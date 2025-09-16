Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội

16-09-2025 - 15:33 PM | Bất động sản

Thiết kế hướng nội với khoảng sân trải dài và hàng hiên xanh mát tạo nên khoảng trời riêng yên bình cho gia chủ trong lòng Hà Nội tập nập.

Nép mình bên dòng sông Đuống yên ả, ngôi nhà như ốc đảo ẩn dật giữa quá trình đô thị hóa. Thiết kế hướng nội với cây xanh và sân vườn trải dài, căn nhà luôn tươi mát, thông thoáng.

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội- Ảnh 1.

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội- Ảnh 2.

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội- Ảnh 3.

Các không gian như phòng khách và phòng ngủ được lùi về sau, trong khi bếp và nhà vệ sinh khéo đặt vào góc kỹ thuật riêng, giúp không gian sinh hoạt trôi chảy và gắn kết.

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội- Ảnh 4.

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội- Ảnh 5.

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội- Ảnh 6.

Bề ngoài kín đáo như mong muốn gia chủ, và bên trong mở ra một thế giới nhẹ nhàng, nơi ánh sáng, cây cỏ và ký ức làng quê cùng dung hòa, đối thoại.

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội- Ảnh 7.

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội- Ảnh 8.

Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội- Ảnh 9.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất động sản rớt giá trăm tỷ sau 1 tháng

Bất động sản rớt giá trăm tỷ sau 1 tháng Nổi bật

TPHCM: Toàn cảnh bán đảo phải di dời hơn 16.000 người để thay 'áo mới'

TPHCM: Toàn cảnh bán đảo phải di dời hơn 16.000 người để thay 'áo mới' Nổi bật

Quá tải khách đến dự sự kiện giới thiệu dự án Spana Tower Đà Nẵng

Quá tải khách đến dự sự kiện giới thiệu dự án Spana Tower Đà Nẵng

15:30 , 16/09/2025
Thông tin mới nhất về tiến độ triển khai tuyến metro số 2 dọc trục QL.13

Thông tin mới nhất về tiến độ triển khai tuyến metro số 2 dọc trục QL.13

15:29 , 16/09/2025
PVcomBank chật vật với "đất vàng" kem Tràng Tiền

PVcomBank chật vật với "đất vàng" kem Tràng Tiền

14:51 , 16/09/2025
Hầm chui Nguyễn Văn Linh lồi lõm, Ban Giao thông nói gì?

Hầm chui Nguyễn Văn Linh lồi lõm, Ban Giao thông nói gì?

14:50 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên