Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà phân phối Mercedes lớn nhất Việt Nam bất ngờ báo lỗ gần 26 tỉ đồng

16-10-2025 - 00:04 AM | Thị trường chứng khoán

Sau khi trừ các chi phí, Haxaco báo lỗ sau thuế gần 26 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 90 tỉ đồng.

Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả kinh doanh sa sút.

Nhà phân phối Mercedes báo lỗ gần 26 tỉ đồng 

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt gần 1.150 tỉ đồng, giảm khoảng 25% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 26 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 90 tỉ đồng. Đáng chú ý, đây là quý đầu tiên Haxaco báo lỗ kể từ quý IV/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Haxaco chỉ vỏn vẹn hơn 1 tỉ đồng, giảm tới 99%.

Lý giải kết quả kinh doanh sa sút, Haxaco cho hay thị trường ô tô quý III năm nay có nhiều biến động, khi trên thị trường có hàng loạt chương trình giảm giá mạnh không chỉ ở phân khúc xe sang mà còn lan rộng sang phân khúc phổ thông.

Nhà phân phối Mercedes lớn nhất Việt Nam bất ngờ báo lỗ gần 26 tỉ đồng- Ảnh 1.

Haxaco làm ăn sa sút trong 9 tháng đầu năm 2025

Đồng thời, các đối thủ liên tục tung ra mẫu xe mới đi kèm chính sách ưu đãi sâu nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, chi phí vận hành cũng tăng so với cùng kỳ do quá trình mở rộng quy mô hoạt động.

"Những yếu tố này đã tạo ra áp lực đáng kể, làm thu hẹp biên lợi nhuận và lợi nhuận của công ty" - Haxaco giải trình.

Haxaco là nhà phân phối xe Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh Mercedes-Benz, công ty còn phân phối xe MG.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 15-10, cổ phiếu HAX giảm mạnh hơn 5%, xuống còn 11.050 đồng/đơn vị, giảm gần 16% trong tháng qua và giảm hơn 30% so với đầu năm 2025.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SSI muốn rót thêm hàng trăm tỷ, tăng vốn cho công ty tài sản số

SSI muốn rót thêm hàng trăm tỷ, tăng vốn cho công ty tài sản số Nổi bật

Tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn của VN-Index

Tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn của VN-Index Nổi bật

Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/10: Vietcap, SHS đồng loạt báo lãi quý 3 tăng đột biến, một công ty thua lỗ 13 quý liên tiếp

Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/10: Vietcap, SHS đồng loạt báo lãi quý 3 tăng đột biến, một công ty thua lỗ 13 quý liên tiếp

00:02 , 16/10/2025
9 tháng từ ngày ông Trương Gia Bình nói “thời tới cản không kịp”, cổ phiếu FPT “thủng” giá 9x

9 tháng từ ngày ông Trương Gia Bình nói “thời tới cản không kịp”, cổ phiếu FPT “thủng” giá 9x

00:01 , 16/10/2025
Chứng khoán ngày 16-10: Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản… dẫn dắt dòng tiền?

Chứng khoán ngày 16-10: Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản… dẫn dắt dòng tiền?

22:47 , 15/10/2025
Thị trường tiền số hôm nay, 15-10: Nhà đầu tư bị lừa từ nay có thể lấy lại tiền bằng công cụ này

Thị trường tiền số hôm nay, 15-10: Nhà đầu tư bị lừa từ nay có thể lấy lại tiền bằng công cụ này

22:23 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên