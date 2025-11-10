Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến chính thức thoát án phá sản sau 8 năm

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (UPCoM: ITA) vừa thông báo nhận được quyết định của TAND TPHCM về việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản. Hồ sơ vụ việc này được thụ lý từ năm 2017, khởi nguồn từ đơn yêu cầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh.

Theo hồ sơ, năm 2017, Công ty Quốc Linh gửi đơn đề nghị mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo, với lý do doanh nghiệp mất khả năng thanh toán khoản nợ hơn 21,3 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi, phát sinh từ hai hợp đồng mua và bơm cát ký kết từ năm 2009. Sau đó, ngày 25/1/2018, TAND TPHCM đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với ITA. Tuy nhiên, quá trình xử lý kéo dài nhiều năm do Tân Tạo không cung cấp đầy đủ tài liệu và chứng từ cần thiết, khiến công tác kiểm kê tài sản và xác định danh sách chủ nợ, người mắc nợ chưa thể hoàn tất.

Theo Quản tài viên, Tân Tạo chỉ nộp báo cáo tài chính giai đoạn 2022–2024 và nửa đầu năm 2025, trong khi các tài liệu khác vẫn chưa được bổ sung. Việc này khiến Tòa án chưa thể mở Hội nghị chủ nợ theo quy định.

Dù vậy, hồ sơ cho thấy ITA có hai chủ nợ không có bảo đảm, gồm Công ty Quốc Linh với khoản nợ tạm tính đến 15/9/2025 hơn 50 tỷ đồng (trong đó hơn 27 tỷ đồng nợ gốc và gần 23 tỷ đồng lãi phát sinh) và ông Dương Văn Sương với tổng nợ tạm tính đến 30/9/2025 gần 44 tỷ đồng, gồm hơn 27 tỷ đồng nợ gốc và gần 17 tỷ đồng lãi. Tổng cộng, Tân Tạo đang có khoản nợ không bảo đảm khoảng 94 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính năm 2024 và nửa đầu năm 2025, tổng tài sản của ITA lần lượt đạt gần 12.146 tỷ đồng và 12.185 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với tổng nợ nói trên, chỉ chiếm khoảng 0,77% giá trị tài sản.

Trên cơ sở này, Tòa án nhận định Tân Tạo có khả năng thanh toán các khoản nợ, việc tiếp tục thủ tục phá sản không những không đảm bảo quyền lợi cho các chủ nợ mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, TAND TPHCM quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với ITA.

Cùng với đó, các vụ án từng được nhập vào hồ sơ phá sản của ITA cũng sẽ được tách và chuyển lại cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết riêng, bao gồm tranh chấp giữa Tân Tạo và CTCP Xây dựng Giao thông Đức Hạnh, ông Trần Phước, ông Phạm Văn Bu, ông Trần Phước và Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp Sài Gòn.

Trước đó, vào tháng 10/2022, bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch ITA, đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đối với Công ty Quốc Linh, ông Quốc và bà Linh. Trong đơn, bà Yến cáo buộc các bên này cố tình giả mạo chứng cứ, cấu kết với Quản tài viên Tòa án để buộc ITA mở thủ tục phá sản, dẫn đến việc giá cổ phiếu ITA giảm mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và thiệt hại lớn về vật chất, tinh thần. Bà Yến yêu cầu bồi thường 28 triệu USD cho thiệt hại cá nhân và 300 triệu USD cho thiệt hại gây ra đối với ITA. Đến tháng 2/2023, Tòa án Liên bang Mỹ đã xem xét vụ kiện trị giá 250 triệu USD liên quan đến vụ việc này.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm Tân Tạo ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 19% kế hoạch năm. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính đến từ việc bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch và hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE, khiến ngân hàng không cho vay vốn, còn các nhà đầu tư và đối tác tạm dừng đàm phán hợp tác, thuê đất và nhà xưởng.