Nhân viên tan làm phải đi bộ 106 tầng vì thang máy hỏng

18-10-2025 - 16:28 PM | Sống

Cảnh tượng người người lũ lượt ở thang thoát hiểm đã gây sốc.

Vào chiều ngày 15 tháng 10, không khí tại The Exchange 106 - biểu tượng hiện đại của Malaysia - bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi một sự cố mất điện đã buộc hàng trăm người phải xuống bằng cầu thang từ tầng cao của toà nhà. Với 106 tầng và đứng thứ 23 trong danh sách những toà nhà cao nhất thế giới, việc di chuyển xuống mặt đất trở thành thử thách thực sự cho những người làm việc ở đây.

Nhân viên tan làm phải đi bộ 106 tầng vì thang máy hỏng- Ảnh 1.

Một video được đăng tải trên Facebook cho thấy cảnh tượng nhân viên với đèn pin trong tay, bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang. Đoạn video này, với âm nhạc nền hoành tráng, đã nhận được hơn 100 bình luận, nơi nhiều người dùng mạng coi đây như một buổi "tập chân" không mong đợi.

Công ty điện lực quốc gia Tenaga Nasional Berhad đã thông báo trên Facebook rằng điện đã được khôi phục hoàn toàn vào lúc 5:54 chiều cùng ngày. Nguyên nhân của sự cố được xác định là do sét đánh vào một nhà máy điện tại Melaka.

Sự cố này cũng ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác tại Thung lũng Klang và Johor Bahru, bao gồm cả những trung tâm mua sắm nổi tiếng như Mid Valley Megamall và Pavilion Damansara ở Kuala Lumpur.

Qua sự kiện này, rõ ràng việc đảm bảo hệ thống điện ổn định và an toàn là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua trong quản lý và vận hành các toà nhà chọc trời. Đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, hạ tầng cơ sở cần phải được chú trọng để đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân.

Nguồn: The Straits Times

Xe máy bốc cháy khiến gia đình hoảng loạn, nhân viên trạm xăng làm 1 việc, clip viral 90 triệu lượt xem

Theo Thanh Huyền

Đời sống và Pháp luật

