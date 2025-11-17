Nhận được món quà bất ngờ từ nhà báo Lê Quốc Minh và ca sĩ Hồ Ngọc Hà, hai người "vác tù và hàng tổng" nói gì?

Một dự án được 2 Giám khảo ủng hộ 400 triệu đồng

Tại vòng chung khảo Giải thưởng Human Act Prize 2025, những câu chuyện thiện nguyện bền bỉ nhiều năm qua đã chạm đến người nghe bằng sự chân thành, khiêm nhường và tinh thần "cho đi không tính toán". Trong số đó, dự án "Tình người trong cơn sóng" của Đội cứu hộ 116 thu hút đặc biệt sự quan tâm của cộng đồng.

Ngay sau phần trình bày của anh Nhâm Quang Văn – Tổng đội trưởng Đội cứu hộ 116, Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên Ban Giám Khảo Human Act Prize 2025 đã trao tặng dự án 100 triệu đồng.

Ông Lê Quốc Minh đã tặng 100 triệu cho dự án: "Tình người trong cơn sóng".

Khi được hỏi về cảm xúc lúc nhận món quà đặc biệt này, anh Văn chia sẻ: "Thật sự rất mừng. Đây là nguồn kinh phí quý để đội có thể mua thêm trang thiết bị, nhất là canô – phương tiện thiết yếu cho công tác cứu hộ". Anh không giấu được niềm xúc động khi chỉ trong ít giờ sau đó, dự án tiếp tục nhận thêm 300 triệu đồng ủng hộ từ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, thành viên Ban Giám khảo Human Act Prize 2025.

"Chúng tôi đến đây chỉ để lan tỏa dự án 116, không ngờ nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Thật sự vượt ngoài mong đợi", anh Văn nói.

Anh Văn tiết lộ lúc khởi đầu dự án, anh gặp rất nhiều khó khăn, không ít người nghi ngờ. Nhưng cứ làm bằng tấm lòng chân thành, lâu dần mọi người cũng hiểu: "Giờ đi tới đâu, người dân cũng quý, cũng yêu thương chúng tôi vui lắm".

Dự án "Tình người trong cơn sóng" được thành lập từ tháng 10/2020, sau khi anh Văn trải qua một sự cố sinh tử trên biển. Cú sốc ấy trở thành động lực để anh bắt đầu công việc cứu hộ miễn phí cho người dân. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay Đội 116 đã có hơn 100 người thường trực ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung, hỗ trợ tìm kiếm hàng nghìn nạn nhân đuối nước, đưa hơn 600 trường hợp mất tích trở về với gia đình, đồng thời tham gia cứu trợ lũ lụt tại nhiều địa phương.

Không chỉ cứu hộ, đội còn tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng sinh tồn cho trẻ em, phụ huynh và người dân ven sông suối nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước. Phương châm của họ là: "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong điều kiện trang thiết bị còn hạn chế, sự chung tay của xã hội là nguồn lực quan trọng giúp đội tiếp tục duy trì hoạt động và mở rộng phạm vi hỗ trợ.

17 năm "thắp lên một que diêm" sưởi ấm cộng đồng

Cũng tại Human Act Prize 2025, dự án "Thắp lên một que diêm" của nhà báo, Trung tá Hoàng Trường Giang – hiện công tác trong lực lượng Quân đội nhân dân – đã nhận được 200 triệu đồng ủng hộ từ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Chia sẻ tại sự kiện, Trung tá Giang nói: "Chúng tôi đến với giải thưởng không phải để thi thố, mà để kể câu chuyện của mình, của những người lính đang ngày đêm gắn bó với cộng đồng. Việc dự án được lắng nghe và lan tỏa đã là một thành công lớn".

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tặng 500 triệu cho 2 dự án.

Thời điểm bắt đầu dự án làm công việc "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", anh Giang cũng nhận được một số ý kiến nghi ngờ. Nhưng anh đã vượt qua tất cả để duy trì dự án bền bỉ cho tới nay.

Trong hành trình 17 năm "Thắp lên một que diêm", nhà báo Hoàng Trường Giang đã quyên góp, xây dựng hàng chục điểm trường, nhà bán trú, nhà ăn, công trình nước sạch, hệ thống điện mặt trời… , trao hàng vạn suất học bổng, áo ấm, đồ dùng học tập cho trẻ em vùng cao. Dự án nhắm đến các tỉnh Tây Bắc và vùng sâu vùng xa, đồng thời hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ khó khăn. Mỗi hành động là một "que diêm" sưởi ấm những phận đời yếu thế.

Những khoản hỗ trợ mà hai dự án nhận được tại Human Act Prize 2025 không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự công nhận dành cho những nỗ lực âm thầm suốt nhiều năm. Đó cũng là lời nhắc rằng mỗi người đều có thể trở thành một "que diêm nhỏ" thắp sáng hy vọng cho cộng đồng, nếu biết bắt đầu từ những hành động giản dị nhất.