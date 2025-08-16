Nhà đầu tư thất vọng trước sự im lặng của hai Tổng thống Mỹ - Nga

Ngày 15/8, Hội nghị thượng đỉnh được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận nào nhằm giải quyết vấn đề Ukraine, mặc dù cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả các cuộc đàm phán ở Alaska là "có hiệu quả".

Trong lần xuất hiện ngắn ngủi trước giới truyền thông sau cuộc hội đàm kéo dài gần ba giờ, hai nhà lãnh đạo cho biết họ đã đạt được tiến triển về những vấn đề chưa nêu rõ. Tuy nhiên, họ không cung cấp chi tiết và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Ông Trump - vốn thường xuyên phát biểu thẳng thắn - đã phớt lờ những câu hỏi dồn dập từ phóng viên.

Cuộc họp gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ các chuyên gia tài chính và kinh tế. Helima Croft - Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại RBC Capital Markets - nhận xét: "Có vẻ như đây là kịch bản được dự đoán trong báo cáo. Những thông tin ngắn gọn báo hiệu tiến triển ngoại giao nhưng lại ít chi tiết cụ thể về thỏa thuận".

Ông Trump và ông Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Bà Carol Schleif - chiến lược gia thị trường tại BMO Private Wealth - cho rằng tin tức được biết rõ duy nhất là "hoàn toàn không có tin tức gì". Bà khẳng định thị trường vốn đã quen với cuộc xung đột kéo dài 3 năm.

"Thị trường quan tâm nhiều hơn đến người tiêu dùng, lạm phát và bình luận từ Wyoming vào tuần tới", bà Carol Schleif nhấn mạnh.

Ông Eric Teal - Giám đốc Đầu tư tại Comerica - lại thấy tín hiệu tích cực từ việc không có thêm lệnh trừng phạt kinh tế nào. “Việc không có lệnh trừng phạt kinh tế là tín hiệu tích cực và thị trường có thể thở phào nhẹ nhõm. Có thể sẽ có đợt phục hồi nhẹ và đó sẽ là cơ hội để đầu tư vào năng lượng", ông nói.

Eugene Epstein - Trưởng phòng Giao dịch và Sản phẩm Có cấu trúc tại Moneycorp - giải thích: "Tôi không nghĩ có người mong đợi ý nghĩa gì đặc biệt của cuộc họp. Về cơ bản, đây là bước đầu tiên hướng đến điều gì đó sâu sắc hơn".

Tom Di Galoma - Giám đốc Giao dịch tại Mischler Financial - tin rằng hai nhà lãnh đạo đặt nền móng cho thỏa thuận. Điều này có thể được thực hiện trong vòng 30 ngày tới thông qua cuộc gặp ba bên giữa ông Trump, ông Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

“Tôi hơi ngạc nhiên khi họ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng tôi nghĩ cho đến khi thỏa thuận được hoàn tất, chúng ta sẽ không có câu trả lời nào đâu", chuyên gia bày tỏ thất vọng.

Tuy nhiên, ông Jamie Cox - Đối tác Quản lý tại Tập đoàn Tài chính Harris - đưa ra lưu ý quan trọng. “Nếu không có Ukraine tham gia, cơ hội đạt được hiệp định hòa bình là rất thấp", ông nói. Jamie Cox cũng cho rằng Tổng thống Putin không thể đơn phương chấm dứt xung đột khi chỉ gặp riêng Tổng thống Mỹ.