Nhận quà tới 180.000 đồng khi liên kết VneID cùng MSB

30-08-2025 - 22:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng Đại lễ Quốc khánh 2/9 và hưởng ứng chính sách của Đảng và Nhà nước khi trao tặng 100.000 VNĐ cho mỗi người dân qua tài khoản nhận an sinh xã hội, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tiếp tục đồng hành và tri ân khách hàng bằng ưu đãi đặc biệt - tặng thêm 80.000 VNĐ vào tài khoản MSB.

MSB đã hợp tác cùng Bộ Công An triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Người dân liên kết tài khoản An sinh xã hội VNeID với tài khoản thanh toán MSB để nhận ngay 100.000 đồng từ Chính Phủ mừng Tết Độc lập và thêm 80.000 VNĐ từ MSB tại đây.

Với các khách hàng chưa có tài khoản MSB, chỉ với 5 phút mở tài khoản online theo hướng dẫn tại đây, người dân có thể dễ dàng liên kết tài khoản MSB với ứng dụng VNeID để nhận chính sách An sinh Xã hội và ưu đãi đặc biệt từ MSB.

Với các khách hàng có sẵn tài khoản MSB, Ngân hàng gửi tặng 80.000 điểm M-Point (tương đương 80.000 VNĐ) khi liên kết tài khoản thành công, thả ga đổi vé hòa nhạc và ưu đãi từ 1000+ thương hiệu yêu thích (ẩm thực, mua sắm…).

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi tài chính hấp dẫn, tài khoản thanh toán MSB còn mang đến nhiều tiện ích vượt trội cho khách hàng cá nhân. Với một tài khoản MSB, người dân có thể giao dịch miễn phí toàn bộ chuyển khoản liên ngân hàng, quản lý chi tiêu thông minh qua ứng dụng MSB mBank, thanh toán QR, hóa đơn điện nước, mua sắm trực tuyến nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra, khách hàng còn được tiếp cận hàng loạt ưu đãi độc quyền từ hệ sinh thái đối tác đa dạng, cũng như cơ hội tham gia các chương trình tích điểm M-Point đổi quà, hoàn tiền mua sắm, du lịch, ẩm thực...

