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Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham

| | Lifestyle

TPO - Sau World Cup 2026, Kim Turnbull liên tục xuất hiện trong những chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Beckham, được truyền thông gọi là con dâu tương lai của vợ chồng cựu danh thủ. Nữ DJ 25 tuổi gây chú ý nhờ sự nghiệp riêng, phong cách thời trang biến hóa và những tin đồn từng kéo cô vào sóng gió gia tộc.

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Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 2.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 3.

Sau khi cùng gia đình Beckham theo dõi trận chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Kim Turnbull tiếp tục đi nghỉ dưỡng cùng Romeo, David, Victoria và Harper Beckham. Cô xuất hiện trên du thuyền của gia đình tại Saint-Tropez, sau đó cùng Romeo gặp nhà Beckham ở Portofino, Italy. Việc liên tục có mặt trong những dịp riêng tư khiến cô được một số trang giải trí gọi là “con dâu tương lai” của David và Victoria Beckham.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 4.

Kim và Romeo chụp ảnh tại sân vận động ở New York trong đợt chung kết World Cup ngày 19/7. Dưới khán đài VIP còn có David, Victoria, Cruz Beckham và bạn gái của Cruz là Jackie Apostel. Sau giải đấu, Kim tiếp tục đồng hành với nhà Beckham trong kỳ nghỉ hè tại châu Âu. Sự gắn bó này khiến cô ngày càng được truyền thông quan tâm như một thành viên mới của gia đình.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 5.

Kim Turnbull và Romeo Beckham trên khán đài Wimbledon ngày 29/6. Nữ DJ chọn đầm trắng phom suông, tay ngắn, kết hợp tóc búi gọn và trang sức mảnh. Cô ngày càng được chú ý khi xuất hiện liên tục cùng nhà Beck.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 6.

Kim sánh đôi Romeo tại Paris Fashion Week tháng 3/2025, khi gia đình Beckham tới ủng hộ bộ sưu tập mới của Victoria. Cô chọn thiết kế xuyên thấu in hoa, phần thân dựng phom và tà vải lớn, phối cùng quần cạp gập.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 7.

Khoảnh khắc đời thường của Kim và Romeo. Hai người công khai chuyện tình cảm từ tháng 11/2024, khi Romeo đăng loạt ảnh thân mật trên Instagram. Họ chia tay vào khoảng tháng 5/2025 nhưng xuất hiện bên nhau trở lại từ tháng 10 cùng năm.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 8.

Đời thường, Kim theo đuổi phong cách gợi cảm. Ngoài danh xưng bạn gái Romeo Beckham, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và âm nhạc, thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện thời trang ở London, Paris và Copenhagen.

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Bạn gái của Romeo được khen có gu thời trang gợi cảm, trẻ trung. Cô thường xuất hiện với những bộ trang phục khoe vóc dáng chuẩn.

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Kim xuất hiện ở hàng ghế đầu show Annie’s trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang London ngày 19/2. Thiết kế ánh kim xuyên thấu, cổ chữ V sâu giúp cô trở thành một trong những khách mời được chú ý. Nữ DJ thường thay đổi giữa trang phục tối giản mang hơi hướm đường phố và những bộ váy táo bạo khi dự sự kiện.

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Trước khi được gia đình Beckham chào đón, nữ DJ bị kéo vào mâu thuẫn giữa Brooklyn Beckham và gia đình. Một số nguồn ẩn danh nói Brooklyn cùng Nicola Peltz vắng mặt tại tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham vì không muốn gặp Kim. Từ đó, truyền thông mô tả cô là người khiến sóng gió nhà Beckham thêm căng thẳng.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 12.

Trước những tin đồn liên quan Brooklyn, cô khẳng định hai người chưa bao giờ có quan hệ tình cảm. Theo Kim, họ chỉ là bạn học khi 16 tuổi và không có mối liên hệ nào vượt quá tình bạn. Cruz Beckham cũng công khai bác bỏ thông tin anh trai từng hẹn hò Kim.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 13.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 14.

Kim bắt đầu làm người mẫu từ khoảng năm 2017, từng xuất hiện trong các chiến dịch hoặc dự án của Tommy Hilfiger, Furla, Rimmel London, Marc Jacobs, Puma và một số tạp chí thời trang. Việc hẹn hò Romeo giúp cô có thêm cơ hội nổi tiếng.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 15.

Kim thường xuyên chia sẻ hình ảnh từ những chuyến đi tới Maldives, Qatar, Morocco và nhiều thành phố nơi cô biểu diễn. Nữ DJ nói việc di chuyển và gặp gỡ những cộng đồng khác nhau là nguồn cảm hứng quan trọng cho âm nhạc.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 16.

Kim sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại London. Ông nội cô là William Turnbull, nhà điêu khắc Scotland có tác phẩm được trưng bày tại Tate, bà nội cô là nghệ sĩ điêu khắc, đồ họa nổi tiếng người Anh gốc Singapore. Cha cô, Alex Turnbull, là DJ, nhà làm phim, thành viên nhóm nhạc 23 Skidoo và đồng sáng lập hãng Ronin Records. Môi trường gia đình giúp Kim tiếp xúc sớm với mỹ thuật, thời trang và nhiều dòng nhạc.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham- Ảnh 17.

Kim bắt đầu luyện DJ nghiêm túc trong thời gian giãn cách vì COVID-19, sau đó được mời chơi nhạc tại các sự kiện của Gucci, Miu Miu và Marc Jacobs. Các set nhạc của cô pha trộn hip-hop, Afrobeats, amapiano, house và electronic. Năm 2025, Kim từng biểu diễn trước khoảng 30.000 khán giả tại Sunny Hill Festival ở Kosovo, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp riêng.

Theo Trạch Dương

Tiền Phong

Từ Khóa:
David Beckham

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