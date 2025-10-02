‘Nhận án’ rời sàn, cổ phiếu nhóm Bamboo Capital đồng loạt lao dốc

Phiên giao dịch hôm nay (2/10), VN-Index để mất mốc 1.660 điểm, cổ phiếu trụ đồng loạt điều chỉnh. Tính từ mức cao nhất đạt được trong phiên sáng 1.679 điểm, chỉ số chính đã giảm tới 27 điểm. 20/30 cổ phiếu VN30 giảm giá, trong đó các mã trụ như VHM, VPB, VRE, VCB… lần lượt gây ảnh hưởng tiêu cực.

Nhóm vốn hoá lớn nhất, có sức ảnh hưởng như ngân hàng chưa tìm được sự đồng thuận. TPB, EIB, VPB, VIB, STB, SSB, HDB, VCB… điều chỉnh. VCB vừa thông báo về ngày 6/10 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2024, với tỷ lệ 4,5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10; ngày thanh toán là 24/10.

Cổ phiếu lớn đồng loạt điều chỉnh.

Cổ phiếu vốn hóa vừa cũng điều chỉnh, đặc biệt là nhóm bất động sản và xây dựng, nhiều mã mất trên 3%, như GEX, PDR, SCR, DIG, TCH, DXG, IJC… Cổ phiếu thép ngập trong sắc đỏ, với HPG, HSG, NKG, TLH, SMC cùng giảm giá. Cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tiêu cực với mức giảm 1–3% tại nhiều mã như VND, VIX, AGR, SHS, APS, MBS, VDS, VUA, CTS, DSC, HAC, ORS.

Đáng chú ý, hai cổ phiếu nhóm Bamboo Capital (BCG, TCD) đồng loạt giảm sàn trước thông tin bị đình chỉ giao dịch. Nguyên nhân là cả hai doanh nghiệp vẫn chưa công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (riêng lẻ và hợp nhất), đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Trước đó, ngày 30/9, cổ phiếu BCG và TCD cũng đã bị đưa vào diện cảnh báo và kiểm soát.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước, trong đó giá giá trị giao dịch HoSE lên gần 22.200 tỷ đồng. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh dòng tiền vẫn tập trung vào các mã giảm giá.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 12,34 điểm (0,74%) xuống 1.652,71 điểm. HNX-Index giảm 3,67 điểm (1,34%) xuống 269,55 điểm. UPCoM-Index giữ mốc tham chiếu.