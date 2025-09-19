Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt"

Cả Phương Linh và Phương Ly đều được xem là những mỹ nhân giữ vững phong độ ngoại hình qua năm tháng. Nếu Phương Linh gợi cảm theo kiểu mặn mà, thì Phương Ly lại cuốn hút bằng sự trẻ trung và tươi mới, tạo nên sự đối lập thú vị.