó, các dòng máy cưa gồm cưa đĩa, cưa lọng, cưa kiếm, cưa bàn, cưa xích và cưa vòng… phù hợp để cắt gỗ, nhựa, xốp hoặc kim loại mỏng.

THB Việt Nam phân phối dụng cụ điện uy tín cho mọi công trình

Không dừng lại ở đó, THB Việt Nam còn mang đến cho quý khách hàng rất nhiều các dòng dụng cụ điện cầm tay khác như: máy hàn, máy khò nhiệt, máy hút thổi, máy chà nhám, máy đánh bóng, máy phay…Tất cả đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, mang đến giải pháp làm việc thông minh, nâng cao hiệu suất thi công, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức cho người lao động.

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Để mua sắm dụng cụ điện cầm tay chính hãng với giá thành cạnh tranh cùng dịch vụ hậu mãi tận tâm, quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ ngay với THB Việt Nam theo địa chỉ:

Đặt hàng tại online tại website:

Thbvietnam.com

Maydochuyendung.com

Maykhoanbosch.net

Maykhoanmakita.net

Cửa hàng tại Hà Nội: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh (P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm cũ) - Hotline: 0916610499

Cửa hàng tại TPHCM: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ (P 15, Quận 11 cũ) - Hotline: 0918132242 .