Nhà đầu tư đổ về Hòa Lạc săn đất nền đón sóng Metro

Hệ thống Metro tại Thượng Hải luôn được các chuyên gia đô thị lấy làm ví dụ điển hình cho "sức mạnh kết nối" của Metro trong vai trò là hạt nhân tất yếu thúc đẩy các thành phố vươn mình.

Thượng Hải có tuyến metro đầu tiên năm vào 1993, sau đó nhanh chóng trở thành huyết mạch của giao thông đô thị, với tốc độ phát triển nhanh và lớn bậc nhất thế giới. Đến nay, Thượng Hải đã sở hữu hệ thống metro với tổng chiều dài hoạt động lên tới 743km, phục vụ hơn 10 triệu lượt di chuyển mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 52% cư dân thành phố. Sự phát triển này đã góp phần đưa đưa Thượng Hải trở thành trung tâm kinh tế – tài chính hàng đầu thế giới.

Các tuyến metro cũng làm thay đổi diện mạo các khu vực, điển hình là khu Phố Đông – nơi tuyến số 2 kết nối hai bờ Tây - Đông thành phố Thượng Hải chính thức đi vào hoạt động từ năm 1999, biến khu này thành trung tâm tài chính, kinh tế sầm uất, đồng thời đẩy giá bất động sản tăng vọt, trở thành khu vực có giá bất động sản cao bậc nhất toàn cầu.

Không chỉ Thượng Hải, nhiều thành phố lớn như New York, Seoul, Tokyo, Bangkok cũng ghi nhận "cơn sốt bất động sản dọc tuyến metro". Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bất động sản quanh tuyến metro số 1 cũng tăng đến 20%, theo Báo cáo nghiên cứu Thị trường của Avison Young Việt Nam.

Tại Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, công trình có chiều dài và quy mô vốn lớn bậc nhất trong số 8 tuyến metro được quy hoạch đến năm 2030, dự kiến sẽ khởi công vào ngày 19/12/2025.

Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc (Ảnh:KITA Group)

Đây là tuyến đường sắt xuyên tâm kết nối trung tâm thủ đô với các đô thị dọc đại lộ Thăng Long, có chiều dài hơn 39km và tổng mức đầu tư 65.404 tỷ đồng. Tuyến metro được phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) – mô hình quy hoạch đô thị gắn với giao thông công cộng, hình thành các chuỗi trung tâm hiện đại dọc hành lang đường sắt, mở rộng không gian xanh và công trình công cộng, nâng cao chất lượng sống và giảm ô nhiễm môi trường cho người dân.

Dọc tuyến metro này, hàng loạt khu đô thị hiện hữu và sắp hình thành sẽ kiến tạo diện mạo mới cho thành phố vệ tinh phía Tây Hà Nội, trục tâm là đô thị vệ tinh Hòa Lạc – nơi đã được đầu tư hơn 1 tỷ USD hạ tầng để phát triển thành thành phố khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.

Cùng với các hạ tầng giao thông hiện hữu như đại lộ Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình khởi công năm 2023 với tổng đầu tư 5.249 tỉ đồng, và tuyến trục Hồ Tây - Ba Vì sắp hình thành qua đô thị vệ tinh Hòa Lạc, tuyến Metro số 5 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích mạnh mẽ, biến Tây Hà Nội thành "đất vàng" và tâm điểm đầu tư mới của thủ đô.

Nhà đầu tư đổ về Hòa Lạc săn đất nền đón sóng Metro

Không chỉ hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội quanh khu vực Hòa Lạc cũng đang được tăng tốc đầu tư để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng thành phố phía Tây thành đô thị thông minh, thành phố khoa học, nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến, tiếp thu trình độ khoa học và công nghệ quốc tế, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, Hòa Lạc sẽ là trung tâm của thành phố vệ tinh Tây Hà Nội.

Theo các chuyên gia đô thị, khi được định danh là trung tâm thành phố phía Tây, Hòa Lạc sẽ sở hữu hệ thống hạ tầng, quản lý hành chính, dịch vụ công và tiện ích đô thị tương đương một thành phố độc lập. Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp Hòa Lạc vượt qua vai trò "ngoại ô mở rộng" và trở thành cực phát triển mới của thủ đô.

Hiện diện mạo đô thị Hòa Lạc đã hình thành vóc dáng một đô thị trung tâm hiện đại, thông minh. Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 108 dự án đầu tư, trong đó có 93 dự án trong nước và 15 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn lên đến 116.000 tỷ đồng. Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ công tác quản lý theo mô hình đô thị thông minh" của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đang được cấp tập triển khai, hứa hẹn làm thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy thị trường bất động sản trong khu vực bứt phá.

Theo TS Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, sự phát triển vượt bậc của "siêu đô thị vệ tinh Hòa Lạc" sẽ tác động mạnh mẽ tới thị trường bất động sản, nhất là khi tuyến metro số 5 chính thức được khởi công và đi vào hoạt động (dự kiến từ 2027).

Cùng với việc tuyến Metro số 5 sắp đi vào triển khai, thị trường bất động sản Hòa Lạc ghi nhận làn sóng quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư. Đất nền tại các dự án trung tâm, dọc theo tuyến Metro, được đánh giá cao nhờ khả năng kết nối thuận tiện tới các ga, tạo lợi thế trong dài hạn.

Trong số các dự án dọc tuyến Metro số 5, Hoa Lac Metro City được chú ý nhờ vị trí trung tâm Hòa Lạc, cách ga Tiến Xuân 500m, liền kề Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội - những khu vực dự kiến sẽ thu hút hơn 40.000 cư dân trong tương lai.

Hoa Lac Metro City sở hữu vị trí trung tâm Hòa Lạc, liền kề khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: KITA Group)

Sở hữu quy mô 8,3ha cùng pháp lý minh bạch, Hoa Lac Metro City là dự án tiên phong được phát triển theo mô hình TOD tại Hòa Lạc. Dự án gồm biệt thự, liền kề và căn hộ chung cư, đồng thời tích hợp các tiện ích dịch vụ phục vụ cư dân, tận dụng vị trí liền kề Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhờ kết nối thuận tiện với tuyến Metro số 5 và số 12, dự án được đánh giá có tiềm năng phát triển tốt, trở thành điểm nhấn trong bức tranh đô thị phía Tây Hà Nội.

"Đất nền Hòa Lạc tại các dự án vị trí trung tâm có thể tăng 20-30% trong 3 năm đầu sau khi Metro số 5 khởi công. Điều này tương tự hiệu ứng Metro 1 tại TP Hồ Chí Minh, từ khi tuyến Metro số 1 này đi vào hoạt động, các căn hộ dọc theo tuyến Metro số 1 đã tăng trung bình từ 35-70%"