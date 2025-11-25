Không có tài khoản, người đàn ông mang gần 60 triệu đồng tiền mặt đến ngân hàng, yêu cầu chuyển gấp: Công an lập tức có mặt để ngừng giao dịch

Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã gọi điện cho ông Nguyễn Văn Quang (trú tại thôn Luộc Giới, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh), tự xưng là cán bộ Công an đang "điều tra một vụ án" và vu khống ông Quang "có liên quan". Chúng liên tục đe dọa nếu ông không thực hiện theo yêu cầu thì sẽ bị xử lý hình sự.

Điều đáng chú ý là vì ông Quang không sử dụng tài khoản ngân hàng, nên các đối tượng đã yêu cầu ông đến ngân hàng để trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp. Số tiền mà ông Quang chuẩn bị đem đi chuyển là 58.592.000 đồng, đây là số tiền tiết kiệm nhiều năm của gia đình.

Trong lúc ông Quang đang trên đường tới ngân hàng, bằng sự nhạy bén, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng Công an xã Yên Thế cùng Tổ An ninh trật tự cơ sở đã kịp thời phát hiện, nhanh chóng có mặt, tuyên truyền – giải thích để ông Quang nhận rõ đây là âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhờ đó, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, không để số tiền tiết kiệm của gia đình bị thất thoát. Tại Công an xã, số tiền được kiểm tra và trả lại đầy đủ cho ông Quang.

Qua vụ việc trên, Công an xã Yên Thế khuyến cáo:

1. Tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra".

2. Cơ quan Công an không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền qua ngân hàng trong bất cứ quá trình điều tra nào.

3. Khi nhận cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo: Người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng và gọi ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xác minh.

4. Cơ quan Công an đề nghị bà con nhân dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tuyên truyền cho người cao tuổi và người ít tiếp xúc công nghệ, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh