Nhân sự mới Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai

Phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2557/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh sinh năm 1980, quê quán thành phố Huế; trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ xây dựng cầu đường và Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, ông Hoàng Nguyên Dinh có nhiều năm gắn bó với ngành Giao thông của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng giữ các chức vụ quan trọng như: Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

* Tại Quyết định số 2558/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Công Vinh sinh năm 1972, quê quán Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), có trình độ Cử nhân Luật và Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh mới sau sắp xếp, ông Nguyễn Công Vinh có thời gian dài làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng kinh qua nhiều vị trí: Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũ; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Sau hợp nhất, ông Nguyễn Công Vinh giữ vị trí Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

* Tại Quyết định số 2560/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê quán Đồng Nai, có trình độ Thạc sĩ Luật và Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng công tác tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó giữ nhiều vị trí chủ chốt tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó giữ chức: Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp và Phó Giám đốc Sở.

Từ năm 2017, ông Trần Văn Bảy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBND Quận 9; năm 2021 được điều động làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; đến tháng 6/2024 được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hợp nhất, ông Trần Văn Bảy tiếp tục giữ chức Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh mới.

Đồng thời, tại Quyết định số 2552/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (21/11/2025).

Phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 5 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, đối với tỉnh Thái Nguyên, tại Quyết định số 2555/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977; quê quán tỉnh Bắc Ninh; trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Vương Quốc Tuấn đã từng trải qua các vị trí công tác như Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định số 2551/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, tại Quyết định số 2556/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, quê quán ở xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng thời, tại Quyết định số 2547/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn.

Đối với tỉnh Hưng Yên , tại Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 20/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973, quê quán tỉnh Ninh Bình, có học vị Tiến sĩ chăn nuôi, Thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Ninh Bình như: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 9/12/2020, ông được HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và đến ngày 30/6/2025 tiếp tục được phân công đảm nhiệm vị trí này sau sáp nhập.

Tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 20/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Thận để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 11/11/2025, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với tỉnh Lai Châu, tại Quyết định số 2568/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27/10/1976; quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Đại học ngành tài chính-tín dụng, thạc sĩ kinh doanh và quản lý; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng thời, tại Quyết định số 2548/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương.

Đối với tỉnh Đồng Nai, tại Quyết định số 2559/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê quán tỉnh Long An (cũ); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út từng đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (cũ); Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định số 2550/QĐ-TTg ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức.



