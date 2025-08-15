Nhận nhiều cuộc gọi từ số lạ, cụ ông quyết định báo Công an

Ông Trần Đình C. tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Ngày 14/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có cảnh báo thủ đoạn giả danh Công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào ngày 13/8, Công an xã Can Lộc nhận được tin báo của ông Trần Đình C. (sinh năm 1960, trú tại thôn Trung Hải, xã Can Lộc) về việc nhận nhiều cuộc gọi từ số máy lạ, tự xưng là Công an TP. Hà Nội để “xác minh” ông có liên quan một vụ án đang thụ lý.

Đối tượng có tài khoản Zalo tên Nguyễn Ngọc Thư đã gửi cho ông C. hình ảnh giả mạo Quyết định khởi tố của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chúng yêu cầu ông tuyệt đối không được nói với ai và khẩn trương rút toàn bộ 200 triệu đồng trong tài khoản để "chuyển cho cơ quan Công an phục vụ điều tra”.

Do hoang mang, nghi ngờ, ông C. đã gọi điện cho Công an xã Can Lộc. Sau đó, ông được cán bộ Công an động viên, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo. Vì vậy, ông C. đã kịp thời dừng lại, không chuyển tiền cho đối tượng.

Qua sự vụ trên, Công an xã Can Lộc khuyến cáo, mọi hoạt động làm việc với công dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua Công an xã/Tổ trưởng Tổ An ninh Trật tự.

Do vậy, tuyệt đối không có trường hợp lực lượng chức năng gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.