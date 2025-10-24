Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà phố thiết kế mở ngập tràn cây xanh

24-10-2025 - 12:24 PM | Bất động sản

Ẩn mình nơi chân đồi, ngôi nhà được thiết kế theo độ dốc tự nhiên của địa hình, để từng nếp mái, khung cửa hay khoảng hiên đều như chảy theo đường cong của sườn đồi.

Bao quanh công trình là thảm xanh phủ kín từ sân vườn, vách tường cho đến mái nhà vừa làm mát không gian, vừa đưa hơi thở thiên nhiên len lỏi vào từng góc nhỏ.

Đây không chỉ là một ngôi nhà, mà là nơi con người tìm thấy sự cân bằng giữa kiến trúc và cảnh quan, giữa hiện đại và nét trầm tĩnh rất riêng của xứ Huế.

Giá nhà cao, đầu tư vào nhà phố hay chung cư?

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

