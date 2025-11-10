Nhà ở xã hội cũ tại Hà Nội rao bán gần 90 triệu đồng/m2 gây choáng

Nhà ở xã hội chạm ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội trong quý 3/2025 tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Chẳng hạn tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tăng mạnh, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% số căn hộ thuộc nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở phân khúc thương mại. Trên thị trường thứ cấp, nhà ở xã hội – vốn được xây dựng để phục vụ người thu nhập trung bình và thấp – cũng ghi nhận mức tăng giá “phi mã”.

Căn hộ nhà ở xã hội Đại Kim Building tại phường Định Công (Hà Nội) rao bán gần 90 triệu đồng/m2 gây choáng. Ảnh chụp màn hình.

Khảo sát của PV cho thấy, nhà ở xã hội Đồng Mô Đại Kim (tên thương mại Đại Kim Building) tại phường Định Công nhiều căn nhà ở xã hội đang được rao bán với giá trên 5 tỷ đồng, giao động từ 70-80 triệu đồng/m2. Thậm chí có những căn nhà ở xã hội tại đây rao bán gần 90 triệu đồng/m2.

Được biết, giá bán ban đầu dự án này là gần 15 triệu đồng/m2, người dân về ở được hơn 7 năm. Như vậy giá căn hộ tại đây gấp tới hơn 5 lần so với giá mở bán.

Hay tại tổ hợp 12 tòa chung cư HH ở khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) được mở bán năm 2015 với giá dao động 13,5-15,5 triệu đồng/m2. Sau 10 năm sử dụng, các căn hộ tại đây tăng rất cao.

Hiện nay, mức giá rao bán căn hộ khu chung cư HH Linh Đàm 40-45 triệu đồng/m2. Các căn hộ có vị trí đẹp, nội thất được làm lại có giá 50 triệu đồng/m2. Tại phường Hoàng Liệt, dự án chung cư Rice City Linh Đàm cũng tăng giá mạnh, hiện đạt 4,9–5,3 tỷ đồng/căn.

Hay dự án án nhà ở xã hội @Homes (phường Hoàng Mai) thiết lập mặt bằng giá mới 4,7–5,2 tỷ đồng/căn; dự án nhà ở xã hội IEC Thanh Trì, diện tích khoảng 60-70m2, hiện có giá từ 3-4 tỷ đồng…

Có thể chỉ là giá kỳ vọng

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng VARS IRE, Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, nguyên nhân của việc giá nhà ở xã hội cũ tăng cao chính là sự chênh lệch cung - cầu trong thị trường nhà ở.

Theo bà Miền, giá nhà ở xã hội nói riêng, giá nhà ở nói chung thời gian gần đây đều có xu hướng tăng cao do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu thực của người dân vẫn rất lớn.

Bà cũng cho rằng, nhiều mức giá được rao bán hiện nay – đặc biệt là từ 60 đến 88 triệu đồng/m2 có thể chỉ là giá kỳ vọng, chưa phản ánh đúng giá giao dịch thực tế. Tuy nhiên, yếu tố đầu cơ và chuyển nhượng ngầm vẫn là thực tế đang tác động tiêu cực tới thị trường.

"Một số cá nhân vẫn cố tình thao túng để làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung để thu lợi. Những hành vi này khiến giá trị thực của bất động sản bị méo mó, còn người mua có nhu cầu ở thực ngày càng khó tiếp cận nhà ở giá hợp lý", bà Miền nhấn mạnh.

Theo VARS IRE, nếu không có giải pháp tổng thể từ chính sách phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, đồng thời kiểm soát chặt chẽ mặt bằng giá, để tránh tình trạng giá tăng vượt xa thu nhập thực tế, “giấc mơ nhà ở” sẽ vẫn xa vời với đại đa số người trẻ...