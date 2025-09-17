Nhà đầu tư tinh anh đang tìm đến đâu giữa làn sóng bất động sản Nam Hà Nội?

Điểm hẹn mới của giới tìm kiếm "second-home"

Trong bốn cực phát triển của vùng Thủ đô, phía Nam hội tụ những điểm đến giàu giá trị văn hóa và cảnh quan như Tràng An – di sản thế giới "kép", chùa Bái Đính, quần thể Tam Chúc…, tạo sức hút riêng ít khu vực nào có được. Chính vì vậy, bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng tại cực Nam đang trở thành tâm điểm mới của thị trường, nhất là trong bối cảnh tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và xu hướng tìm kiếm "second home" gần Hà Nội ngày càng rõ rệt.

Cực Nam vùng Thủ đô với loạt điểm đến nổi tiếng đang gia tăng sức hút với du khách và nhà đầu tư. (Ảnh: Ánh Dương)

Nổi bật trong làn sóng đầu tư ấy là Sun Urban City, đại đô thị quy mô 420ha do Sun Group phát triển. Sức hút của Sun Urban City nằm ở lợi thế vị trí cửa ngõ chiến lược, nơi chuyển tiếp giữa vùng Thủ đô với hàng loạt tỉnh miền Trung và miền Nam, vừa kết nối thuận tiện với Hà Nội, vừa thừa hưởng không gian phát triển rộng lớn cho thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng. Chỉ mất khoảng 50 phút để di chuyển từ Hà Nội, khoảng cách lý tưởng cho những gia đình tìm kiến một "second-home", trải nghiệm "cuộc sống thứ hai" nhiều màu sắc mà không phải tách biệt với công việc và kết nối thường ngày.

Dự án tạo nên "cơn sốt" bán hàng ngay từ khi ra mắt, tháng 10/2024, 93% quỹ hàng đợt đầu đã có chủ; đến tháng 3/2025, 83% giỏ hàng căn hộ đợt 2 tiếp tục "cháy hàng" chỉ sau 2 giờ mở bán, khẳng định sức hấp dẫn vượt trội. Đầu tư một căn hộ cao tầng tại dự án vào cuối năm 2024, đến nay vợ chồng chị Hà Trang (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang háo hức chuẩn bị nhận bàn giao nhà. Chia sẻ về quyết định này, chị Hà Trang cho biết: "Giá nhà ở Hà Nội liên tục tăng phi mã, nên có một căn nhà thứ hai gần Thủ đô là lựa chọn rất hợp lý cho cả gia đình, cũng là bài toán kinh tế an toàn."

Cách Hà Nội chỉ 50 phút di chuyển, Sun Urban City mở ra lựa chọn đầu tư second-home lý tưởng. (Ảnh:Minh Khánh)

Với mật độ xây dựng chỉ 18% cùng hệ sinh thái lên tới "1001 tiện ích", dự án mang đến môi trường sống cân bằng giữa hiện đại và nghỉ dưỡng. Chỉ sau một năm triển khai, chủ đầu tư đã liên tiếp đưa vào hoạt động những công trình biểu tượng: Công viên nước Sun World Hà Nam, tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế ngay trong lòng đô thị; trục Đại lộ Lễ hội rộng 150m, trở thành điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật với những đêm nhạc hoành tráng và show nhạc nước mãn nhãn,...Những tiện ích này không chỉ gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân, mà còn tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch địa phương, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời còn bảo chứng vững chắc cho tiềm năng thương mại của các sản phẩm bất động sản.

Bến đỗ đón cư dân chất lượng cao

Cùng với làn sóng đầu tư "second-home" là sự gia tăng mạnh về nhu cầu an cư lâu dài, đặc biệt từ những gia đình trẻ, chuyên gia, doanh nhân có thu nhập cao. Theo đại diện Sun Property, thời gian qua các sản phẩm bất động sản tại Sun Urban City liên tục ghi nhận sự quan tâm tích cực từ nhóm khách hàng này, nhờ lợi thế vị trí trung tâm, bao quanh bởi hệ thống tiện ích công cộng hiện đại đang dần thành hình.

Hạ tầng đô thị đồng loạt tăng tốc tạo lực đẩy cho nhu cầu an cư. (Ảnh: Ánh Dương)

"Tiêu biểu là hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2025. Song song, dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu Hà Nam cũng đã được khởi công tại Khu Đại học Nam Cao, với quy mô đào tạo 5.000–6.000 sinh viên trong giai đoạn 2025–2028. Những bước phát triển hạ tầng y tế, giáo dục đồng bộ này hứa hẹn kéo theo lượng lớn cư dân và chuyên gia đổ về khu vực, gia tăng nhu cầu nhà ở chất lượng cao. Sun Urban City vì thế trở thành lời giải lý tưởng cho bài toán an cư ngay từ hiện tại." – Đại diện Sun Property nhấn mạnh.

Đi cùng môi trường sống chất lượng, mỗi sản phẩm bất động sản trong đại đô thị Sun Urban City đều được đầu tư tỉ mỉ, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân và nhà đầu tư. Các khu thấp tầng như nhà phố thương mại, biệt thự, liền kề nằm trên những trục cảnh quan và đại lộ sầm uất, được thiết kế hài hòa giữa công năng ở và kinh doanh, mở ra tiềm năng thương mại bền vững. Trong khi đó, các tòa căn hộ cao tầng mang sắc thái trẻ trung, hiện đại, tối ưu không gian, trở thành lựa chọn lý tưởng cho gia đình trẻ, chuyên gia và giới thành đạt muốn tận hưởng phong cách sống năng động trong hệ sinh thái "1001 tiện ích" bao quanh. Mới đây, chủ đầu tư còn chính thức giới thiệu phân khu mới Flora Avenue, tiếp tục bổ sung quỹ nhà ở chất lượng cao cho đại đô thị.

Phân khu Flora Avenue cùng chuỗi sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ cao tầng tại Sun Urban City. (Ảnh: Sun Property)

Sự đa dạng trong sản phẩm không chỉ giúp Sun Urban City kiến tạo một đô thị quy mô lớn, mà còn hình thành cộng đồng đa thế hệ, nơi cư dân ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp và phong cách sống đều tìm thấy chốn an cư phù hợp.

Trong tương lai, khi Vành đai 5 cùng các trục liên vùng hoàn thiện, khu vực này sẽ vươn lên trở thành tâm điểm hội tụ nguồn nhân lực chất lượng cao, các trung tâm kinh tế - giáo dục - y tế - công nghiệp mới của cả vùng Thủ đô. Cùng với đó, Sun Urban City không chỉ đóng vai trò là khu đô thị kiểu mẫu mà còn trở thành "điểm đến" chiến lược, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông hiện đại, mở ra biên độ tăng trưởng dài hạn cho cả cộng đồng cư dân lẫn nhà đầu tư.