Nhận được yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng từ số điện thoại 0838.606.13, người phụ nữ ngay lập tức trình báo Công an

Công an phường Hoà Bình và Phòng Cảnh sát hình sự trao làm việc với mẹ con chị Nguyễn Thị Th. (Ảnh: Công an TP. Hải Phòng)

Theo Cổng TTĐT Công an TP. Hải Phòng, ngày 27/8, Công an phường Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố 7, phường Hoà Bình) về việc con trai chị – cháu Trần M.Th (sinh năm 2007) có dấu hiệu bị bắt cóc.

Theo trình báo, khoảng 10h sáng cùng ngày, cháu Th. điều khiển xe máy BKS 15AA-08004 rời khỏi nhà. Chỉ nửa tiếng sau, chị Th. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0838.606.131, yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc để được “thả” con trai. Không dừng lại ở đó, nhiều số khác liên tục gọi đến đe doạ sẽ “cắt tay, chân” cháu Th. nếu gia đình không chuyển tiền.

Qua xác minh ban đầu, Công an phát hiện xe máy của cháu Th. tại nhà nghỉ Thú Biển (tổ dân phố 10, phường Bạch Đằng). Từ dữ liệu camera, lực lượng chức năng thấy cháu rời nhà nghỉ, sau đó lên một chiếc ô tô Xpander (không rõ biển kiểm soát) đi về hướng Thuỷ Nguyên.

Thực chất, cháu Th. không hề bị bắt cóc. Cháu bị một đối tượng giả danh Công an gọi điện, “gán” cho liên quan đến 2 vụ án ma tuý và mua bán dữ liệu cá nhân. Đối tượng yêu cầu nộp 200 triệu đồng để được “xóa tội”, đồng thời buộc cháu tham gia nhóm chat, gọi video 24/24h để giám sát.

Vì lo sợ, cháu Th. làm theo toàn bộ chỉ dẫn: báo cáo lịch trình sinh hoạt, nhắn tin qua lại để đánh lạc hướng gia đình, tự đến nhà nghỉ, rồi đặt xe công nghệ di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Thời điểm rời nhà, cháu mang theo gần 2 triệu đồng và đã dùng toàn bộ số tiền này để trả phí di chuyển.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an phường Hòa Bình đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng để phối hợp điều tra. Trung tá Vũ Hữu Hiệu – Phó Đội trưởng Đội 3 – trực tiếp chỉ huy tổ công tác phối hợp cùng lực lượng địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Tại đây, tổ công tác đã phân tích, giải thích rõ cho gia đình chị Th. về thủ đoạn “bắt cóc online” và hướng dẫn cách xử lý. Nhờ sự phối hợp này, gia đình đã liên lạc được với cháu Th. qua điện thoại và Zalo, trấn an tinh thần, giúp cháu dừng làm theo mọi chỉ dẫn của kẻ lừa đảo.

Kết quả, cháu Trần M.Th. trở về nhà an toàn, không bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vụ việc cũng được ngăn chặn kịp thời khi cháu đang trên đường đến địa phận Quảng Ninh.

Từ vụ việc trên, Công an phường Hoà Bình cảnh báo người dân:

- Khi nhận được thông tin về việc người thân bị “bắt cóc”, cần bình tĩnh, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu.

- Nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

- Đặc biệt cảnh giác trước những cuộc gọi lạ, yêu cầu quay video, chụp ảnh hay di chuyển bất thường.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, tội phạm mạng ngày càng tinh vi, thay đổi thủ đoạn liên tục. Dù nhiều cơ quan báo chí, truyền thông đã thường xuyên cảnh báo, song không ít người vẫn rơi vào “bẫy” vì tâm lý hoảng loạn, thiếu cảnh giác.