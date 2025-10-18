Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận cuộc gọi từ Zalo, bà cụ run rẩy rút sạch tiền tiết kiệm

18-10-2025 - 14:28 PM | Kinh tế số

Cụ bà 75 tuổi suýt mất 82 triệu đồng vì tin lời kẻ giả danh công an qua Zalo, nhưng may mắn được công an xã phát hiện ngăn chặn.

Ngày 18-10, Công an xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, cứu người dân khỏi bị mất số tiền lớn.

Trước đó, bà L.T.L. (75 tuổi, trú thôn 8, xã Hoàn Lão) nhận được cuộc gọi video qua Zalo từ một người lạ. Đối tượng này tự xưng là cán bộ "Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an", đang thụ lý vụ án lớn liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và nói rằng có "dấu hiệu liên quan" đến bà L.

Giọng nói nghiêm nghị, đối tượng dọa nếu không "hợp tác điều tra", bà L. sẽ bị "khởi tố và phong tỏa tài khoản". Tiếp đó, hắn yêu cầu bà chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm và tiền mặt hiện có sang số tài khoản mà hắn cung cấp "để phục vụ điều tra".

Lo sợ và tin rằng mình đang bị điều tra thật, bà L. lập tức đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng tiền mặt trong nhà, tổng cộng 82 triệu đồng, để chuẩn bị chuyển cho đối tượng.

Rất may, khi nắm được thông tin, Công an xã Hoàn Lão đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng can thiệp kịp thời, giải thích cho bà L. hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, ngăn chặn việc chuyển tiền trước khi quá muộn.

Công an xã Hoàn Lão khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, hoặc các cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra".

Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền qua tài khoản cá nhân trong bất kỳ trường hợp nào.

Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, liều lĩnh tiếp tục được BHXH TP HCM cảnh báo đến người dân

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

