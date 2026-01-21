Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận tin nhắn thông báo tài khoản có giao dịch khả nghi, người phụ nữ làm theo hướng dẫn để hủy thẻ thì mất trắng 111 triệu đồng

21-01-2026 - 09:39 AM | Sống

Người phụ nữ sáng hôm sau mới bàng hoàng phát hiện tài khoản của mình đã "bốc hơi" số tiền lớn.

Tháng 10/2025, một khách hàng lâu năm của ngân hàng Wells Fargo tại Houston, Mỹ đã trải qua một "cơn ác mộng" tài chính khi bị mất 4.400 USD (khoảng 111.804.000 VNĐ) chỉ vài giờ sau khi gửi một tấm séc bồi thường bảo hiểm nhân thọ trị giá 10.000 USD (khoảng 254.100.000 VNĐ).

Sự việc bắt đầu vào ngày 15 tháng 9, khi bà Willie Delane thực hiện giao dịch gửi tiền tại chi nhánh địa phương. Khoảng 9 giờ sau, bà nhận được một tin nhắn văn bản thông báo về một giao dịch "khả nghi" trong tài khoản của mình. Tin tưởng vào ngân hàng mà mình đã gắn bó nhiều năm, bà Delane lập tức gọi vào số điện thoại dịch vụ khách hàng ghi trong tin nhắn để xử lý.

Đầu dây bên kia, một người tự xưng là đại diện của Wells Fargo cho biết họ sẽ đóng băng tài khoản và hủy thẻ ngân hàng của bà để bảo mật, đồng thời hứa sẽ gửi thẻ mới qua đường bưu điện. Tuy nhiên, sáng hôm sau, bà Delane bàng hoàng phát hiện tài khoản của mình đã "bốc hơi" 4.400 USD (khoảng 111.804.000 VNĐ). Số tiền này đã bị chuyển từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản vãng lai rồi sau đó bị rút sạch.

Ảnh minh họa

Mặc dù bà khẳng định không hề thực hiện lệnh chuyển tiền đó, Wells Fargo ban đầu đã từ chối hoàn trả tiền với lý do bà chính là người đã thực hiện giao dịch "teletransfer" (chuyển khoản từ xa). Phía ngân hàng kiên quyết giữ lập trường cho đến khi vụ việc được đưa lên sóng truyền hình Fox 26. Chỉ sau khi báo chí vào cuộc, bà Delane mới nhận được thông báo toàn bộ số tiền đã được hoàn trả vào tài khoản.

Vụ việc này đã phơi bày một lỗ hổng pháp lý nguy hiểm liên quan đến Quy định E thuộc Đạo luật Chuyển tiền Điện tử (EFTA). Theo đó:

  • Quy định E: Bảo vệ người dùng trước các giao dịch gian lận điện tử nếu được báo cáo kịp thời. Ngân hàng có nghĩa vụ điều tra và khắc phục sai sót.

  • Lỗ hổng "Tự nguyện ủy quyền": Nếu khách hàng bị lừa và vô tình cung cấp mã xác thực hoặc tự mình thực hiện thao tác chuyển tiền cho kẻ lừa đảo (do bị thao túng tâm lý), các ngân hàng thường lập luận rằng họ không còn trách nhiệm bồi thường vì giao dịch đó có sự "ủy quyền" từ chủ tài khoản.

Các chuyên gia bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo rằng nhiều tổ chức tài chính đang đấu tranh ráo riết để đẩy trách nhiệm sang phía khách hàng trong các trường hợp tương tự. Wells Fargo cũng đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện tập thể liên quan đến các giao dịch chuyển khoản gian lận trong những năm gần đây.

Đây là bài học đắt giá cho người dùng: Tuyệt đối không gọi vào số điện thoại trong tin nhắn lạ. Thay vào đó, hãy luôn gọi vào số chính thức in trên mặt sau thẻ ngân hàng hoặc đến trực tiếp chi nhánh để xác minh thông tin.

Nguồn: Yahoo News

Gánh khoản nợ hơn 27 tỷ trong suốt 20 năm do mẹ đầu tư thua lỗ: Con trai chết sững khi nhìn số dư tài khoản của mẹ

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

