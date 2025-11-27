Nhà vườn Gò Công - Chốn nghỉ dưỡng ven đô dành cho người mê sống xanh

Nhà vườn nằm tại xã Long Bình, huyện Gò Công Tây (Đồng Tháp), ngay trục Tỉnh lộ 872B nối QL50 với Tân Phú Đông, giúp di chuyển từ TP.HCM thuận tiện. Theo thông tin chủ đầu tư, việc di chuyển từ trung tâm Sài Gòn tới đây chỉ mất khoảng 60 km, tương đương 1 giờ 30 phút nếu chạy theo QL50. Nhờ vị trí đắc địa, nhà vườn trở thành "ngôi nhà thứ hai" hợp lý, vừa đủ xa để tách khỏi phố xá ồn ào, nhưng vẫn đủ gần để tiện tới lui vào các dịp cuối tuần.

Cũng nhờ vị trí này, nhà vườn Gò Công thuộc địa hình thấp của hạ lưu sông nên có địa chất phù sa màu mỡ. Nền đất phù hợp để phát triển cây ăn trái và tạo cảnh quan vườn xanh mát. Đặc điểm địa hình này phù hợp với mục tiêu xây dựng nhà vườn, vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa khai thác được tiềm năng nông nghiệp.

Với tổng diện tích 1.350 m², đơn vị thiết kế Well Sol đã biến không gian nhà vườn thành nơi tập trung vào trải nghiệm sống xanh. Trước nhà là nơi đỗ xe có mái che, đảm bảo chỗ để xe an toàn. Phía sau là vườn trái cây nhiệt đới trĩu quả bốn mùa. Chủ đất còn dành một khoảng đất trồng rau sạch để thỏa đam mê làm vườn, tự cung cấp sản phẩm xanh tại gia. Bên cạnh đó là ao cá rộng hơn 220 m², vừa mang tính thẩm mỹ, vừa có thể phát huy thành khu nuôi cá hoặc tạo điểm nhấn cho cảnh quan nước.

Nhà chính được xây dựng khoảng 150 m², gồm hai phòng ngủ, phòng khách và gian bếp lớn. Đặc biệt, khu giải trí đã được chủ nhà bố trí một góc BBQ ngoài trời, kết hợp bàn bi-a. Đây là nơi lý tưởng để tụ họp gia đình, bạn bè, tổ chức tiệc nhỏ hay những buổi chiều thư giãn bên vườn.

Về mặt pháp lý, mảnh đất đã được sổ hồng riêng cho toàn bộ diện tích 1.350 m², trong đó có 200 m² thổ cư. Hơn nữa, việc nhà đã được hoàn công đầy đủ giúp đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.

Nhà vườn Gò Công được xây dựng với tầm nhìn là một "ngôi nhà nghỉ dưỡng tại gia", tạo nên không gian sống lâu dài, một nơi thư giãn, bình yên cho chủ nhân. Với vị trí không quá xa trung tâm thành phố, khu vườn hứa hẹn là chốn lui về cuối tuần hoặc là căn nhà thứ hai lý tưởng, dành cho gia đình muốn tránh xa khói bụi, tận hưởng cuộc sống chậm rãi.

Để việc quản lý và bảo trì nhà vườn hiệu quả, chủ đầu tư đã phối hợp với người dân địa phương để cung cấp dịch vụ vận hành tuần bao gồm tưới cây, quét dọn và chăm sóc vườn. Chính vì vậy, chủ nhân hoàn toàn yên tâm khi không có mặt thường xuyên nhưng ngôi nhà vẫn luôn gọn gàng, xanh sạch.

Mô hình nhà vườn như Gò Công đang ngày càng thu hút sự quan tâm bởi tính tiện lợi và trải nghiệm sống gần thiên nhiên tương tự nhiều homestay hoặc farmstay cao cấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi nhiều nơi được khai thác chủ yếu để đón khách du lịch ngắn ngày, nhà vườn Gò Công hướng đến thị trường chủ sở hữu – những người muốn có một không gian sống bền vững, thân thiện với thiên nhiên, đồng thời đảm bảo giá trị bất động sản lâu dài. Điều này cũng phù hợp với xu thế đầu tư "staycation", nơi ngôi nhà thứ hai được tận dụng để nghỉ dưỡng lẫn cho thuê khi không sử dụng.

Là một tổ hợp sống – nghỉ dưỡng kết hợp nhiều giá trị, nhà vườn Gò Công chính là "viên ngọc quý" đáp ứng nhu cầu cân bằng giữa cuộc sống đô thị và thiên nhiên yên bình. Sở hữu ngôi nhà thứ hai này, bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên nhưng vẫn giữ được mối liên kết với thành phố. Đây là nơi xứng đáng để bạn dừng chân, tận hưởng và tái tạo năng lượng giữa không gian bình dị của đồng bằng sông nước.