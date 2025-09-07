Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổi

07-09-2025 - 15:30 PM | Kinh tế số

Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh đã giải cứu thành công một nạn nhân bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online”.

Tối 6-9, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết khoảng 2 giờ ngày 5-9, nơi đây tiếp nhận thông tin từ Công an phường Định Công, TP Hà Nội về việc H.P.T. (18 tuổi; trú tại TP Hà Nội) rời khỏi nhà và mất liên lạc, có biểu hiện bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.

Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổi- Ảnh 1.

Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài bàn giao T. (áo đen) cho gia đình. Ảnh: Công an Tây Ninh

Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh và xác định T. đang trên địa bàn. Ban Chỉ huy Đồn phối hợp Công an xã Bến Cầu và Trạm Xuất nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã huy động lực lượng, khẩn trương rà soát các cơ sở lưu trú và xác định được nơi ở của T.

Qua làm việc, T. cho biết vào khoảng 14 giờ 55 phút ngày 3-9, T. đang ở nhà thì một số điện thoại lạ gọi nói có đơn hàng chưa nhận, đang tồn ở kho hàng. Người này tự xưng là shipper, yêu cầu xác nhận địa chỉ giao hàng.

Sau đó, một người khác gọi điện, giả danh công an, thông báo T. liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền. Nhóm này yêu cầu T. cài ứng dụng Zoom Workplace, bật camera, chia sẻ màn hình và dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giam.

Người đàn ông mặc đồ công an yêu cầu T. đến "Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy tại TP HCM" để xác minh, làm rõ. Sau đó, T. đồng ý và đặt vé máy bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, T. có người đón. Tài xế điều khiển xe chở T. đến cửa khẩu Mộc Bài để lấy sim rác và tìm chỗ nghỉ. Xe chở đến nhà nghỉ M.P, các đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu T. vào nhà nghỉ để làm việc và không được liên lạc với bất kỳ ai.

Trong thời gian này, gia đình T. liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ đối tượng lạ qua ứng dụng mạng xã hội với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển 1 tỉ đồng để chuộc con.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, khi gặp lực lượng công an và được giải thích, T. mới biết mình bị lừa.

Sau khi T. được giải cứu và bàn giao về cho gia đình, ba mẹ T. đã viết thư cảm ơn vì sự hỗ trợ nhanh chóng của Công an tỉnh Tây Ninh.

Chuyển khoản thành công gần 1,7 tỷ đồng cho tài khoản Telegram lạ để đổi tiền, người phụ nữ liền báo Công an

Theo Hải Đường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh giác cao với tội phạm mạng

Cảnh giác cao với tội phạm mạng Nổi bật

Có điều gì đặc biệt trong gói lương thưởng 1.000 tỷ USD Tesla đề xuất cho CEO Elon Musk?

Có điều gì đặc biệt trong gói lương thưởng 1.000 tỷ USD Tesla đề xuất cho CEO Elon Musk? Nổi bật

Một lưu ý khi đăng nhập VNeID trên điện thoại mới mà người dùng nên nhớ

Một lưu ý khi đăng nhập VNeID trên điện thoại mới mà người dùng nên nhớ

15:02 , 07/09/2025
256.000 chip Intel sắp được phát miễn phí, nhưng không phải ai cũng dùng được

256.000 chip Intel sắp được phát miễn phí, nhưng không phải ai cũng dùng được

14:33 , 07/09/2025
Nóng: Tượng 'cha đẻ' Bitcoin sắp về Việt Nam

Nóng: Tượng 'cha đẻ' Bitcoin sắp về Việt Nam

14:30 , 07/09/2025
Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa khiến nhiều người dân, sinh viên lao đao

Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa khiến nhiều người dân, sinh viên lao đao

13:46 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên