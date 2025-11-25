Nhận đồ miễn phí, mất sạch tài khoản: Cảnh báo khẩn chiêu lừa "tri ân 100 tỷ" qua ứng dụng ma
Chỉ từ một món quà rẻ tiền được gửi tận nhà kèm tờ rơi in mã QR bắt mắt, nhiều người dân đã sập bẫy đường dây lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi. Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát đi cảnh báo đỏ về thủ đoạn mạo danh "sàn thương mại điện tử" để dụ nạn nhân cài đặt mã độc.
Thời gian gần đây, một làn sóng lừa đảo mới đang tấn công dồn dập vào người dân tỉnh Cao Bằng và có dấu hiệu lan rộng. Kịch bản của các đối tượng này bắt đầu bằng những cuộc gọi tự xưng là nhân viên của các nền tảng video ngắn, thông báo nạn nhân may mắn trúng "quà tri ân". Để tạo dựng lòng tin tuyệt đối, chúng không yêu cầu chuyển tiền ngay mà gửi thẳng về địa chỉ nhà nạn nhân một gói quà vật lý. Tuy nhiên, bên trong thực chất chỉ là những vật dụng rẻ tiền như một chiếc thìa, nhưng đi kèm là tờ rơi quảng cáo về "sự kiện 100 tỷ đồng" in logo của hàng loạt ông lớn như TikTok, Shopee, Lazada.
Điểm mấu chốt của cái bẫy nằm ở mã QR in trên tờ rơi. Khi người dân tò mò quét mã, họ sẽ bị dẫn đến một trang Facebook mạo danh có tên "CSKH Quà Tặng Video Ngắn". Tại đây, các đối tượng thao túng tâm lý bằng cách cho nạn nhân làm những nhiệm vụ đơn giản như thả tim video TikTok để nhận ngay 15.000 đồng tiền tươi. Sau khi "cá đã cắn câu", chúng dụ dỗ người dùng tải và cài đặt một ứng dụng lạ có tên ShortGo. Đây là ứng dụng không hề tồn tại trên kho tải chính thống (App Store hay CH Play) mà chứa mã độc nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị.
Khi đã cài đặt ShortGo, nạn nhân được chuyển sang làm việc với tài khoản "Trợ lý – Như Quỳnh" và bị cuốn vào ma trận nhiệm vụ giả mạo như đặt báo thức, nạp tiền điện thoại hay mua hàng ảo. Tàn nhẫn hơn, các đối tượng còn lợi dụng hình ảnh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi "quyên góp từ thiện" với lời hứa hoàn tiền và trả hoa hồng cao. Ngay khi nạn nhân chuyển số tiền lớn để "đầu tư" hoặc "làm từ thiện", các đối tượng lập tức xóa dấu vết, chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Trước tình hình nghiêm trọng này, Công an tỉnh Cao Bằng và Điện Biên đồng loạt khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác tối đa. Thủ đoạn gửi quà tận nhà là biến tướng mới nhằm xóa bỏ sự nghi ngờ ban đầu của nạn nhân. Cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên tắc "3 không" để bảo vệ tài sản: Tuyệt đối không quét mã QR từ nguồn lạ, không cài đặt ứng dụng (đặc biệt là ShortGo) qua các đường link không rõ nguồn gốc, và không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua mạng. Mọi hành vi cài app lạ đều tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc gián điệp, khiến điện thoại bị chiếm quyền điều khiển và tài khoản ngân hàng "bốc hơi" trong tích tắc.
