Nhà vườn 320m2 kiến tạo không gian sống yên bình tại Hà Nội

Nép mình bên dòng sông Đuống yên ả, ngôi nhà như ốc đảo ẩn dật giữa quá trình đô thị hóa. Thiết kế hướng nội với cây xanh và sân vườn trải dài, căn nhà luôn tươi mát, thông thoáng.

Các không gian như phòng khách và phòng ngủ được lùi về sau, trong khi bếp và nhà vệ sinh khéo đặt vào góc kỹ thuật riêng, giúp không gian sinh hoạt trôi chảy và gắn kết.

Bề ngoài kín đáo như mong muốn gia chủ, và bên trong mở ra một thế giới nhẹ nhàng, nơi ánh sáng, cây cỏ và ký ức làng quê cùng dung hòa, đối thoại.