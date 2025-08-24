Nhập thừa một chữ số 2, tài khoản chuyển đi số tiền gấp 5 lần

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mới đây, trong quá trình tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Đan Hải nhận được tin báo của anh Trần Văn Tuấn (SN 1982, trú tại thôn Kiều Văn, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) cho biết trong tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ có số tiền 250.000.000 đồng chuyển vào.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ CSTT đã xác minh được người chuyển nhầm là chị Trần Thị Hoa (SN 1984, trú tại thôn Thượng Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị). Trong quá trình chuyển tiền cho người thân, chị Hoa đã sơ suất nhập thừa một chữ số 2, dẫn đến việc gửi nhầm số tiền lớn trên vào tài khoản của anh Tuấn.

Sự việc trên thể hiện tinh thần trung thực, liêm khiết của anh Tuấn – một tấm gương sáng về người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội. Đồng thời cũng nhắc nhở mỗi người dân: Trước khi chuyển tiền qua ứng dụng điện tử cần kiểm tra thật kỹ số tiền và tên tài khoản người nhận.

Khi nhận được khoản tiền “bất ngờ” không rõ nguồn gốc, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh rủi ro pháp lý và giúp trả lại cho người chuyển nhầm.



