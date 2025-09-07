Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổi

Tối 6-9, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết khoảng 2 giờ ngày 5-9, nơi đây tiếp nhận thông tin từ Công an phường Định Công, TP Hà Nội về việc H.P.T. (18 tuổi; trú tại TP Hà Nội) rời khỏi nhà và mất liên lạc, có biểu hiện bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.

Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài bàn giao T. (áo đen) cho gia đình. Ảnh: Công an Tây Ninh

Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh và xác định T. đang trên địa bàn. Ban Chỉ huy Đồn phối hợp Công an xã Bến Cầu và Trạm Xuất nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã huy động lực lượng, khẩn trương rà soát các cơ sở lưu trú và xác định được nơi ở của T.

Qua làm việc, T. cho biết vào khoảng 14 giờ 55 phút ngày 3-9, T. đang ở nhà thì một số điện thoại lạ gọi nói có đơn hàng chưa nhận, đang tồn ở kho hàng. Người này tự xưng là shipper, yêu cầu xác nhận địa chỉ giao hàng.

Sau đó, một người khác gọi điện, giả danh công an, thông báo T. liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền. Nhóm này yêu cầu T. cài ứng dụng Zoom Workplace, bật camera, chia sẻ màn hình và dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giam.

Người đàn ông mặc đồ công an yêu cầu T. đến "Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy tại TP HCM" để xác minh, làm rõ. Sau đó, T. đồng ý và đặt vé máy bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, T. có người đón. Tài xế điều khiển xe chở T. đến cửa khẩu Mộc Bài để lấy sim rác và tìm chỗ nghỉ. Xe chở đến nhà nghỉ M.P, các đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu T. vào nhà nghỉ để làm việc và không được liên lạc với bất kỳ ai.

Trong thời gian này, gia đình T. liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ đối tượng lạ qua ứng dụng mạng xã hội với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển 1 tỉ đồng để chuộc con.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, khi gặp lực lượng công an và được giải thích, T. mới biết mình bị lừa.

Sau khi T. được giải cứu và bàn giao về cho gia đình, ba mẹ T. đã viết thư cảm ơn vì sự hỗ trợ nhanh chóng của Công an tỉnh Tây Ninh.