Nhận tin nhắn này nên xóa ngay lập tức, coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Thời gian gần đây, một hình thức lừa đảo vô cùng tinh vi đang bùng phát mạnh mẽ trên không gian mạng, khiến vô số người lầm tưởng và đánh mất tài sản giá trị lớn. Các đối tượng tội phạm đã khéo léo sử dụng công nghệ để giả mạo đầu số tin nhắn từ các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và tổ chức uy tín, đưa nạn nhân vào tròng ngay trên chính luồng tin nhắn chính thức quen thuộc mà họ vẫn thường xuyên nhận được.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, điểm nguy hiểm nhất của thủ đoạn này là việc kẻ gian sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng để chèn tên người gửi (Brandname). Nhờ vậy, những dòng tin nhắn lừa đảo sẽ ung dung xuất hiện nối tiếp ngay trong chuỗi tin nhắn thật của ngân hàng. Chính điều này đã phá vỡ hoàn toàn lớp phòng bị của nạn nhân, khiến họ đinh ninh rằng đây là một thông báo chính thống.

Nội dung các tin nhắn giả mạo thường được thiết kế để kích động tâm lý hoang mang hoặc đánh vào lòng tham của con người. Kẻ gian liên tục gửi các thông báo khẩn cấp như tài khoản có dấu hiệu bất thường, hệ thống sắp khóa hoặc tạm ngừng giao dịch. Thậm chí, chúng còn bịa đặt các lý do như phát hiện giao dịch đáng ngờ cần hủy lệnh ngay lập tức, yêu cầu cập nhật dữ liệu sinh trắc học, thông báo nộp phạt vi phạm giao thông hay nhận tiền hoàn thuế. Kèm theo những lời lẽ thúc giục giật gân này luôn là một đường link độc hại yêu cầu người dùng phải truy cập khẩn cấp để "xác thực".

Ngay khi người dân vì quá lo lắng mà nhấp vào đường link giả mạo, một giao diện website được thiết kế sao chép tỉ mỉ, giống hệt trang chủ của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng sẽ hiện ra. Tuy nhiên, nếu tinh ý quan sát, tên miền của trang web này thường bị thay đổi một vài ký tự rất khó nhận biết so với web thật. Tại đây, hệ thống sẽ yêu cầu nạn nhân nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc chi tiết thẻ tín dụng.

Chỉ cần người dùng hoàn tất thao tác nhập liệu, toàn bộ thông tin bảo mật sẽ lập tức được truyền về máy chủ của kẻ gian. Bọn chúng sẽ dùng dữ liệu này để nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản, thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển tiền và tẩu tán tài sản trong chớp mắt. Không dừng lại ở việc gửi tin nhắn, nhiều đối tượng còn liều lĩnh đến mức gọi điện thoại trực tiếp, tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc nhân viên ngân hàng để đe dọa. Chúng bủa vây nạn nhân bằng các thuật ngữ pháp lý, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định nhằm mục đích "phục vụ điều tra", "chứng minh vô tội" hoặc "bảo đảm tài sản".

Trước những rủi ro luôn chực chờ, Phòng Cảnh sát hình sự đặc biệt khuyến cáo người dân cần xây dựng cho mình thói quen phòng vệ vững chắc. Nguyên tắc tối thượng là tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay mã PIN cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, kể cả khi đầu dây bên kia tự xưng là giám đốc ngân hàng hay cán bộ nhà nước. Người dân cần tập thói quen phớt lờ mọi đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào về trạng thái tài khoản, hãy chủ động liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức của ngân hàng để xác minh.

Bên cạnh đó, việc kích hoạt tính năng xác thực sinh trắc học, cài đặt bảo mật hai lớp là thao tác vô cùng cần thiết để tăng cường "áo giáp" cho tài khoản của bạn. Cơ quan chức năng cũng một lần nữa khẳng định rõ ràng: Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án không bao giờ làm việc qua điện thoại và càng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra.

Trong trường hợp không may phát hiện hoặc nghi ngờ bản thân đã vô tình làm theo hướng dẫn của bọn lừa đảo, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh để xử lý tình huống nhanh gọn. Người dân cần lập tức thao tác khóa tài khoản ngay trên ứng dụng ngân hàng số hoặc gọi ngay cho đường dây nóng của ngân hàng để yêu cầu chặn mọi chiều giao dịch.

Sau khi tài khoản đã được đóng băng, hãy nhanh chóng mang theo giấy tờ tùy thân đến trình báo sự việc tại cơ quan Công an nơi gần nhất. Đừng quên thao tác chụp màn hình, lưu giữ lại toàn bộ bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại kẻ gọi đến, đường link đã nhấp vào hay biên lai giao dịch. Đây sẽ là những tài liệu vô cùng quý giá, mang tính quyết định để hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh và truy bắt tội phạm mạng.

Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh