Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt"
Trong showbiz Việt, hiếm có cặp chị em nào vừa tài năng vừa sở hữu nhan sắc nổi bật như 2 mỹ nhân này.
18-09-2025
17-09-2025
11-09-2025
Dù hoạt động nghệ thuật theo hai phong cách khác nhau, họ vẫn được khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp gợi cảm, cuốn hút và thần thái tự tin mỗi lần xuất hiện trước công chúng.
Phương Linh sinh năm 1984, được biết đến sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006. Giọng hát ngọt ngào, trữ tình cùng ngoại hình xinh đẹp đã giúp cô nhanh chóng ghi dấu trong lòng người hâm mộ.
Đến nay, ở tuổi 40, nữ ca sĩ vẫn giữ được sắc vóc mặn mà, quyến rũ.
Em gái Phương Ly sinh năm 1990, từng thử sức ở Vietnam Idol và sau đó thành công với nhiều bản hit như Anh là ai, Mặt trời của em.
Khác với chị gái, Phương Ly xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động, gần gũi với khán giả trẻ. Nhan sắc tươi tắn, hiện đại giúp cô trở thành “vợ quốc dân” trong mắt người hâm mộ.
Dù xuất hiện trên sân khấu hay để mặt mộc trong đời thường, cả Phương Linh và Phương Ly đều gây ấn tượng bởi làn da sáng, gương mặt yêu kiều và vóc dáng gợi cảm. Nhiều lần họ khoe ảnh không trang điểm nhưng vẫn được khen ngợi hết lời.
Phương Linh mang phong cách của người phụ nữ trưởng thành: dịu dàng, sang trọng và đằm thắm. Cô thường chọn trang phục tôn vóc dáng nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, tinh tế. Gương mặt với đôi mắt sâu, nụ cười nhẹ nhàng khiến nữ ca sĩ luôn toát lên sự quyến rũ khó cưỡng.
Trái ngược, Phương Ly lại hướng đến hình ảnh năng động, cá tính. Gu thời trang của cô trẻ trung, biến hóa từ váy nữ tính đến street style bụi bặm. Sự linh hoạt trong cách phối đồ và thần thái tự tin giúp Phương Ly luôn nổi bật giữa dàn nghệ sĩ trẻ.
Đặc biệt, mỗi khi tự tin khoe dáng với bikini, cặp chị em nổi tiếng showbiz Việt lại khiến dân mạng phát sốt. Phương Linh sở hữu vóc dáng săn chắc và thần thái quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
Trong khi đó, Phương Ly lại ghi điểm bởi thân hình gợi cảm, vòng một căng tràn, vòng eo thon gọn cùng phong cách trẻ trung, tràn đầy sức sống khi xuất hiện với bikini.
Cả Phương Linh và Phương Ly đều được xem là những mỹ nhân giữ vững phong độ ngoại hình qua năm tháng. Nếu Phương Linh gợi cảm theo kiểu mặn mà, thì Phương Ly lại cuốn hút bằng sự trẻ trung và tươi mới, tạo nên sự đối lập thú vị.
Chính sự kết hợp giữa tài năng và nhan sắc đã đưa chị em Phương Linh – Phương Ly trở thành một trong những cặp chị em đẹp nhất showbiz Việt. Mỗi lần họ xuất hiện, khán giả đều không khỏi trầm trồ trước sắc vóc nổi bật.
Theo Lâm Anh
Thanh niên Việt
Theo
Thanh niên Việt
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://thanhnienviet.vn/nhan-sac-goi-cam-cua-2-chi-em-ruot-dep-nhat-showbiz-viet-20925091814541184.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM