Nhà phố thiết kế mở ngập tràn cây xanh

Bao quanh công trình là thảm xanh phủ kín từ sân vườn, vách tường cho đến mái nhà vừa làm mát không gian, vừa đưa hơi thở thiên nhiên len lỏi vào từng góc nhỏ.

Cửa sổ lớn mở ra bốn hướng núi, cho phép gia chủ ngắm trọn cảnh sắc thay đổi theo mùa, nghe tiếng gió và cảm nhận nhịp sống an nhiên.

Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà là nơi con người tìm thấy sự cân bằng giữa kiến trúc và cảnh quan, giữa hiện đại và nét trầm tĩnh rất riêng của xứ Huế.