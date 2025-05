Nhà phố thương mại Bcon Uni Valley cất cánh cùng quy hoạch vùng

Lễ mở bán có sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao phía chủ đầu tư Tập đoàn Bcons, đơn vị phân phối chiến lược Đất Xanh Miền Bắc cùng gần 200 khách hàng tham dự.

Trong khuôn khổ sự kiện, các thông tin mới nhất về quy hoạch vùng TP. Dĩ An sau khi sáp nhập vào TP. HCM đã được chia sẻ đến các khách hàng. Theo đó, TP. Dĩ An sẽ là trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ hiện đại của "siêu đô thị" TP. HCM mới, là "cửa ngõ phía đông" kết nối TP. HCM với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cụ thể, Dĩ An sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiểu vùng đô thị trung tâm với vị trí là giao điểm của các trục hành lang kinh tế quan trọng: hành lang kinh tế Bắc - Nam, Hành lang kinh tế Đông - Tây. Nơi đây cũng là đầu mối giao thông của phía Nam, tâm điểm giao thương đưa hàng hóa từ các tỉnh phía Nam và Đông Nam Á ra thế giới qua hệ thống giao thông kết nối thông suốt và đầy đủ từ đường bộ - đường sắt - đường thủy - đường hàng không.

Đặc biệt, khi sáp nhập Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, việc đầu tư vào các tuyến Metro để thu hút phát triển là điều cấp thiết. Theo đó, ga Metro cao tốc Bắc - Nam sẽ được đặt ở ga Bình An (ga Sóng Thần hiện nay), là đầu mối trung chuyển tỏa đi khắp nơi. Tuyến Metro số 1 của Bình Dương sẽ được ưu tiên đầu tư và hiện nay đang trình báo cáo khả thi với Chính phủ.

Thêm vào đó, các thông tin về quy hoạch đô thị tại TP Dĩ An nói chung cùng quy hoạch quanh trục đường Thống Nhất nói riêng cũng được chia sẻ tới các vị khách hàng, tạo nên "cú hích đầu tư" thêm cho Bcons Uni Valley. Ông Dương Kim Quân - Tổng giám đốc Tập đoàn Bcons chia sẻ tại sự kiện: "Quy hoạch TP Dĩ An vừa được thông qua, toàn bộ khu vực này là thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng. Khu vực xung quanh trục đường Thống Nhất đã được quy hoạch và triển khai tới 40 tòa chung cư nhưng không quy hoạch thêm nhà phố thương mại. Do đó, 152 căn nhà phố thương mại Bcons Uni Valley thực sự là sản phẩm hàng đầu với giá trị đầu tư và khai thác thương mại vượt trội"

Bcons Uni Valley khẳng định vị thế đầu tư, đón sóng sáp nhập Bình Dương - TP HCM

Bcons Uni Valley tọa lạc tại đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương. Dự án thừa hưởng toàn bộ lợi thế vị trí và hạ tầng phát triển vượt bậc khi nằm tại lõi trung tâm phát triển của Dĩ An, liền kề làng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và cách Quận 1 khoảng 20 phút qua các trục giao thông huyết mạch: Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 1A và tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Nhà phố Bcons Uni Valley nằm tại tâm điểm kết nối - dân cư sầm uất nhất Dĩ An

Bên cạnh làng đại học với quy mô tới 643 ha cùng hàng chục các tòa căn hộ xung quanh, chỉ vỏn vẹn 152 căn nhà phố thương mại được phát triển trên tổng thể khu đô thị quy mô lên đến hàng chục nghìn căn hộ, phục vụ cho cộng đồng cư dân lên tới hàng trăm nghìn người. Hiện tại, nguồn cung nhà ở đối với khối lượng dân cư trong khu vực này đang cực kỳ khan hiếm.

Tại Bcons Uni Valley, mỗi căn nhà phố được thiết kế 4 tầng với mặt tiền rộng từ 5 – 6m. Tầng 1 lý tưởng để triển khai các mô hình cho thuê kinh doanh trong khi các tầng trên có thể sử dụng như nhà ở hoặc căn hộ dịch vụ, đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định và lâu dài.

Nhà phố Bcons Uni Valley đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao ngay

Ngay trong buổi sáng mở bán, nhiều giao dịch đã được xác lập thành công. Các khách hàng cho biết họ quyết định "xuống tiền" nhanh chóng sau khi nắm bắt thông tin về lợi thế và tiềm năng vượt trội của dự án, dòng tiền đầu tư sinh lời hấp dẫn và uy tín của chủ đầu tư là tập đoàn Bcons.

Đồng thời, đại diện chủ đầu tư cho biết: "Tập đoàn Bcons luôn giữ vững định hướng phát triển với phương châm hoạt động "Khác biệt ở chữ Tín", tuân thủ luật pháp, tuân thủ hợp đồng với khách hàng. Các dự án đã được Bcons bàn giao ra thị trường đều được cam kết về chất lượng và bàn giao sổ hồng tối đa 8 đến 12 tháng. Riêng với dự án Bcons Uni Valley, chúng tôi đã hoàn tất toàn bộ công tác thi công và sẵn sàng bàn giao nhà cùng sổ hồng ngay đến tay Quý khách hàng sở hữu dự án.".

Trong hơn 13 năm hoạt động và phát triển, chủ đầu tư Bcons đã cho ra mắt thị trường 13 dự án, trong đó 9 dự án đã hoàn thành, 7 dự án đã bàn giao sổ hồng cho khách hàng.

Nhiều khách hàng may mắn trúng giải tại sự kiện

Cuối chương trình, không khí còn thêm sôi động với chương trình bốc thăm trúng thưởng và hàng loạt phần quà hấp dẫn như iphone 16, robot hút bụi thông minh, máy lọc không khí, lò vi sóng, nồi cơm điện tử và lì xì may mắn.

Anh Thắng (Hà Nội), khách hàng may mắn trúng giải Bạch Kim (Iphone 16) - một trong những chủ nhân đầu tiên của Bcons Uni Valley chia sẻ lý do lựa chọn dự án: "Nói đến Dĩ An bây giờ là tôi liên tưởng ngay đến khu vực Hà Đông của Hà Nội trước kia. Với vị trí sát TP.HCM, hạ tầng đã đồng bộ và giá đất còn mềm, đây là cơ hội đầu tư mà tôi nghĩ sẽ không còn nhiều trong vòng 1–2 năm tới."

Không chỉ hấp dẫn bởi tiềm năng vượt trội, Bcons Uni Valley còn chinh phục nhà đầu tư nhờ chính sách tài chính linh hoạt, tối ưu dòng tiền. Cụ thể, với số vốn chỉ từ 2,4 tỷ đồng, khách hàng có thể ký hợp đồng nhận nhà ngay, ngân hàng hỗ trợ vay tới 65% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 18 tháng. Ngoài ra, gia chủ còn được tặng gói nội thất tới 400 triệu đồng, miễn phí quản lý 2 năm, giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính và tối ưu lợi nhuận. Đặc biệt, dự án được cam kết cho thuê lại trong 2 năm với lợi nhuận lên tới 528 triệu đồng/2 năm.

Giữa bối cảnh quy hoạch đô thị thay đổi mạnh mẽ và mặt bằng giá mới dần được xác lập, những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, số lượng giới hạn và nằm trong tâm điểm phát triển như nhà phố thương mại Bcons Uni Valley trở thành lựa chọn chiến lược cho các nhà đầu tư thức thời.

