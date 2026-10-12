Nhận trình báo từ nhân viên Agribank, PGBank: Công an kiểm tra các giao dịch bán vàng, rút sổ tiết kiệm để chuyển khoản từ 900 triệu đến 1,5 tỷ đồng

Theo Báo Hà Tĩnh, sáng 12/10, Agribank Chi nhánh Lộc Hà (thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Lộc Hà kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh công an để đe dọa, gây áp lực và yêu cầu người dân chuyển tiền.

Nạn nhân là vợ chồng ông T.V.C.(trú xã Lộc Hà). Theo thông tin ban đầu, các đối tượng gọi điện thoại, tự xưng là công an và sử dụng những lời lẽ đe dọa, dựng chuyện vợ chồng ông C. liên quan đến vụ án ma túy khiến nạn nhân hoang mang, lo sợ. Các đối tượng yêu cầu ông C. cung cấp thông tin sổ tiết kiệm, ảnh căn cước công dân và các dữ liệu cá nhân liên quan.

Các đối tượng yêu cầu vợ chồng ông tuyệt đối giữ bí mật, không thông báo sự việc cho bất kỳ ai; đồng thời, hướng dẫn đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định. Số tiền có nguy cơ bị chiếm đoạt lên đến 1,5 tỷ đồng.

Trong quá trình ông C. đến Agribank Chi nhánh Lộc Hà làm thủ tục rút tiền, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời trình báo với Công an xã Lộc Hà. Theo đó, chi nhánh đã phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, ngăn chặn vụ việc, qua đó bảo vệ an toàn số tiền của khách hàng.

Sau khi được cán bộ Agribank Chi nhánh Lộc Hà và Công an xã Lộc Hà kịp thời giải thích, trấn an, vợ chồng ông C. đã nhận diện được thủ đoạn lừa đảo và ổn định tâm lý.

Trước đó, ngày 9/10/2026, Công an phường Long Biên, thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng PGBank, về một khách hàng có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền đáng ngờ.

Qua làm việc, lực lượng Công an xác định người này là chị L.T.B.D (SN 14/11/1979; HKTT: Tổ dân phố Cự Đồng, phường Long Biên, đang là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Sài Đồng B. Trước đó, chị làm quen với một người đàn ông nước ngoài qua mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, người đàn ông hứa gửi tặng chị 50.000 USD cùng số vàng trị giá khoảng 900 triệu đồng.

Để nhận số quà trên, chị được yêu cầu chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định, với lý do thanh toán phí hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhận thấy dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, Công an phường Long Biên đã kịp thời tuyên truyền, phân tích những điểm bất thường trong yêu cầu chuyển tiền.



Qua các vụ việc, Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với người lạ kết bạn qua mạng xã hội, đặc biệt là những lời hứa tặng quà, gửi tiền có giá trị lớn. Tuyệt đối không chuyển tiền để nhận quà từ người không quen biết; không truy cập đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần dừng giao dịch và trình báo cơ quan Công an gần nhất.