Nhân viên tang lễ dùng kìm nhổ răng vàng của 250 thi thể, trộm 8 kg vàng cùng trang sức quý giá

Một nhân viên tang lễ ở Đức đã lợi dụng công việc để trộm vàng từ răng người chết, đồng thời lấy cắp trang sức và đồng hồ trong quan tài. Trong khoảng 11 năm, người này đã nhắm vào ít nhất 250 thi thể, lấy đi tổng cộng khoảng 8 kg kim loại quý, trị giá 250.000 euro (khoảng 7,2 tỷ đồng).

Người đàn ông 63 tuổi, được xác định danh tính là Karl-Heinz K., làm việc tại một nghĩa trang ở bang Baden-Württemberg, Đức. Từ năm 2013 đến năm 2024, ông ta lợi dụng vị trí công việc để lấy trộm tài sản của những người đã khuất trước khi họ được an táng hoặc hỏa táng.

Theo hồ sơ điều tra, Karl-Heinz K. sử dụng những dụng cụ như kìm để nhổ răng vàng khỏi miệng các thi thể. Sau đó, ông ta dùng búa đập vỡ những chiếc răng này nhằm lấy phần vàng bên trong.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Reuters)

Không dừng lại ở đó, người đàn ông còn lấy trộm trang sức cùng nhiều món đồ có giá trị được đặt trong quan tài.

Trong suốt 11 năm, hành vi của Karl-Heinz K. được cho là đã ảnh hưởng đến ít nhất 250 thi thể. Tổng khối lượng kim loại quý bị chiếm đoạt lên tới khoảng 8 kg, với giá trị ước tính 250.000 euro.

Người vợ đã ly thân của ông ta, Simone, cũng tham gia vào vụ việc. Người phụ nữ có nhiệm vụ mang số vàng và trang sức trộm được đi bán để thu tiền.

Tại tòa, Simone thừa nhận cuộc sống của hai người ngày càng xa hoa nhờ số tài sản này. Những chiếc xe họ sở hữu ngày càng đắt tiền, nhà ở cũng được đổi sang những căn lớn hơn. Cặp đôi thậm chí còn mua vé năm hạng VIP của công viên giải trí nổi tiếng Europa-Park.

Ngày 14, Tòa án khu vực Freiburg tuyên phạt Karl-Heinz K. 2 năm 6 tháng tù giam về các tội trộm cắp và xúc phạm thi thể. Người vợ Simone bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài hành vi trộm cắp, Karl-Heinz K. còn bị phát hiện từng tự ý chụp ảnh thi thể Dana Walleser, một phụ nữ 46 tuổi bị sát hại dã man, rồi gửi những bức ảnh này cho bạn bè qua ứng dụng WhatsApp.

Hành động này khiến gia đình nạn nhân vô cùng phẫn nộ khi biết rằng ngay cả sau khi qua đời, người thân của họ vẫn bị xâm phạm quyền riêng tư và phẩm giá. Corina Apachite, 48 tuổi, chị gái của Dana, đau đớn cho biết em gái mình ngay cả khi đã chết vẫn không thoát khỏi bạo lực do đàn ông gây ra.

Tòa án yêu cầu Karl-Heinz K. bồi thường 2.000 euro (khoảng 53 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân vì tổn thất tinh thần. Tuy nhiên, người thân của Dana cho rằng mức bồi thường và hình phạt vẫn quá nhẹ, đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết.

Nguồn: ETtoday