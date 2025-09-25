Nhà Trắng chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt nhân sự đề phòng Chính phủ Mỹ đóng cửa

(Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được tờ Politico đăng tải, dựa trên một bản ghi nhớ của Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB).

Theo văn bản này, OMB yêu cầu các cơ quan xác định các chương trình, dự án và hoạt động mà nguồn ngân sách sẽ hết hạn vào ngày 1/10. Sau đó, các cơ quan cần soạn thảo kế hoạch loại bỏ vĩnh viễn những việc làm trong các chương trình không phù hợp với ưu tiên của Tổng thống Donald Trump, nếu chính phủ đóng cửa.

Động thái này đánh dấu bước thay đổi đáng kể so với cách xử lý tình huống chính phủ đóng cửa trong những thập kỷ gần đây. Khi đó, hầu hết các chương trình sẽ chỉ tạm dừng và nhân viên sẽ được quay trở lại làm việc khi Quốc hội bỏ phiếu mở cửa trở lại chính phủ, và nguồn ngân sách được khôi phục.

Lần này, Giám đốc OMB Russ Vought dường như đang sử dụng lời đe dọa cắt giảm nhân sự làm đòn bẩy, để gia tăng sức ép trong cuộc đối đầu với các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội về chi tiêu chính phủ.

Theo một quan chức OMB giấu tên, một số chương trình vẫn sẽ tiếp tục bất kể việc đóng cửa chính phủ, bao gồm chương trình an sinh xã hội, Medicare, trợ cấp cựu chiến binh, hoạt động quân sự, thực thi pháp luật, thực thi di trú và hải quan, bảo vệ biên giới, kiểm soát không lưu…

Hướng dẫn của OMB được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trên Đồi Capitol đang bế tắc về vấn đề ngân sách, khi chỉ còn vài ngày nữa là năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9. Hạ viện đã thông qua một biện pháp chi tiêu tạm thời để duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 21/11, nhưng các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện đã từ chối thông qua, yêu cầu các nghị sĩ đảng Cộng hòa ngồi vào bàn đàm phán về một gói ngân sách lưỡng đảng.

Bản ghi nhớ của OMB lưu ý, nếu Quốc hội thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời trước ngày 30/9, thì các bước cắt giảm nhân sự được nêu trong e-mail sẽ không cần thiết.