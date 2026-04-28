Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng bằng chiêu lừa 'đáo hạn'

Theo Tân Châu | 28-04-2026 - 16:38 PM | Tài chính - ngân hàng

Từ chiêu lừa đáo hạn ngân hàng và chuyển nhượng đất, một nữ nhân viên ngân hàng tại Bình Dương cũ đã chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 28/4, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thị Mai (SN 1982, ngụ Bình Dương, nay là TPHCM) 16 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Bị cáo Phạm Thị Mai tại phiên tòa ngày 28/4.

Theo HĐXX, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở khẳng định bị cáo Phạm Thị Mai đã phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. HĐXX xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, Mai từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng , có hiểu biết về quy trình tín dụng nên tạo dựng lòng tin với nhiều người. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, bị cáo này đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền “đáo hạn ngân hàng” hoặc có cơ hội nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá rẻ để huy động tiền.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2023, Mai đã nhiều lần vay tiền của ông Trần A. với lý do đáo hạn ngân hàng và chuyển nhượng thửa đất. Tin tưởng, ông A. chuyển nhiều khoản tiền qua tài khoản của Mai, tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Mai không thực hiện cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân, không có khả năng hoàn trả.

Ngoài ra, bị cáo Mai còn vay 700 triệu đồng của một người quen khác với cùng thủ đoạn. Sau khi nhận tiền, Mai tiếp tục không trả mà tìm cách trì hoãn, né tránh. Tổng số tiền Mai bị cáo buộc chiếm đoạt trong các vụ việc là hơn 1,6 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, cuối năm 2024, Mai còn bị xác định liên quan đến hành vi chiếm giữ trái phép gần 400 triệu đồng của một phụ nữ khác thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Dù bị yêu cầu hoàn trả nhiều lần, Mai vẫn không thực hiện.

Kịch bản "ôm trọn" 65,5 tỉ đồng của 1 cựu nhân viên ngân hàng

Theo Tân Châu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ĐHĐCĐ LPBank 2026: Thông qua chiến lược lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế và chia cổ tức 30% tiền mặt

ĐHĐCĐ LPBank 2026: Thông qua chiến lược lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế và chia cổ tức 30% tiền mặt Nổi bật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 28/4: Đồng loạt giảm

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 28/4: Đồng loạt giảm Nổi bật

Xuất hiện ngân hàng có lợi nhuận quý 1/2026 tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ

Xuất hiện ngân hàng có lợi nhuận quý 1/2026 tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ

15:40 , 28/04/2026
ĐHCĐ ABBank: Trở lại làm Chủ tịch, ông Vũ Văn Tiền giao “phải làm thế nào tăng gấp đôi phúc lợi cho nhân viên”

ĐHCĐ ABBank: Trở lại làm Chủ tịch, ông Vũ Văn Tiền giao “phải làm thế nào tăng gấp đôi phúc lợi cho nhân viên”

13:42 , 28/04/2026
Ngân hàng "ôm" khối bất động sản đảm bảo: Bộ đệm an toàn hay nỗi lo tiềm ẩn?

Ngân hàng "ôm" khối bất động sản đảm bảo: Bộ đệm an toàn hay nỗi lo tiềm ẩn?

12:01 , 28/04/2026
Ông Vũ Văn Tiền: Các ngân hàng khác phát triển như thế, tôi không chịu nổi nữa nên phải quay lại làm Chủ tịch ABBank

Ông Vũ Văn Tiền: Các ngân hàng khác phát triển như thế, tôi không chịu nổi nữa nên phải quay lại làm Chủ tịch ABBank

11:25 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên